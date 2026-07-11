Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දකුණු අප්‍රිකානු ලෝක කුසලාන මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස් 25 වැනි වියේදී අවාසනාවන්ත ලෙස මිය යයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දකුණු අප්‍රිකානු ලෝක කුසලාන මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස් 25 වැනි වියේදී අවාසනාවන්ත ලෙස මිය යයි

2026 FIFA ලෝක කුසලානය සඳහා රටේ පිලට සූදානම් වෙමින් සිටි ප්‍රතිභාවන්ත තරුණ මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස්ගේ හදිසි මරණය හේතුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාව ශෝකයේ ගිලී ඇත. ඔහුට වයස අවුරුදු 25ක් පමණක් විය.

නැගී එන තරුවකගේ喪失ය රටම කම්පනයට පත් කරයි

ඇඩම්ස්ගේ මරණය දකුණු අප්‍රිකාවේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගේටන් මැකෙන්සි විසින් තහවුරු කරනු ලැබූ අතර, එය රටේ පාද්බෝල ප්‍රජාව සහ ඉන් ඔබ්බට ද කම්පනයක් ඇති කළේය. මෙම ශෝකජනක ආරංචිය අප්‍රිකානු මහාද්වීපය පුරා රසිකයන්, සෙසු ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩා නිලධාරීන්ගේ ගැඹුරු දුකට තුඩු දී ඇත.

එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව එක්ව සත්කාරකත්වය දරනු ලබන 2026 ලෝක කුසලානය ඉදිරියේ බාෆනා බාෆනා කණ්ඩායම ඉදිරි ගමනක් ලුහු බඳිද්දී, ඇඩම්ස් දකුණු අප්‍රිකාවේ ජාතික සැකැස්ම තුළ තීරණාත්මක චරිතයක් ලෙස ස්ථාපිත වෙමින් රටේ ක්‍රීඩකයන් පරම්පරාවක් නියෝජනය කළේය.

ඛේදජනක ලෙස කෙටිවූ වෘත්තීය ජීවිතයක්

අවුරුදු 25ක් පමණ වූ ඇඩම්ස්, මෑත වසරවලදී දකුණු අප්‍රිකානු පාද්බෝලයෙන් නැගී ආ දීප්තිමත්ම මිඩ්ෆීල්ඩ් දක්ෂතාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල්ව සලකනු ලැබීය. ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර දිස්වීම් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබූ අතර, බොහෝ දෙනා ඔහු රටේ ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරයේ මධ්‍යම භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළහ.

පාද්බෝල ලෝකය ඒකාබද්ධව ඇඩම්ස් පවුලට ශෝකය ප්‍රකාශ කරමින් සිටින අතර, දකුණු අප්‍රිකාව පුරා හා ගෝලීය පාද්බෝල ප්‍රජාව පුරා ශ්‍රද්ධාංජලි ප්‍රවාහයක් ගලා එමින් ඇත.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගේටන් මැකෙන්සි මෙම තරුණ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයාගේ මරණය තහවුරු කළ අතර, එය දකුණු අප්‍රිකානු පාද්බෝලයට ආවේ නොහැකි හානියක් ලෙස සලකුණු කළේය.

ඔහුගේ මරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර මෙම අවස්ථාව වන විට නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. සියලු අපේක්ෂාවන්ට අනුව ඉදිරි අනාගතය ඉතාමත් බොහෝ ඇති ලෙස පෙනී සිටි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු අහිමිවීමේ ශෝකය රට තවමත් දරා ගනිමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය密매매ය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කලබලයේ මූලයට — අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය密매매ය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කලබලයේ මූලයට — අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තියේ ඇවිළුම් ලක්ෂ්‍යය ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය රහසිගත ප්‍රවාහනය — අමාත්‍යවරයා අඟිල්ල දිගු කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙකු විසින්…

11 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් Sinhala

ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්

මැද ජූලි මාසයේ දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර වේ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තියකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසයේ දෙවැනි සතිය තුළ පමණක්…

11 Jul 2026 Discuss
අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවට සැමරිය යුතු නව이정표යක් ලැබී ඇති අතර, धावक අයෝමල් පෙරේරා 400 මීටර් උපාංග තරඟාවලියේ ජාතික වාර්තාව බිඳ දැමීමට සමත් වී ඇත — එය වසර 26ක්…

11 Jul 2026 Discuss