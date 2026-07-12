Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ ව අන්තර් තහනමට ලක් වූ මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරියෙකු මෘතව සොයාගනී

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ ව අන්තර් තහනමට ලක් වූ මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරියෙකු මෘතව සොයාගනී

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න සයිබර් වංචා සැලසුමකට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී අන්තර් තහනමට ලක් වූ මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරියෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වී ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

මරණය සිදු වන අවස්ථාවේ විමර්ශනයට ලක්ව සිටි නිලධාරියා

මෙම නිලධාරියා, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන ආයතන සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන දෙකෙහිම අවධානයට ලක් වූ විශාල සයිබර් වංචා මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ බවට යන චෝදනා මත, විනය හෝ නෛතික කටයුතු අවසන් වන තෙක් රාජකාරිවලින් නිල වශයෙන් අත්හිටුවීමක් වන අන්තර් තහනමට ලක් කර තිබිණ.

මෙම සිද්ධිය, රජයේ නිලධාරීන්ගේ අඛණ්ඩතාව සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය පද්ධති නවීන ඩිජිටල් අපරාධවලට ගොදුරු වීම පිළිබඳව රජයේ කේන්ද්‍රීය කවයන් තුළ දැඩි සැලකිල්ලට ලක් කර ඇත.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට

නිලධාරියාගේ මරණය හා සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳව විමර්ශකයින් දැනට පරීක්ෂා කරමින් සිටින අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් අපරාධකාරී හේතුවක් සැක කෙරේදැයි හෝ මරණය ස්වාභාවික හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සැලකිය යුතුදැයි යන්න පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් නිශ්චිත රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වී ඇති සයිබර් වංචාව, ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අනවසරයෙන් සොරාගැනීම ඇතුළත් බව චෝදනා කෙරෙන අතර, එම මුදල් ප්‍රමාණය මුදල් අමාත්‍යාංශය තුළ අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමවේදයන් ජාල හදිසි ලෙස සමීක්ෂණයට ලක් කිරීමට හේතු වී ඇත.

රාජ්‍ය අංශයේ වගවීම සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

මෙම සිද්ධිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතන තුළ සයිබර් ආරක්ෂාව සහ මූල්‍ය වගවීම යන ප්‍රශ්නය නැවතත් තීව්‍ර ලෙස ඉස්මතු කර ඇත. විශ්වාසය පිහිටුවා ඇති තනතුරු දරන්නන් විසින් රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිත කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ ඇති කළ යුතු බව විශ්ලේෂකයින් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටී.

බලධාරීන් කටයුතු කරගෙන යන විට, වංචා විමර්ශනය සහ නිලධාරියාගේ මරණය පිළිබඳ විමර්ශනය යන දෙකෙහිම වැඩිදුර ප්‍රගතිය අපේක්ෂා කෙරේ. තවත් තොරතුරු ලැබෙනු සමඟ ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාදෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ එක්සත් රාජධානි විශ්ව විද්‍යාල ශාඛා පරිශ්‍රය දියත් කරයි Sinhala

යුනිවර්සිටි ඔෆ් වෙස්ට් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සම්පූර්ණ එක්සත් රාජධානි විශ්ව විද්‍යාල ශාඛා පරිශ්‍රය දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඓතිහාසික이정표 එක්සත් රාජධානියේ විශ්ව විද්‍යාලයක පළමු සම්පූර්ණ ශාඛා පරිශ්‍රය ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන…

12 Jul 2026 Discuss
කතාර්හි හිටපු පාලක ශේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි වයස 74දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

කතාර්හි හිටපු පාලක ශේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි වයස 74දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

කතාර්හි පියවරු එමීර් ශේක් හමාද් බින් ඛලීෆා අල් තානි, වයස අවුරුදු 74දී අභාවප්‍රාප්ත වූ බව අමීරී දිවාන් නිල නිවේදනයක් මගින් තහවුරු කළේය. කතාර්හි පාලන අධිකාරියේ…

12 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් බැඳුම්කරවලට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් බැඳුම්කරවලට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 97ක් යොමු කරයි — වසර තුනකට ආසන්න ඉහළම මට්ටමට

විදේශ ක්‍රයවික්‍රය ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ළාබාළීම කෙරෙහි වර්ධනශීලී විශ්වාසයක් පිළිබිඹු කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් මිලකරණයෙන් යුත් රජයේ බැඳුම්කර සඳහා වූ…

12 Jul 2026 Discuss