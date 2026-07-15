පාකිස්තාන් වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂහීන් ෂා අෆ්රිදි කන්ඩි රෝයල්ස් සමඟ එල්පීඑල් デビුවට සුදානම්
පාකිස්තානයේ ප්රමුඛතම වේග පන්දු යවන්නා ෂහීන් ෂා අෆ්රිදි තම වෘත්තීය ජීවිතයේ පළමු වරට ලංකා ප්රිමියර් ලීගයට සහභාගී වන බව තහවුරු වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ටී20 එකදිනක තරඟාවලිය මේ සතියේ සැලකිය යුතු නැංවීමකට ලක්වීමට නියමිතය.
පාකිස්තාන් ක්රිකට් මණ්ඩලය විසින් NOC තහවුරු කෙරේ
පාකිස්තාන් ක්රිකට් මණ්ඩලය විසින් ෂහීන් ෂා අෆ්රිදිට අදාළ විරෝධතා නොමැති සහතිකය (NOC) නිල වශයෙන් ලබා දී ඇති අතර, එමඟින් වම් අත් වේග පන්දු හිමිකරුට මෙම වාරයේ ලංකා ප්රිමියර් ලීගයේ දිගහැරෙන තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවසර ලැබේ. මේ සතියේ ආරම්භ වන තරඟාවලියේ කන්ඩි රෝයල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ඔහු සැරසෙයි.
තරඟාවලියට ප්රධාන ආකර්ෂණයක්
අෆ්රිදිගේ සහභාගීත්වය ශ්රී ලංකාව පුරා සහ කලාපය පුරා ක්රිකට් රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු උද්යෝගයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. උස් රූකාය හිමි මෙම වම් අත් වේග පන්දු යවන්නා ලෝක ක්රිකට්හි වඩාත් භයානක වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඔහුගේ සහභාගීත්වය LPL තරඟාවලියේ පෙනුම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇත.
මෙය ශ්රී ලංකාවේ ටී20 ලීගයේ අෆ්රිදිගේ ආරම්භක පෙනුම සනිටුහන් කරනු ඇති අතර, එය පන්දු යවන්නා සහ තරඟාවලිය යන දෙකටම ඓතිහාසික මොහොතක් බවට පත්වනු ඇත. නව පන්දුව සමඟ පාකිස්තාන් තරුවාගේ ගිනිදහනය තරඟාවලිය උණුසුම් වන විට තීරණාත්මක විය හැකි බව කන්ඩි රෝයල්ස් ප්රාර්ථනා කරනු ඇත.
ලංකා ප්රිමියර් ලීගයේ රසවත් බවින් පිරි කලාපයක් බවට පත්වීමට නියමිත මෙම සංස්කරණයේදී, ස්වදේශීය පසුබිමෙහිදී ලෝකයේ වඩාත් ආකර්ෂණීය වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් කෙනෙකු ක්රියාකාරීව දැකීමට දිවයිනේ ක්රිකට් ප්රේමීන් 间心ෙන් ආශාවෙන් සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.