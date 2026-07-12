Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

අනුර කරුණාතිලක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති අතර, එය රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කැබිනට් විෂය පථයන්ගෙන් එකක් සඳහා සිදු කරන ලද නව පත්වීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම උත්සවයේ දී කරුණාතිලක මහතා විධිමත් ලෙස බලශක්ති අංශයේ වගකීම් භාරගත් අතර, ශ්‍රී ලංකාව විදුලිය උත්පාදනය, ඉන්ධන සැපයුම සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් කරා සංක්‍රමණය වීම සම්බන්ධ අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවැනි කාලයක, බලශක්ති අංශය ජාතික අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ව පවතී.

බලශක්ති අමාත්‍යාංශය, ලාංකිකයන්ගේ දෛනික ජීවිතයට කේන්ද්‍රීය වන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් නිගමය ඇතුළු ප්‍රධාන ආයතන අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, රටේ පුළුල් ආර්ථික දුෂ්කරතාවන් මධ්‍යයේ මෑත වසරවල දී ඒ දෙකම සැලකිය යුතු විවේචනයකට ලක් විය.

කරුණාතිලක මහතාගේ පත්වීම නිසා රාජ්‍යයේ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ස්ථාවර කිරීමට හා නවීකරණය කිරීමට ගෙන යන ලද අඛණ්ඩ උත්සාහයන්ට නව වේගයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව තම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව ව්‍යාප්ත කිරීමට, මිල අධික ඛනිජ ඉන්ධන ආනයනය මත යැපීම අවම කිරීමට සහ දිවයින පුරා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

නව අමාත්‍යවරයා තම භූමිකාවට හුරු වෙමින් බලශක්ති අංශයේ නිලධාරීන් හා පාර්ශවකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වන්නට පටන් ගැනීමත් සමඟ, නව පත් කළ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රමුඛතා හා ප්‍රතිපත්ති දිශාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි

මෑතකදී සිදු කරන ලද ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමට පටන් ගෙන ඇති අතර, දැනටමත් ජීවන වියදමේ බරෙන් පීඩාවට පත්…

12 Jul 2026 Discuss
රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය Sinhala

රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තාප්පයෝ දිගු කලක සිටම අපහසුතාවයට පත් කරවන සත්‍යයන් සඟවා ගෙන සිටියහ — නමුත් මෑතකදී මීගමු බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ සිදුවීම් ඒ සත්‍යයන් එලිදරව්…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි

මිනීමරු කැලඹිල්ල හිරගෙදර ඇතුළත දැල්වේ ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මරණයට පත්…

12 Jul 2026 Discuss