විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එස්එල්පීපී දැඩි විරෝධය — විපක්ෂ එකමුතුවකට ඇරයුම
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (එස්එල්පීපී) විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට රජය සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වන කරුණ දැඩි ලෙස හෙළා දකිමින්, එම පියවර "ලජ්ජාජනක" යයි හඳුන්වා දී, එයට එරෙහිව ඒකාබද්ධව නැගී සිටින ලෙස සියලුම විපක්ෂ පක්ෂවලට ඇරයුම් කර ඇත.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය යටපත් කිරීමක් ලෙස දකින පියවරක්
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන විපක්ෂ බලවේගය වන එස්එල්පීපී, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට මැදිහත් වීමේ දේශපාලනික අභිප්රායයෙන් යුත් උත්සාහයක් ලෙස තමන් විස්තර කරන කරුණ සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කළේය. රජයේ අභිමතය පරිදි සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම රටේ නීතිමය ආයතනවලට අනතුරුදායක පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කරන බව පක්ෂ නියෝජිතයින් තර්ක කළහ.
අධිකරණය විධායකයේ බලපෑමෙන් නිදහස් විය යුතු බවත්, පාලන පක්ෂයට විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය effectively දීර්ඝ කිරීමට ඉඩ සලසන ඕනෑම පියවරක් ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ රඳවා ඇති බලය බෙදීමේ මූලධර්මය පිළිබඳ මූලිකම ප්රශ්නයක් මතු කරන බවත් පක්ෂය අවධාරණය කළේය.
එකාබද්ධ විපක්ෂ පෙරමුණකට ඇරයුමක්
සාමාන්ය ස්ථාවරයෙන් වෙනස් වූ ප්රකාශයක් කරමින් එස්එල්පීපී දේශපාලන සීමාවන් ඉක්මවා, මතවාදී වෙනස්කම් කෙසේ වෙතත්, යෝජිත සංශෝධනයට එරෙහිව ඒකාබද්ධ පෙරමුණක් ගොඩනගන ලෙස සියලුම විපක්ෂ පක්ෂවලට ඉල්ලීමක් කළේය.
රජයේ මෙම පියවර "ලජ්ජාජනක" යයි එස්එල්පීපී විශේෂිත කළ අතර, කිසිදු පරිපාලනයකට දේශපාලන වාසි සඳහා අධිකරණ පත්වීම් හෝ ධුර කාලය හසුරවා ගැනීමට ඉඩ නොදිය යුතු බව තරයේ ප්රකාශ කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතනවල අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම පක්ෂභේද ඇති ප්රශ්නයක් නොව, ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය හා නීතියේ ආධිපත්යය අගය කරන සියලු දෙනාගෙන් සාමූහික ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටින ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කාරණාවක් බව පක්ෂ නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.
රජය තවමත් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, එස්එල්පීපීගේ විවේචනයට රජය නිල වශයෙන් ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව තවමත් පාර්ලිමේන්තුවට නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කර නොමැති නමුත්, එම සැලැස්ම පිළිබඳ වාර්තා දැනටමත් සැලකිය යුතු දේශපාලන විවාදයක් ඇවිළවා ඇත.
නීති විශ්ලේෂකයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර ප්රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ක්රමයෙන් ප්රබල වන විපක්ෂ පීඩනය හමුවේ රජය ඉදිරියට ක්රියා කිරීමට තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න බොහෝ නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.