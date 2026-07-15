Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තාන් වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂහීන් ෂා අෆ්රිදි කන්ඩි රෝයල්ස් සමඟ එල්පීඑල් デビුවට සුදානම්

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තාන් වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂහීන් ෂා අෆ්රිදි කන්ඩි රෝයල්ස් සමඟ එල්පීඑල් デビුවට සුදානම්

පාකිස්තානයේ ප්‍රමුඛතම වේග පන්දු යවන්නා ෂහීන් ෂා අෆ්රිදි තම වෘත්තීය ජීවිතයේ පළමු වරට ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයට සහභාගී වන බව තහවුරු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ටී20 එකදිනක තරඟාවලිය මේ සතියේ සැලකිය යුතු නැංවීමකට ලක්වීමට නියමිතය.

පාකිස්තාන් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය විසින් NOC තහවුරු කෙරේ

පාකිස්තාන් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය විසින් ෂහීන් ෂා අෆ්රිදිට අදාළ විරෝධතා නොමැති සහතිකය (NOC) නිල වශයෙන් ලබා දී ඇති අතර, එමඟින් වම් අත් වේග පන්දු හිමිකරුට මෙම වාරයේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ දිගහැරෙන තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවසර ලැබේ. මේ සතියේ ආරම්භ වන තරඟාවලියේ කන්ඩි රෝයල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ඔහු සැරසෙයි.

තරඟාවලියට ප්‍රධාන ආකර්ෂණයක්

අෆ්රිදිගේ සහභාගීත්වය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සහ කලාපය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු උද්යෝගයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. උස් රූකාය හිමි මෙම වම් අත් වේග පන්දු යවන්නා ලෝක ක්‍රිකට්හි වඩාත් භයානක වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඔහුගේ සහභාගීත්වය LPL තරඟාවලියේ පෙනුම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇත.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ටී20 ලීගයේ අෆ්රිදිගේ ආරම්භක පෙනුම සනිටුහන් කරනු ඇති අතර, එය පන්දු යවන්නා සහ තරඟාවලිය යන දෙකටම ඓතිහාසික මොහොතක් බවට පත්වනු ඇත. නව පන්දුව සමඟ පාකිස්තාන් තරුවාගේ ගිනිදහනය තරඟාවලිය උණුසුම් වන විට තීරණාත්මක විය හැකි බව කන්ඩි රෝයල්ස් ප්‍රාර්ථනා කරනු ඇත.

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ රසවත් බවින් පිරි කලාපයක් බවට පත්වීමට නියමිත මෙම සංස්කරණයේදී, ස්වදේශීය පසුබිමෙහිදී ලෝකයේ වඩාත් ආකර්ෂණීය වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් කෙනෙකු ක්‍රියාකාරීව දැකීමට දිවයිනේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් 间心ෙන් ආශාවෙන් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාරේදී වල් අලි 128ක් මිය යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතරහමාර තුළ වල් අලි 128 දෙනකු මිය යාම ශ්‍රී ලංකාවේ සංරක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, වනජීවී බලධාරීන් සහ විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන්නේ…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් වැඩසටහන අවිනිශ්චිතතාවයකට — අරමුදල් හිඟය නිසා ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂකාමී ඩිජිටල් අනන්‍යතා ව්‍යාපෘතිය තීරණාත්මක බාධාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, අරමුදල් හිඟය හේතුවෙන් බලධාරීන් එම මුලපිරීම නිල සමාලෝචනයකට භාජනය කිරීමට…

15 Jul 2026 Discuss
දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ජල කළමනාකරණයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාව සිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක이정표යක් සපුරා ගනිමින්, දැනට දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ ලෙස පිළිගැනෙන…

15 Jul 2026 Discuss