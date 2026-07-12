ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි — රෝගීන් 68,000 ඉක්මවා, මරණ 47ක්
ශ්රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය වාර්තා කරන අන්දමට මේ වසරේ දක්වා දිවයිනේ සිව් දිග ඩෙංගු රෝගීන් 68,071 දෙනෙකු සහ මරණ 47ක් ලියාපදිංචි වී ඇත.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
මෙම සංඛ්යාලේඛන සෞඛ්ය බලධාරීන් සඳහා ඉතා කනස්සල්ලට කරුණු සකස් කරන්නේ, මදුරුවන් හරහා ව්යාප්ත වන මෙම රෝගය දිවයිනේ ප්රජාවන් හරහා ව්යාප්ත වීම නතර වීමේ ලකුණු කිසිවක් නොදක්වන හෙයිනි. රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම, රෝග ව්යාප්තිය තවදුරටත් තීව්ර වීමට පෙර එය මර්දනය කිරීම සඳහා රාජ්ය ආයතන සහ සාමාන්ය ජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම සම්බන්ධීකෘත ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්යතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
සංඛ්යාලේඛනවල අර්ථය
මෙවර දිනෙකට දස දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් ආසාදනයට ලක් වී ඇති ඩෙංගු රෝගය, ජාතියේ මහජන සෞඛ්ය පද්ධතියට තර්ජනය කරන දරුණුතම සහ නොනවතින දෛශික රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී. වාර්තා වී ඇති මරණ 47 නිරෝධය කළ හැකි රෝගයක් හමුවේ අහිමි වූ ජීවිත නියෝජනය කරන හෙයින්, රෝග නිවාරණය සහ කල්ඉකුත් නොවී ලබාගන්නා ප්රතිකාර ඉතාමත් තීරණාත්මක වේ.
ජනතාවට කළ හැකි දායකත්වය
මදුරුවන් වාසස්ථාන ඉවත් කිරීම ඩෙංගු ව්යාප්තිය සීමා කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී ක්රමය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරති. පදිංචිකරුවන්ගෙන් පහත සෞඛ්ය ආරක්ෂිත ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලා සිටී:
- නිවස අවට භාජනවල, මල් පැලෑටි වලාවල සහ ගොඩ දමා ඇති භාණ්ඩවල고여 ඇති සිරවූ ජලය ඉවත් කරන්න
- ජල ගබඩා ටැංකි සහ බැරල් සෑම විටෙකම නිසිලෙස වසා තබන්න
- දැඩි උණ, දරාගත නොහැකි හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න
- පළාත් පාලන ආයතන විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ප්රජා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්වලට සහභාගි වන්න
සෞඛ්ය බලධාරීන්ට අනුව, ඩෙංගු ආශ්රිත මරණ අඩු කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී මෙවලම් ලෙස කල්ඉකුත් නොවී රෝග හඳුනාගැනීම සහ ක්ෂණික වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගැනීම පවතී.
ශ්රී ලංකාව මෙම පවතින රෝග ව්යාප්තිය සමඟ සටන් කරමින් සිටින අතරතුර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සිය පරිසරය පිරිසිදුව තබාගෙන ඩෙංගු රෝගයට එරෙහි සටනේදී පුද්ගලික වගකීම භාරගෙන, ඇති විය හැකි මදුරු වාසස්ථාන ස්ථාන ළඟාම සිටින සෞඛ්ය නිලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙසත් මෙන්ම අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.