රොබට් හීන්කෙන්ද ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ නේගොඹ නගර සභාවේ එන්පීපී නගරාධිපතිධූරය අහිමිවේ
නේගොඹ නගර සභාවේ නගරාධිපති රොබට් හීන්කෙන්ද තම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) නායකත්වයෙන් යුත් නේගොඹ නගර සභාව අවිනිශ්චිතතාවකට පත්ව තිබේ.
නගරාධිපතිධූරය හිස්වේ
නේගොඹ නගර සභාවේ නගරාධිපති ධූරය හොබවමින් එන්පීපීයේ නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කළ හීන්කෙන්ද මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම, බස්නාහිර පළාතේ ආණ්ඩුවේ පාලනය යටතේ ඇති පළාත් පාලන ව්යුහය තුළ සැලකිය යුතු සිදුවීමක් ලෙස සටහන් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ වෙරළාසන්න නගරයක් ලෙස ප්රසිද්ධ, ශක්තිමත් මත්ස්ය කර්මාන්තයක් සහ සංචාරක අංශයක් ඇති නේගොඹ නගර සභාව කෙරෙහි එන්පීපීයේ පිහිටීමට මෙම ඉල්ලා අස්වීම සැලකිය යුතු පසුබෑමක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය.
පළාත් පාලනයට ඇති ඇඟවුම්
නගරාධිපති හීන්කෙන්ද මහතාගේ පිටවීම, එන්පීපී නායකත්වයෙන් යුත් පළාත් පාලන ආයතනවල ස්ථාවරත්වය සහ නගර සභා මට්ටමේ සහජීවනය පවත්වා ගැනීමේ පක්ෂයේ හැකියාව පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි. ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි නේගොඹ, රටේ වඩාත් උපාය මාර්ගිකව වැදගත් නාගරික මධ්යස්ථානයන් අතර වන අතර, නගරාධිපති ධූරයේ පුරප්පාඩුව පිළිබඳ කරුණ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයකට ලක්ව ඇත.
හීන්කෙන්ද මහතා ඉල්ලා අස්වීමේ පිටුපස ඇති හේතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙම අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. හිස්වූ නගරාධිපති ධූරය පිරවීම සඳහා එන්පීපීය ගන්නා ක්රියාමාර්ගය සහ මෙම ඉල්ලා අස්වීම පක්ෂයේ පළාත් පාලන කදවුර තුළ ගැඹුරු අභ්යන්තර ආතතීන් සංඥා කරයිද යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත.
ඉදිරි දිනවල තත්ත්වය දිග්හැරෙන ආකාරය ශ්රී ලාංකික දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.