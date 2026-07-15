ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 70,000 ට ආසන්න වෙමින්
ඩෙංගු ආසාදන වල භයානක ඉහළ යෑමක් මහජන සෞඛ්ය සැලකිල්ලට ලක් කරයි
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 70,000 ට ශීඝ්රයෙන් ළඟා වෙමින් පවතී. මෙය සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ සාමාන්ය මහජනතාව අතර හදිසි අවධානයක් ජනිත කර ඇත.
ජාතික සෞඛ්ය හදිසි තත්ත්වයක්
ඉහළ යන රෝගීන් සංඛ්යාව දිවයිනපුරා පැතිරෙමින් තීව්ර වෙමින් පවතින වසංගත තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන අතර, එය රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටී. ඒඩිස් මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් නොනවතින සහ භයානකතම මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස පවතින අතර, නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයෙන්ම ප්රජාවන් කෙරෙහි බලපාමින් කාලීනව නැවත නැවත ව්යාප්ත වෙමින් ඇත.
ඉහළ අවදානම් සාධක හා කාලීන සැලකිලිමත් භාවය
සෞඛ්ය විශේෂඥයින් දිගු කලක සිට අනතුරු අඟවා ඇති පරිදි, එකතැන පල්වෙන ජලය, නුසුදුසු අපද්රව්ය ඉවත් කිරීම සහ තද වර්ෂාපතනය ඒඩිස් මදුරුවාට ගොඩනැඟීමට සුදුසු පරිසරයක් සාදා දෙයි. මෙම පාරිසරික සාධක, විශේෂයෙන් රටපුරා මදුරු ජනගහනය ඉහළ යන තෙත් කාලගුණ සමයේ, රෝගය ව්යාප්ත වීමට දිගින් දිගටම හේතු වෙමින් පවතී.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
පුරවැසියන් දැඩිව සිහිනුවණින් පසුවෙමින් තමන් හා තම පවුල් ආරක්ෂා කරගැනීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කෙරේ. ප්රධාන වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ලෙස:
- මල් පොච්චි, රබර් රෝද සහ ජල ගබඩා භාජන ඇතුළු නිවෙස් වටා ඇති එකතැන පල්වෙන ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අළුයම හා සැන්දෑ සමයේ මදුරු විකර්ෂක යොදාගැනීම හා ආවරණශීලී ඇඳුම් පැළඳීම
- වැසි ජලය රැඳිය හැකි අපද්රව්ය නිසි ලෙස ඉවත් කිරීම සහතික කිරීම
- තීව්ර උණ, දරුණු හිසේ කැක්කුම හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
බලධාරීන්ගෙන් ශීඝ්ර ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටියි
රෝගීන් සංඛ්යාව 70,000 ට ළඟා වෙමින් පවතින පසුබිමක, මහජන සෞඛ්ය පෙනී සිටින්නන් සෞඛ්ය අමාත්යාංශය හා අදාළ බලධාරීන්ගෙන් දිවයිනපුරා දෛශික පාලන මෙහෙයුම් හා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරයන් තීව්ර කරන ලෙස 촉구 කරති. රෝගය තව දුරටත් ව්යාප්ත වීමට පෙර ඵලදායී ලෙස හිමිකර ගැනීමට රාජ්ය හා ප්රජා යන දෙඅංශයෙන්ම ශීඝ්ර හා සම්බන්ධිත ක්රියාමාර්ග ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.
ශ්රී ලාංකිකයන් නිල සෞඛ්ය උපදෙස් මගින් දිගටම දැනුවත් ව සිටීමට සහ මෙම වළකා ගත හැකි නමුත් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක විය හැකි රෝගයේ ව්යාප්තිය අවම කිරීමේ දේශීය බලධාරීන්ගේ උත්සාහයන් කෙරෙහි සහයෝගය දැක්වීමට දිරිගැන්වෙත්.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.