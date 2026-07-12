Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය රථවාහන තදබදය පිළිබඳ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තෙවන ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය රථවාහන තදබදය පිළිබඳ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තෙවන ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව

රථවාහන තදබදය අතින් ලෝකයේ නරකම රටවල් අතරට දිවයිණ ඇතුළත් වේ

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ තෙවන වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, දිනපතා පැය ගණන් රථවාහන තදබදයේ සිරවී සිටින දහස් ගණනක් මගීන්ට මෙය කිසිදු විස්මයක් ගෙන නොදෙනු ඇත.

මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම ශ්‍රී ලංකාව මාර්ග තදබදය අතින් ලෝකයේ අභියෝගාත්මකම රටවල් අතරට ඇතුළත් කරන අතර, දිගු කලක් තිස්සේ වැසියන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් කලකිරවමින් පැවති යටිතල පහසුකම් හා නාගරික සැලසුම් ක්ෂේත්‍රයේ දිගු කාලීන අර්බුදය ඉස්මතු කරයි.

මගීන්ගේ දෛනික අරගලය

විශේෂයෙන් කොළඹ නගර සීමාව තුළ හා අවට ජීවත්වන හා රැකියාවල නියැලෙන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දැඩි රථවාහන තදබදය දෛනික ජීවිතයේ නොවැළැක්විය හැකි යථාර්ථයකි. උච්ච වේලාවන්හිදී ඇතිවන තදබදය ප්‍රධාන මාර්ගවල ගමනාගමනය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල කරන අතර, සාමාන්‍ය ගමනාගමනයට ගත වන කාලය සහ ආතතිය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිකරමින් රට පුරා ඵලදායිතාවට බරපතළ ලෙස බලපායි.

විශේෂඥයන් හා නාගරික සැලසුම්කරුවන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ පෙන්වා දී ඇති සාධක ගණනාවක් මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇත:

  • මාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සාපේක්ෂව පෞද්ගලික වාහන අයිතිය වේගයෙන් ඉහළ යාම
  • මහජන ප්‍රවාහන ජාලයේ අනවශ්‍ය හා අඩු සංවර්ධිත බව
  • විමධ්‍යගත කිරීම සීමිත වීමත් සමඟ කොළඹ කේන්ද්‍ර කරගත් නාගරීකරණය
  • ප්‍රධාන ප්‍රදේශවල ප්‍රමාණවත් මාර්ග ධාරිතාවක් නොමැතිකම හා දුර්වල රථවාහන කළමනාකරණ පද්ධති

ආර්ථික හා පාරිසරික ප්‍රතිවිපාක

දෛනික අපහසුතාවෙන් ඔබ්බට, නිරන්තර රථවාහන තදබදය ශ්‍රී ලංකාවට බරපතළ ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ගෙනදෙයි. නැතිවන ඵලදායිතාව, ඉන්ධන පරිභෝජනය ඉහළ යාම සහ වාහන මෙහෙයුම් පිරිවැය වැඩිවීම ව්‍යාපාරිකයන් හා ගෘහස්ථ ජනයා දෙඅතටම මැනිය හැකි බරක් ලෙස බලපාන අතර, රටේ මෑත ආර්ථික දුෂ්කරතා හමුවේ එය වඩාත් බැරෑරුම් ගැටලුවක් ලෙස ඉස්මතු වෙයි.

පාරිසරික හානිය ද ඒ හා සමාන ලෙස සැලකිය යුතු ය. දීර්ඝ කාලයක් ඉංජිම් ක්‍රියාත්මකව රැඳීම හා නතරවෙමින් ගමන් කිරීමේ තත්ත්වයන් වාහන විමෝචනය ඉහළ නංවමින් නාගරික වායු තත්ත්වය පිරිහීමට දායක වන අතර, බොහෝ සංවර්ධනශීලී රටවල් මෙන් ශ්‍රී ලංකාවද කාබන් පාදස්ථලය පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙන මොහොතක එය වඩාත් දරුණු ගැටලුවක් ලෙස පෙනී සිටියි.

හදිසි පියවර ගැනීමට ඇමතුම්

මෑතම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම, දිගු කලක් සාකච්ඡාවට ලක්ව ඇති දුම්රිය සේවා ව්‍යාප්ත කිරීම හා නවීකරණය කිරීම සහ වඩාත් විශ්වාසනීය ශීඝ්‍ර බස් ප්‍රවාහන විකල්ප හඳුන්වාදීම ඇතුළු මහජන ප්‍රවාහනයට ආයෝජන ශීඝ්‍රකරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීම නැවත ඉස්මතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නාගරික සැලසුම්කරුවන් වරින් වර අවධාරණය කර ඇත්තේ, ඛණ්ඩ ඛණ්ඩ වශයෙන් මාර්ග පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘති වෙනුවට, තදබදය සැබෑ ලෙස සමනය කිරීමට සමස්ත, දිගු කාලීන උපාය මාර්ගයක් අවශ්‍ය බවයි.

කෙසේ වෙතත්, දැනට ගෝලීය තදබද දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගත් තෙවන ස්ථානය, රටේ රථවාහන ගැටලුවලට රජය හා නාගරික සංවර්ධන බලධාරීන් දෙඅතෙන්ම හදිසි හා අඛණ්ඩ අවධානයක් ලබා දිය යුතු බවට ශක්තිමත් මතක්කිරීමක් ලෙස ඉස්මතු වෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් 68,000 ඉක්මවා, මරණ 47ක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් 68,000 ඉක්මවා, මරණ 47ක්

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය වාර්තා කරන අන්දමට මේ වසරේ දක්වා දිවයිනේ සිව් දිග ඩෙංගු රෝගීන් 68,071…

12 Jul 2026 Discuss
ලොව先導 විදුලි රථ නිෂ්පාදකයා වන BYD හි ගෝලීය නායකත්ව නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි Sinhala

ලොව先導 විදුලි රථ නිෂ්පාදකයා වන BYD හි ගෝලීය නායකත්ව නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

ලොව先導 විදුලි රථ නිෂ්පාදකයා වන BYD සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු සංචාරයක් සිදු කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ තිරසාර ප්‍රවාහනය සහ හරිත ශක්ති විසඳුම්…

12 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී

නව ආනයන සීමා බලාත්මක වෙයි බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීම ශ්‍රී ලංකාව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර…

12 Jul 2026 Discuss