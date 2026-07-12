Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි

මිනීමරු කැලඹිල්ල හිරගෙදර ඇතුළත දැල්වේ

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මරණයට පත් වූවන්ගෙන් බහුතරය රැඳවියන් බව වාර්තා වේ. මෙම සිදුවීම රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ වඩාත් මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැළඹිලි සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස සටහන් වේ.

මෙතෙක් අනාවරණ වූ තොරතුරු

මෙම ගැටුම් හේතුවෙන් බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුළ විශාල ජීවිත හානියක් සිදු වූ අතර, දිවයිනේ ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතනවල ආරක්ෂාව සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ බරපතළ සැකසැකිලි මතු වී ඇත. අධිකාරීන් මරණ සංඛ්‍යාව තහවුරු කර ඇති නමුත්, ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති කළ නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ තවමත් අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.

බාධිතයන්ගෙන් බහුතරය රැඳවියන් වන අතර, නිලධාරීන් සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් සකස් කර නියෝගය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බැවින්, බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයට හෝ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට සිදු වූ තුවාල පිළිබඳ විස්තර තවමත් අනාවරණ වෙමින් පවතී.

ගැඹුරු ගැටලු හෙළිදරව් වේ

මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිජනාකීර්ණ හා දිගු කලක් සම්පත් හිඟකමෙන් පෙළෙන බන්ධනාගාර ක්‍රමය නැවත වරක් අවධානයට ලක් කර ඇත. භයානක මට්ටමේ අධිජනාකීර්ණ භාවය, ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල සහ දුෂ්කර පහසුකම් හේතුවෙන් රටපුරා ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතනවල අස්ථාවර තත්ත්වයන් ඇති වන බව අයිතිවාසිකම් සටන්කරුවන් හා නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ඓතිහාසිකව ඒවා සඳහා නියමිත ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක ක්‍රියාත්මක වී ඇත
  • නීතිමය නියෝජනයට ඇති ප්‍රවේශය සහ නිසි කාලට නඩු විභාගයක් ලැබීම රැඳවියන් සඳහා අඛණ්ඩ ගැටලුවක්ව පවතී
  • පෙර කැළඹිලි සිදුවීම් හේතුවෙන් හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත

වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම මරණ ප්‍රමාණය, රජය විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් පවත්වා බන්ධනාගාර ක්‍රමයට අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මානව හිමිකම් සංවිධාන, සිදුවීම සම්බන්ධ ස්වාධීන විමර්ශනයක් හා රට පුරා රෝධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩි අධීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි ද සිතිය හැකිය.

රාජ්‍ය භාරකාරත්වයෙහි ස්ථානයක් තුළ ජීවිත 25ක් අහිමි වීම, බලධාරීන්ගෙන් හදිසි පිළිතුරු සහ දිගු කාලීන ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටී.

තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, මියගිය අය ගේ පවුල් බන්ධනාගාර අධිකාරීන්ගෙන් නිල දැනුම්දීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනු අතර, රජය රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතනවල කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන විවේචනයට මුහුණ දෙයි. පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි Sinhala

අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

අනුර කරුණාතිලක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති අතර, එය රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කැබිනට් විෂය පථයන්ගෙන් එකක් සඳහා සිදු කරන ලද නව…

12 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි

මෑතකදී සිදු කරන ලද ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමට පටන් ගෙන ඇති අතර, දැනටමත් ජීවන වියදමේ බරෙන් පීඩාවට පත්…

12 Jul 2026 Discuss
රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය Sinhala

රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තාප්පයෝ දිගු කලක සිටම අපහසුතාවයට පත් කරවන සත්‍යයන් සඟවා ගෙන සිටියහ — නමුත් මෑතකදී මීගමු බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ සිදුවීම් ඒ සත්‍යයන් එලිදරව්…

12 Jul 2026 Discuss