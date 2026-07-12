අනුර කරුණාතිලක ශ්රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි
අනුර කරුණාතිලක මහතා ශ්රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති අතර, එය රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කැබිනට් විෂය පථයන්ගෙන් එකක් සඳහා සිදු කරන ලද නව පත්වීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම උත්සවයේ දී කරුණාතිලක මහතා විධිමත් ලෙස බලශක්ති අංශයේ වගකීම් භාරගත් අතර, ශ්රී ලංකාව විදුලිය උත්පාදනය, ඉන්ධන සැපයුම සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභවයන් කරා සංක්රමණය වීම සම්බන්ධ අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවැනි කාලයක, බලශක්ති අංශය ජාතික අවධානයේ කේන්ද්රස්ථානයක් ව පවතී.
බලශක්ති අමාත්යාංශය, ලාංකිකයන්ගේ දෛනික ජීවිතයට කේන්ද්රීය වන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් නිගමය ඇතුළු ප්රධාන ආයතන අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, රටේ පුළුල් ආර්ථික දුෂ්කරතාවන් මධ්යයේ මෑත වසරවල දී ඒ දෙකම සැලකිය යුතු විවේචනයකට ලක් විය.
කරුණාතිලක මහතාගේ පත්වීම නිසා රාජ්යයේ බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ස්ථාවර කිරීමට හා නවීකරණය කිරීමට ගෙන යන ලද අඛණ්ඩ උත්සාහයන්ට නව වේගයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාව තම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව ව්යාප්ත කිරීමට, මිල අධික ඛනිජ ඉන්ධන ආනයනය මත යැපීම අවම කිරීමට සහ දිවයින පුරා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
නව අමාත්යවරයා තම භූමිකාවට හුරු වෙමින් බලශක්ති අංශයේ නිලධාරීන් හා පාර්ශවකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වන්නට පටන් ගැනීමත් සමඟ, නව පත් කළ අමාත්යවරයාගේ ප්රමුඛතා හා ප්රතිපත්ති දිශාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.