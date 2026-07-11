දකුණු අප්රිකානු ලෝක කුසලාන මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස් 25 වැනි වියේදී අවාසනාවන්ත ලෙස මිය යයි
2026 FIFA ලෝක කුසලානය සඳහා රටේ පිලට සූදානම් වෙමින් සිටි ප්රතිභාවන්ත තරුණ මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස්ගේ හදිසි මරණය හේතුවෙන් දකුණු අප්රිකාව ශෝකයේ ගිලී ඇත. ඔහුට වයස අවුරුදු 25ක් පමණක් විය.
නැගී එන තරුවකගේ喪失ය රටම කම්පනයට පත් කරයි
ඇඩම්ස්ගේ මරණය දකුණු අප්රිකාවේ ක්රීඩා අමාත්ය ගේටන් මැකෙන්සි විසින් තහවුරු කරනු ලැබූ අතර, එය රටේ පාද්බෝල ප්රජාව සහ ඉන් ඔබ්බට ද කම්පනයක් ඇති කළේය. මෙම ශෝකජනක ආරංචිය අප්රිකානු මහාද්වීපය පුරා රසිකයන්, සෙසු ක්රීඩකයන් සහ ක්රීඩා නිලධාරීන්ගේ ගැඹුරු දුකට තුඩු දී ඇත.
එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව එක්ව සත්කාරකත්වය දරනු ලබන 2026 ලෝක කුසලානය ඉදිරියේ බාෆනා බාෆනා කණ්ඩායම ඉදිරි ගමනක් ලුහු බඳිද්දී, ඇඩම්ස් දකුණු අප්රිකාවේ ජාතික සැකැස්ම තුළ තීරණාත්මක චරිතයක් ලෙස ස්ථාපිත වෙමින් රටේ ක්රීඩකයන් පරම්පරාවක් නියෝජනය කළේය.
ඛේදජනක ලෙස කෙටිවූ වෘත්තීය ජීවිතයක්
අවුරුදු 25ක් පමණ වූ ඇඩම්ස්, මෑත වසරවලදී දකුණු අප්රිකානු පාද්බෝලයෙන් නැගී ආ දීප්තිමත්ම මිඩ්ෆීල්ඩ් දක්ෂතාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල්ව සලකනු ලැබීය. ඔහුගේ ජාත්යන්තර දිස්වීම් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබූ අතර, බොහෝ දෙනා ඔහු රටේ ලෝක කුසලාන ව්යාපාරයේ මධ්යම භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළහ.
පාද්බෝල ලෝකය ඒකාබද්ධව ඇඩම්ස් පවුලට ශෝකය ප්රකාශ කරමින් සිටින අතර, දකුණු අප්රිකාව පුරා හා ගෝලීය පාද්බෝල ප්රජාව පුරා ශ්රද්ධාංජලි ප්රවාහයක් ගලා එමින් ඇත.
ක්රීඩා අමාත්ය ගේටන් මැකෙන්සි මෙම තරුණ ජාත්යන්තර ක්රීඩකයාගේ මරණය තහවුරු කළ අතර, එය දකුණු අප්රිකානු පාද්බෝලයට ආවේ නොහැකි හානියක් ලෙස සලකුණු කළේය.
ඔහුගේ මරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර මෙම අවස්ථාව වන විට නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. සියලු අපේක්ෂාවන්ට අනුව ඉදිරි අනාගතය ඉතාමත් බොහෝ ඇති ලෙස පෙනී සිටි දක්ෂ ක්රීඩකයෙකු අහිමිවීමේ ශෝකය රට තවමත් දරා ගනිමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.