ඉන්දියානු සංචාරකයින් දැන් ශ්රී ලංකාවේ සාමාන්ය සංචාරකයාට වඩා වැඩියෙන් වියදම් කරයි — නව දත්ත අනාවරණය කරයි
වියදම් රටාවේ වෙනසක්
ඉන්දියාවේ වර්ධනය වන මධ්යම පාන්තිකයන් සහ ජාත්යන්තර සංචාරයන් සඳහා ඔවුන්ගේ egev වැඩිවන ආශාව ශ්රී ලංකාවට සැලකිය යුතු ආර්ථික ශක්තියක් ලබාදී ඇති අතර, නව දත්තවලින් හෙළිදරව් වන්නේ ඉන්දියානු සංචාරකයින් දිනකට දිවයිනට පැමිණෙන සාමාන්ය සංචාරකයාට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරන බවයි.
අඩු වියදම්කරුවන් යන මිථ්යාව බිඳ දැමීම
වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉන්දියානු සංචාරකයින් දිනකට සත්කාරක ආර්ථිකයට සාපේක්ෂව අල්ප දායකත්වයක් ලබාදෙන ඉතිරිකිරීමේ ගමන්කරුවන් ලෙස කීර්තියක් දරමින් සිටියහ. එම සංජානනය ඉතා ඉක්මණින් යල් පැනගිය එකක් බවට පත්වෙමින් තිබේ. නවතම සංඛ්යාවලින් පෙනී යන්නේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දියානු සංචාරකයින් මෙම වාර්පිත රටාව බිඳ දමමින්, ලෝකයේ අනෙකුත් ප්රදේශවලින් පැමිණෙන සාමාන්ය සංචාරකයාගේ දෛනික වියදම ඉක්මවා ගොස් ඇති බවයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
මෙම වෙනස සිදුවන කාලය ඉතාමත් වැදගත් කාලසන්ධියකි. මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය රටේ ආර්ථික ය立直ලිනිකිරීමේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ප්රධාන ඒකක අතර ඇත. විශාලතම තනි ප්රභව වෙළඳපොළේ සංචාරකයින් විසින් දිනකට ඉහළ වියදමක් දැරීම සෘජුවම ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන ආදායම වැඩි කරයි:
- හෝටල් සහ නවාතැන් සේවා සපයන්නන්
- ආපනශාලා සහ ආහාරපාන ව්යාපාර
- දේශීය ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් සහ සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයින්
- සිල්ලර සහ ස්මාරක භාණ්ඩ වෙළෙන්දන්
- සංස්කෘතික හා විනෝදාස්වාද ආකර්ෂණ
ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ප්රභව වෙළඳපොළ ලෙස පවතී
ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට සංචාරකයින් සිටින ශ්රේෂ්ඨතම ප්රභව රටගේ ස්ථානයේ අඛණ්ඩව රැඳෙන අතර, ඊට හේතුව බොහෝ දුරට දෙරටේ භූගෝලීය ආසන්නතාව, ශක්තිමත් සංස්කෘතික බන්ධන සහ ක්රියාත්මකවන සෘජු ගුවන් සේවා ගැටළු ගණනාවකි. ඉන්දියානු සංචාරකයින් දෛනික වියදමෙන් ද දිනා ගෙන ඇති බැවින්, ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයට එම ප්රභව වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන සමස්ත වටිනාකම, නිසි පැමිණීම් සංඛ්යා පමණක් හැඟවිය හැකි ප්රමාණයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ය.
කර්මාන්තය සඳහා ස්වාගතයට ලක්විය හැකි ප්රවණතාවක්
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ඉහළ වියදම් දරන සංචාරකයින්誘ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ සහ දිවයිනේ ඉහළ මට්ටමේ අත්දැකීම් ප්රවර්ධනය කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් සඳහා වලංගුකරණයක් ලෙස මෙම ප්රගතිය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි සාධාරණ ලෙස අපේක්ෂා කළ හැකිය. ශ්රී ලංකාව අයවැය සංචාරක අංශයෙන් ඔබ්බට ගිය ගුණාත්මකභාවය ලබාදෙන ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාන ගත කිරීමට බලධාරීන් සහ පෞද්ගලික අංශ ක්රියාකාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ඉන්දියාවෙන් ලෝක සංචාරය ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් ඇති ජනවිකාස ජනකොටස් ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් ඇති ධනවත් හා ඉහළ මධ්යම පාන්තිකයන් ගේ ජනකොටස ඒ සඳහා ශක්තිය සපයන හෙයින්, ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ වඩාත් ගතිකමය ගමන්කළ සංචාරක වෙළඳපොළ ඉලක්ක කර ගැනීමට හොඳ ස්ථාවරයක ඇති බව පෙනේ — නොතකා විවේචනශීලී ඉන්දියානු සංචාරකයින් ක්රමයෙන් අපේක්ෂා කරන යටිතල පහසුකම් සහ සංචාරක අත්දැකීම්වල ගුණාත්මකභාවය තුළ ශ්රී ලංකාව ආයෝජනය කිරීම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන තාක් කල්.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.