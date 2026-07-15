ජනාධිපතිගේ ප්රංශ රාජ්ය සංචාරය අවලංගු කිරීමේ යුක්තිසහගත භාවය එස්.ජේ.බී. අභියෝගයට ලක් කරයි
සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ නිල රාජ්ය සංචාරය අවලංගු කිරීමට රජය ගත් තීරණය ප්රශ්නයට ලක් කර ඇති අතර, එක් නියෝජිත මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුගේ වීසා බලපත්රය ප්රතික්ෂේප වීම සමස්ත සංචාරයම අවලංගු කිරීමට ප්රමාණවත් හේතුවක් නොවන බව එම පක්ෂය තර්ක කරයි.
මන්ත්රී රහුමාන් ගැටලු මතු කරයි
එස්.ජේ.බී. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, මෙම ඉහළ මට්ටමේ රාජ්යතාන්ත්රික සංචාරයෙන් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් රජය ඉදිරිපත් කළ පැහැදිලි කිරීමට ප්රතිචාර දක්වමින් මෙම අදහස් පළ කළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිත මණ්ඩලයේ එක් සාමාජිකයෙකුගේ වීසා බලපත්රය ප්රතික්ෂේප වීම රාජ්ය සංචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරීමට ප්රමාණවත් පදනමක් නොවිය යුතු බවත්, එම තීරණය ශ්රී ලංකාවේ රාජ්යතාන්ත්රික තත්ත්වයට අයහපත් ලෙස බලපාන බවත් ඔහු තර්ක කළේය.
රහුමාන් මහතාගේ අදහස් ජාතික ජන බලය පරිපාලනය වෙත වඩාත් විනිවිද පෙනෙන හා තෘප්තිමත් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස නව දේශපාලන පීඩනයක් එල්ල කර ඇත.
කැබිනට් ප්රකාශකයා සාකච්ඡා පවත්වන බව පෙන්වා දෙයි
කැබිනට් ප්රකාශක අමාත්ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, වර්ධනය වෙමින් පවතින මෙම මතභේදයට ප්රතිචාර දක්වමින්, ශ්රී ලංකාව හා ප්රංශය අතර දැනට සාකච්ඡා පවත්වන බව පෙන්වා දුන්නේය. එම සාකච්ඡාවල ස්වභාවය හෝ නැවත සංචාරයක් සලකා බලනු ලබනවාද යන්න පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ලබා දීමෙන් ඔහු වැළකී සිටියේය.
රාජ්යතාන්ත්රික ප්රශ්න රැඳී පවතී
මෙම සිදුවීම කොළඹ දේශපාලන කවයන් තුළ සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, විපක්ෂ පක්ෂ, ශ්රී ලංකාව හා ප්රංශය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ඉහළ නැංවීමේ වැදගත් අවස්ථාවක් වීමට නියමිතව තිබූ මෙම රාජ්ය සංචාරය රජය විසින් හැසිරවූ ආකාරය සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කරමින් සිටී. මෙවැනි රාජ්ය සංචාරයක් සාමාන්යයෙන් සැලකිය යුතු රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් දරන අතර, එය අවලංගු කිරීම ජනාධිපතිවරයාගේ විදේශ කටයුතු කාර්යාලයේ සූදානම හා සම්බන්ධීකරණය සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ප්රංශයට රාජ්ය සංචාරය නැවත කවදා හෝ සිදු කෙරේදැයි යන්න පිළිබඳව තවමත් නිල තහවුරු කිරීමක් සිදු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.