Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාසල් වාහනයට ගිනි තැබීමට ළමයෙකු සම්බන්ධ කළ වෛරල් වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත් කරයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාසල් වාහනයට ගිනි තැබීමට ළමයෙකු සම්බන්ධ කළ වෛරල් වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත් කරයි

වයස අවුරුදු අටක දරුවෙකු පාසල් වාහනයකට ගිනි තැබූ බව බොරුවට කියා සිටි සමාජ මාධ්‍ය වීඩියෝවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මැදිහත් වෙමින්, තහවුරු නොකළ තොරතුරු අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රචාරය නොකරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

වැරදි තොරතුරු මර්දනය කිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති

ළමා දරුවෙකු හිතාමතාම පාසල් කාරයකට ගිනි තැබූ බව සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වූ වීඩියෝවක් මගින් කියා සිටීමත් සමඟ මහජනතාව අතර වැඩෙමින් තිබූ කනස්සල්ලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පොලිසියේ මෙම පැහැදිලි කිරීම ලැබුණි. එම සිදුවීම සම්බන්ධ සිය විමර්ශනයේ නිගමනවලට අනුව වීඩියෝවේ දැක්වෙන කරුණු නිවැරදි නොවන බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

විශේෂයෙන් අඩුවයසැති දරුවන් සම්බන්ධ වන විට, සමාජ මාධ්‍ය හරහා තහවුරු නොකළ අන්තර්ගතයන් බෙදා ගැනීමට හෝ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පෙර කල්පනාකාරී විය යුතු බව පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. බොරු කථා ව්‍යාප්ත කිරීම, විශේෂයෙන් ළමුන් සම්බන්ධ අවස්ථාවලදී, පුද්ගලයන්ට හා පවුල්වලට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු විය හැකි බව නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.

වෛරල් වැරදි තොරතුරුවලට එරෙහි අනතුරු ඇඟවීමක්

මෙම සිදුවීම, Facebook, WhatsApp සහ TikTok වැනි වේදිකාවල තහවුරු නොකළ වීඩියෝ හා කරුණු ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වීම සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර ඇති වෙමින් පවතින කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මීට පෙරද, සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශන සම්බන්ධ නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී නිල නිවේදනවලට පමණක් යොමු වන ලෙස ඉල්ලමින් මෙවැනිම අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.

  • වෛරල් වීඩියෝව නඩුවේ සත්‍ය කරුණු නිවැරදිව නිරූපණය නොකරන බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
  • ළමුන් සම්බන්ධ තහවුරු නොකළ අන්තර්ගතයන් බෙදා ගැනීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.
  • පාසල් වාහනයට ගිනි තැබීම සම්බන්ධ නිල විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකව පවතින බව වටහා ගනු ලැබේ.
විශේෂයෙන් ළමුන් අපරාධ කටයුතුවල නිරත බව ගම්‍ය කරන අන්තර්ගතයන් ඇතුළු බොරු තොරතුරු බෙදා හැරීම, එය ව්‍යාප්ත කරන අයට බරපතළ නෛතික හා සමාජීය ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව පොලිසිය මහජනතාවට මතක් කර දුන්නේය.

විමර්ශන ක්‍රියාත්මකව පවතින අතරතුර, නිවැරදි හා තහවුරු කළ තොරතුරු නිසි කාලයේදී නිල නාලිකා හරහා නිකුත් කරනු ඇති බව බලධාරීන් මහජනතාවට සහතික කර ඇත. සත්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ සියලුම පුද්ගලයන්ගේ, විශේෂයෙන් ළමුන් වැනි සමාජයේ අවදානමට ලක් විය හැකි සාමාජිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නැවතත් තම කැපවීම ප්‍රකාශ කළේය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා සහ තවත් පස් දෙනෙකුට රාජ්‍ය ඉඩම් වංචාව සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරයි Sinhala

හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා සහ තවත් පස් දෙනෙකුට රාජ්‍ය ඉඩම් වංචාව සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරයි

රාජ්‍ය ඉඩම් සම්බන්ධ වංචා සැලසුමක් ලෙස කියැවෙන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු කැබිනට් ඇමති මර්වින් සිල්වා සහ හිටපු රාජ්‍ය ඇමති පසන රණවීර ඇතුළු පුද්ගලයන් සය දෙනෙකුට…

15 Jul 2026 Discuss
මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි Sinhala

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) මණ්ඩල නියෝජනයෙන් තවදුරටත් බැහැර කර ඇති අතර, නිසි මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් සිදු නොකරන තාක් මෙම…

15 Jul 2026 Discuss
2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි Sinhala

2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මිරර් වාර්තා කළ තොරතුරු වලට අනුව, සිගරට් මත අය කෙරෙන සුරාබදු අඩු කිරීමත් සමඟ 2025 සිට ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදාය හිඟයක් සිදුව…

15 Jul 2026 Discuss