එමිරේට්ස් එයාර්ලයින් කොළඹට A350 ගුවන් ගමන් දෙගුණ කරයි — ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට විශාල ශක්තියක්
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹට සිය එයාර්බස් A350 මෙහෙයුම් දෙගුණ කිරීමට නියමිත බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක හා සංචාරය ශ්රී ලංකා ගමනාගමන ක්ෂේත්රයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබී තිබේ. මෙම පියවර රටේ වඩාත් ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන් මාර්ගවලින් එකක් ඔස්සේ සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීමට, ප්රිමියම් ආසන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට සහ සමස්ත මගී අත්දැකීම නංවාලීමට දායක වනු ඇතැයි බහුලව අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට ගුවන් ගමනේ නව පරිච්ඡේදයක්
දුබායි මූලස්ථාන ගුවන් සේවාව බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළෙහි සැලකිය යුතු ලෙස විශාල පියසටහනක් සඳහා කැපවීමත් සමඟ මෙම ව්යාප්තිය ශ්රී ලාංකික ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් සනිටුහන් කරයි. අද සේවයේ යෙදෙන වඩාත් දියුණු හා මගී හිතකාමී ජෙට් යානාවලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතිරේක A350 යානා යෙදවීම, ශ්රී ලංකාව ඉහළ-වටිනාකම් සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශක්තිමත් ලෙස පිළිගැනීමේ සංඥාවකි.
එයාර්බස් A350 යානාව එහි ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව, නිස්කලංක කේබිනය සහ උසස් ගුවන් ගමන් සහනය හේතුවෙන් ගෝලීය ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රය පුරාම ප්රශංසාවට ලක්ව ඇත. කොළඹ සහ දුබායි අතර ගමන් කරන මගීන්ට පුළුල් ආසන, වැඩිදියුණු කළ විනෝදාස්වාද පද්ධති සහ දිගු ගමන් වලදී ගමන් තෙහෙට්ටුව අඩු කරන ඉහළ කේබින් පීඩනය හා ආර්ද්රතා මට්ටම් රස විඳිය හැකිය.
මෙම ව්යාප්තිය මගීන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
A350 මෙහෙයුම් දෙගුණ කිරීම, ප්රිමියම් ඉකොනොමි සහ ව්යාපාරික පන්ති විකල්ප කැපී පෙනෙන ලෙස වැඩිවීමත් සමඟ සියලු කේබින් පන්තිවල ආසන ලබාගැනීමේ හැකියාව සෘජුවම ඉහළ නංවනු ඇත. ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක අධිකාරීන් පුළුල් ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස ක්රියාශීලී ලෙස ඉලක්ක කර ඇති ශ්රී ලංකාවට ඉහළ වියදම් කරන සංචාරකයන් සහ ව්යාපාරික ගමන් කරන්නන් වැඩි සංඛ්යාවක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට මෙය අපේක්ෂා කෙරේ.
- කොළඹ–දුබායි මාර්ගයේ වැඩි ගුවන් ගමන් සංඛ්යාතයක් සහ ආසන ධාරිතාවක්
- ව්යාපාරික හා සුඛෝපභෝගී මගීන් සඳහා වැඩිදුර ප්රිමියම් කේබින් විකල්ප
- එමිරේට්ස්හි දුබායි කේන්ද්රය හරහා යුරෝපය, ඇමරිකා සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ගමනාන්ත කරා ඉහළ නංවාලූ ඉදිරි සම්බන්ධතාව
- ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ වඩාත් දියුණු යානාවක් හා සමඟ නවීකරණය කළ මගී අත්දැකීමක්
සංචාරක ක්ෂේත්රයට කාලෝචිත ශක්තියක්
වසර ගණනාවක ආර්ථික හා දේශපාලන කැලඹිලි අනුව ක්රමානුකූල යථාර්ථයට පත්වීමේ ගමනක නිරතව සිටින ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට වැඩි ගුවන් ප්රවාහ ධාරිතාවෙන් අති විශාල ලාභයක් ලැබෙනු ඇත. එමිරේට්ස් වැනි ගෝලීය ලෙස පිළිගත් ගුවන් සේවාවකින් වැඩි ධාරිතාව ද්වීපය ජාත්යන්තර අමුත්තන්ට වඩාත් ප්රවේශ්ය කිරීමට පමණක් නොව දකුණු ආසියානු කලාපයේ තරඟකාරී ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ ස්ථානගත කිරීම ශක්තිමත් කිරීමට ද දායක වේ.
හෝටල් හිමිකරුවන්, සංචාරක නියෝජිතයන් සහ සංචාරය සංවිධායකයන් ඇතුළු ක්ෂේත්ර පාර්ශ්වකරුවන් ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක විභවයට ශක්තිමත් විශ්වාස ඡන්දයක් ලෙස මෙය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. ලෝකයේ කාර්යබහුලම ගමනාගමන කේන්ද්රවලින් එකක් වන දුබායි හරහා ඉහළ නංවාලූ සම්බන්ධතාව යුරෝපය, මැදපෙරදිග සහ අප්රිකාවෙන් පුළුල් මගී ජනකාය සඳහා දොරවල් විවෘත කරයි.
ශ්රී ලංකාව සඳහා එමිරේට්ස්හි අඛණ්ඩ කැපවීම
දශක ගණනාවක් පුරා ශ්රී ලංකාවට සේවය කරන ප්රමුඛතම ජාත්යන්තර ගුවන් සේවාවලින් එකක් ලෙස එමිරේට්ස් දිගු කලක් සිට පැවත ආ අතර, ද්වීප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.