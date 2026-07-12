Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් 68,000 ඉක්මවා, මරණ 47ක්

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් 68,000 ඉක්මවා, මරණ 47ක්

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය වාර්තා කරන අන්දමට මේ වසරේ දක්වා දිවයිනේ සිව් දිග ඩෙංගු රෝගීන් 68,071 දෙනෙකු සහ මරණ 47ක් ලියාපදිංචි වී ඇත.

වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

මෙම සංඛ්‍යාලේඛන සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සඳහා ඉතා කනස්සල්ලට කරුණු සකස් කරන්නේ, මදුරුවන් හරහා ව්‍යාප්ත වන මෙම රෝගය දිවයිනේ ප්‍රජාවන් හරහා ව්‍යාප්ත වීම නතර වීමේ ලකුණු කිසිවක් නොදක්වන හෙයිනි. රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම, රෝග ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් තීව්‍ර වීමට පෙර එය මර්දනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන සහ සාමාන්‍ය ජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම සම්බන්ධීකෘත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්‍යතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

සංඛ්‍යාලේඛනවල අර්ථය

මෙවර දිනෙකට දස දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආසාදනයට ලක් වී ඇති ඩෙංගු රෝගය, ජාතියේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතියට තර්ජනය කරන දරුණුතම සහ නොනවතින දෛශික රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී. වාර්තා වී ඇති මරණ 47 නිරෝධය කළ හැකි රෝගයක් හමුවේ අහිමි වූ ජීවිත නියෝජනය කරන හෙයින්, රෝග නිවාරණය සහ කල්ඉකුත් නොවී ලබාගන්නා ප්‍රතිකාර ඉතාමත් තීරණාත්මක වේ.

ජනතාවට කළ හැකි දායකත්වය

මදුරුවන් වාසස්ථාන ඉවත් කිරීම ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය සීමා කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී ක්‍රමය බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරති. පදිංචිකරුවන්ගෙන් පහත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලා සිටී:

  • නිවස අවට භාජනවල, මල් පැලෑටි වලාවල සහ ගොඩ දමා ඇති භාණ්ඩවල고여 ඇති සිරවූ ජලය ඉවත් කරන්න
  • ජල ගබඩා ටැංකි සහ බැරල් සෑම විටෙකම නිසිලෙස වසා තබන්න
  • දැඩි උණ, දරාගත නොහැකි හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න
  • පළාත් පාලන ආයතන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රජා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්වලට සහභාගි වන්න
සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට අනුව, ඩෙංගු ආශ්‍රිත මරණ අඩු කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී මෙවලම් ලෙස කල්ඉකුත් නොවී රෝග හඳුනාගැනීම සහ ක්ෂණික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම පවතින රෝග ව්‍යාප්තිය සමඟ සටන් කරමින් සිටින අතරතුර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සිය පරිසරය පිරිසිදුව තබාගෙන ඩෙංගු රෝගයට එරෙහි සටනේදී පුද්ගලික වගකීම භාරගෙන, ඇති විය හැකි මදුරු වාසස්ථාන ස්ථාන ළඟාම සිටින සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙසත් මෙන්ම අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගෝලීය රථවාහන තදබදය පිළිබඳ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තෙවන ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

ගෝලීය රථවාහන තදබදය පිළිබඳ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තෙවන ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකාව

රථවාහන තදබදය අතින් ලෝකයේ නරකම රටවල් අතරට දිවයිණ ඇතුළත් වේ ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ තෙවන වැඩිම රථවාහන තදබදය සහිත රට ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, දිනපතා පැය ගණන් රථවාහන…

12 Jul 2026 Discuss
ලොව先導 විදුලි රථ නිෂ්පාදකයා වන BYD හි ගෝලීය නායකත්ව නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි Sinhala

ලොව先導 විදුලි රථ නිෂ්පාදකයා වන BYD හි ගෝලීය නායකත්ව නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

ලොව先導 විදුලි රථ නිෂ්පාදකයා වන BYD සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු සංචාරයක් සිදු කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ තිරසාර ප්‍රවාහනය සහ හරිත ශක්ති විසඳුම්…

12 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී

නව ආනයන සීමා බලාත්මක වෙයි බලහත්කාර ශ්‍රමය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීම ශ්‍රී ලංකාව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පටන් ගෙන ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර…

12 Jul 2026 Discuss