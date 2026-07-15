හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා සහ තවත් පස් දෙනෙකුට රාජ්ය ඉඩම් වංචාව සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරයි
රාජ්ය ඉඩම් සම්බන්ධ වංචා සැලසුමක් ලෙස කියැවෙන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු කැබිනට් ඇමති මර්වින් සිල්වා සහ හිටපු රාජ්ය ඇමති පසන රණවීර ඇතුළු පුද්ගලයන් සය දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් නිල වශයෙන් නඩු පවරා ඇත.
නඩුවේ නම් වන著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්
නීතිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම නඩු තොරතුරු, රජයේ ඉඩම් අයථා ලෙස භාවිත කළ බවට බලධාරීන් විසින් හඳුන්වන නඩුවේ තීරණාත්මක ප්රගතියක් ලෙස සැලකේ. දීර්ඝ හා කළඹ දැමූ දේශපාලන ජීවිතයක් ගෙවූ මතභේදාත්මක හිටපු ඇමතිවරයෙකු වන මර්වින් සිල්වා සහ පෙර රාජ්ය ඇමතිවරයෙකු ලෙස සේවය කළ පසන රණවීර, සිද්ධියේ නම් වී ඇති සහභාගිවන්නන් සය දෙනා අතර වඩාත්著名 පෙළගැසෙන්නන් වේ.
නඩු තොරතුරු වලින් නම් කරන ලද ඉතිරි සිව් දෙනා මේ වන විට සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව ප්රසිද්ධියේ හඳුනා ගෙන නොමැති අතර, සය දෙනාටම දැන් අධිකරණය ඉදිරියේ නිල නීතිමය කටයුතු මුහුණ දීමට සිදුව ඇත.
රාජ්ය ඉඩම් අයථා භාවිතය පිළිබඳ චෝදනා
රාජ්යට අයත් ඉඩම් වංචාකාරී ලෙස අත්පත් කර ගැනීමට හෝ අයථා ලෙස භාවිත කිරීමට චූදිතයන් සම්බන්ධ වූ බවට ඒකාබද්ධ ව්යාපෘතියක් ක්රියාත්මක කළ බවට ගොනු කරන ලද චෝදනා මත නඩුව කේන්ද්රගත වේ. එවැනි වැරදි ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ බරපතල නීතිමය ප්රතිවිපාක දරයි; පෙර රාජ්ය නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධිත වීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
නීතිපතිවරයා නිල නඩු පැවරීමට තීරණය කිරීම, නඩුව අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යාමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි ඇති බවට නඩු පාර්ශවය විශ්වාස කරන බවට සංඥාවකි.
නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට
නඩු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, ඔවුනට එරෙහිව ගොනු කරන ලද චෝදනාවලට පිළිතුරු දීම සඳහා චූදිතයන් අදාළ අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ දේශපාලන පසුබිම් සහ රාජ්ය වත්කම් සම්බන්ධ චෝදනාවල බරපතලකම හේතුවෙන් නඩුව දිගින් දිගටම සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක් වනු ඇත.
රාජ්ය සම්පත් අයථා භාවිතය සම්බන්ධ නඩු නඩත්තු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල දී වැඩිවන උත්සාහයක් දරා ඇති අතර, මෙම නවතම ප්රගතිය නීතිමය නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්ය මහජනයා යන දෙඅංශය විසින්ම සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.