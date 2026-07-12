Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි

මෑතකදී සිදු කරන ලද ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමට පටන් ගෙන ඇති අතර, දැනටමත් ජීවන වියදමේ බරෙන් පීඩාවට පත් පාරිභෝගිකයන් අතර නව කනස්සල්ලක් මතු වී තිබේ. මේ තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් අසාධාරණ මිල ඉහළ දැමීම් හරහා අවස්ථාවාදී ලාභ ලබා ගැනීමට සැකකරන ලද වෙළෙන්දන් සහ සිල්ලර වෙළෙඳුන් ඉලක්ක කරගනිමින් වැටලීම් මාලාවක් දියත් කර ඇත.

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමේ රැළි පලිහා බලපෑම

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම, සැපයුම් දාමය ඔස්සේ ප්‍රවාහන හා බෙදා හැරීමේ වියදම් වැඩිවීම නිසා පාරිභෝගිකයන් වෙත ළඟා වීමත් සමඟ, දෛනික අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ගණන් කෙරෙහි ක්ෂණික බලපෑමක් ඇති කර ඇත. ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු නිවෙස් අවශ්‍යතා සඳහා යොදා ගන්නා ගණනාවක් භාණ්ඩ, රට පුරා වෙළෙඳ පොළවල් සහ සිල්ලර වෙළෙඳ සැල්වල ඉහළ මිල ගණන් ගනිමින් දක්නට ලැබේ.

මෙම තත්ත්වය, පසුගිය වසරවල පැවති ආර්ථික දුෂ්කරතා තවමත් ජය ගැනීමට ශ්‍රමපාත වන බොහෝ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් මත අමතර පීඩනයක් එල්ල කර ඇත. දුර්වල ප්‍රජාවන්ට මෙම මිල ඉහළ යාමේ බර වඩාත් තීව්‍ර ලෙස දැනෙනු ඇති බවට පාරිභෝගික කණ්ඩායම් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර සිටිති.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග තීව්‍ර කරයි

නීති විරෝධී ලෙස ලාභ ලබා ගැනීම් මැඩ පැවැත්වීමේ අරමුණින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය, දිවයින පුරා වෙළෙඳ ස්ථාන ඉලක්ක කරගෙන වැටලීම් සිදු කිරීමට තම පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සක්‍රිය කර ඇත. ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම නිසා සාධාරණ ලෙස සමත්‍ථ කළ නොහැකි ලෙස මිල ඉහළ දමන වෙළෙන්දන් හඳුනා ගැනීම, අධිකාරිය විශේෂ අවධානය යොමු කරන ක්ෂේත්‍රයකි.

නීති විරෝධී මිල ගණන් ක්‍රමවේද හඳුනා ගැනෙන ඕනෑම වෙළෙන්දෙකුට පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති යටතේ දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බවට CAA අනතුරු අඟවා ඇත. සැකසහිත මිල ගනුදෙනු පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මහජනතාව සුවිමතිව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්

බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, පාරිභෝගිකයන්ට පහත කරුණු සලකා බලන ලෙස උපදෙස් ලබා දේ:

  • භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට පෙර මිල ලේබල් සහ නිල උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් පරීක්ෂා කරන්න
  • අධික මිල අය කරන වෙළෙන්දන් CAA හෝ අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන්න
  • තොග වෙළෙඳ පොළවල් හිදී සිදු විය හැකි මිල හසුරුවාලීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශම් වන්න

ආර්ථික සංවේදීතාවයෙන් යුත් මෙම කාල සීමාව තුළ වෙළෙඳ ස්ථාවරත්වය ස්ථාපිත කිරීම සහ පාරිභෝගිකයන් සූරාකෑමේ ක්‍රියාවලින් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ගණන් නිරීක්ෂණය කිරීම ප්‍රමුඛ කාර්යයක් ලෙස පවත්වා ගෙන යන බව රජය පෙන්වා දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි Sinhala

අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

අනුර කරුණාතිලක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති අතර, එය රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කැබිනට් විෂය පථයන්ගෙන් එකක් සඳහා සිදු කරන ලද නව…

12 Jul 2026 Discuss
රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය Sinhala

රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තාප්පයෝ දිගු කලක සිටම අපහසුතාවයට පත් කරවන සත්‍යයන් සඟවා ගෙන සිටියහ — නමුත් මෑතකදී මීගමු බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ සිදුවීම් ඒ සත්‍යයන් එලිදරව්…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි

මිනීමරු කැලඹිල්ල හිරගෙදර ඇතුළත දැල්වේ ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මරණයට පත්…

12 Jul 2026 Discuss