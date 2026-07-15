කාදිනල් මල්කම් රංජිත් මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චාමර සම්පත්ට එරෙහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය කරයි
කාදිනල් මල්කම් රංජිත් මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චාමර සම්පත්ට එරෙහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට තම අභිප්රාය ප්රකාශ කර ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික මහා සභාවේ ජ්යෙෂ්ඨතම නිලධාරියා සහ එම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයා අතර පවතින 緊張긴장 තතු බරපතල ලෙස උත්සන්න වීමේ ලකුණකි.
නීතිමය කටයුතු අනාගතයේදී
කාදිනල්වරයා විසින් මන්ත්රීවරයාට එරෙහිව නීතිමය ආධාරය ලබා ගැනීමට ගත් තීරණය, රටේ ආගමික නායකත්වය සහ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් අතර පවතින අඛණ්ඩ ගැටුම කෙරෙහි තියුණු අවධානයක් යොමු කරවන සැලකිය යුතු ප්රගතියකි. නිල ප්රකාශවල ආරවුලේ නිශ්චිත ස්වභාවය මෙතෙක් සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කර නොතිබුණද, මෙම පියවර සභාවේ සහ එහි නායකත්වයේ ගෞරවය හා කීර්තිය ආරක්ෂා කිරීමේදී කාදිනල් රංජිත් මහතා දැරීමේ දෘඪ ස්ථාවරය අවධාරණය කරයි.
අධිතීව්ර මහජන ගැටුමක්
කොළඹ අගරදගුරු කාදිනල් මල්කම් රංජිත් මහතා, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රකට හා ගෞරවාන්විත ආගමික චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකි. ධුරයේ සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකුට එරෙහිව නීති ක්රමය භාවිත කිරීමට ඔහු දක්වන කැමැත්ත, ඔහු මෙම කාරණය සලකා බලන ගැඹුරු බරපතලකම පිළිබිඹු කරයි.
මන්ත්රී චාමර සම්පත් මහතා, සැලසුම් කර ඇති නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධ කාදිනල්වරයාගේ නිවේදනයට මෙතෙක් විස්තරාත්මකව ප්රසිද්ධියේ ප්රතිචාර දක්වා නොමැත.
මහජන හා ආගමික ප්රතිචාරය
කාදිනල් රංජිත් මහතාගේ දීර්ඝකාලීන සදාචාරාත්මක අධිකාරය සහ 2019 පාස්කු ඉරු ප්රහාරයෙන් අනතුරුව යුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ ඔහුගේ ප්රමුඛ කාර්යභාරය සලකා බැලීමේදී, මෙම නිවේදනය කතෝලික ප්රජාව හා පුළුල් ශ්රී ලාංකික මහජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නීතිමය ක්රියාමාර්ගයේ ස්වභාවය සහ එහි කාලරේඛාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, කාරණය නිල මාර්ග හරහා ඉදිරියට ගමන් කරත්ම මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.