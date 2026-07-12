ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි
මිනීමරු කැලඹිල්ල හිරගෙදර ඇතුළත දැල්වේ
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මරණයට පත් වූවන්ගෙන් බහුතරය රැඳවියන් බව වාර්තා වේ. මෙම සිදුවීම රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ වඩාත් මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැළඹිලි සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස සටහන් වේ.
මෙතෙක් අනාවරණ වූ තොරතුරු
මෙම ගැටුම් හේතුවෙන් බන්ධනාගාර පරිශ්රය තුළ විශාල ජීවිත හානියක් සිදු වූ අතර, දිවයිනේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල ආරක්ෂාව සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ බරපතළ සැකසැකිලි මතු වී ඇත. අධිකාරීන් මරණ සංඛ්යාව තහවුරු කර ඇති නමුත්, ප්රචණ්ඩත්වය ඇති කළ නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ තවමත් අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.
බාධිතයන්ගෙන් බහුතරය රැඳවියන් වන අතර, නිලධාරීන් සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් සකස් කර නියෝගය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බැවින්, බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයට හෝ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට සිදු වූ තුවාල පිළිබඳ විස්තර තවමත් අනාවරණ වෙමින් පවතී.
ගැඹුරු ගැටලු හෙළිදරව් වේ
මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ අධිජනාකීර්ණ හා දිගු කලක් සම්පත් හිඟකමෙන් පෙළෙන බන්ධනාගාර ක්රමය නැවත වරක් අවධානයට ලක් කර ඇත. භයානක මට්ටමේ අධිජනාකීර්ණ භාවය, ප්රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල සහ දුෂ්කර පහසුකම් හේතුවෙන් රටපුරා ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල අස්ථාවර තත්ත්වයන් ඇති වන බව අයිතිවාසිකම් සටන්කරුවන් හා නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
- ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර ඓතිහාසිකව ඒවා සඳහා නියමිත ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක ක්රියාත්මක වී ඇත
- නීතිමය නියෝජනයට ඇති ප්රවේශය සහ නිසි කාලට නඩු විභාගයක් ලැබීම රැඳවියන් සඳහා අඛණ්ඩ ගැටලුවක්ව පවතී
- පෙර කැළඹිලි සිදුවීම් හේතුවෙන් හදිසි බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම මරණ ප්රමාණය, රජය විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් පවත්වා බන්ධනාගාර ක්රමයට අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමට ඇති පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මානව හිමිකම් සංවිධාන, සිදුවීම සම්බන්ධ ස්වාධීන විමර්ශනයක් හා රට පුරා රෝධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩි අධීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි ද සිතිය හැකිය.
රාජ්ය භාරකාරත්වයෙහි ස්ථානයක් තුළ ජීවිත 25ක් අහිමි වීම, බලධාරීන්ගෙන් හදිසි පිළිතුරු සහ දිගු කාලීන ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටී.
තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, මියගිය අය ගේ පවුල් බන්ධනාගාර අධිකාරීන්ගෙන් නිල දැනුම්දීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනු අතර, රජය රටේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ක්රමයෙන් ඉහළ යන විවේචනයට මුහුණ දෙයි. පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.