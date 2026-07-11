Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය密매매ය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කලබලයේ මූලයට — අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය密매매ය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කලබලයේ මූලයට — අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තියේ ඇවිළුම් ලක්ෂ්‍යය ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය රහසිගත ප්‍රවාහනය — අමාත්‍යවරයා අඟිල්ල දිගු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙකු විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශයකට අනුව, රටේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මාරාන්තික කලබලයට හේතුව ලෙස රජය විසින් එම පහසුකම් භූමිය තුළ සිදු කෙරෙන මත්ද්‍රව්‍ය රහසිගත ප්‍රවාහන කටයුතු හඳුනාගෙන ඇත.

මිනිස් ජීවිත හානියට පත් කළ එම ප්‍රචණ්ඩ අසාන්තිය, බන්ධනාගාර තාප්ප තුළ සිදු වන නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හා සෘජුව සම්බන්ධ බව අමාත්‍යවරයා තහවුරු කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා ඉදිරිදී පිරී ඉතිරෙන දිවි නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ආයතන දිගු කලක් තිස්සේ මෙම ගැටලුවෙන් පීඩා විඳින බව බලධාරීන් ද පිළිගනිති.

තාප්ප පිටුපස ප්‍රචණ්ඩත්වය දැල්වෙයි

රාජ්‍යයම කම්පා කළ එම කලබල සිද්ධියෙන් රැඳවියන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ පවත්වා ගෙන යනු ලබන ආරක්‍ෂාව හා කළමනාකරණ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු විය. නිසි ලෙස පාලනය වන හා සුරක්‍ෂිත විය යුතු පරිසරයන් තුළ මත්ද්‍රව්‍ය ජාල ක්‍රියාත්මක වී ශ්‍රී වර්ධනය විය හැකි වූ ආකාරය පිළිබඳව බලධාරීන් දැන් දැඩි විමසුමකට ලක් වෙති.

අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශවලින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් ස්වභාවය ඉස්මතු වූ අතර, අපරාධ ජාල විසින් රැඳවුම් ස්ථාන දක්වාම තම බලපෑම ව්‍යාප්ත කර ගෙන, අපරාධකරුවන් සංස්කරණය කළ යුතු ආයතන දූෂිත කර ඇති බව ඉන් ගම්‍ය වෙයි.

ක්‍රමානුකූල ගැටලුවකට හදිසි ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉදිරිදී පිරී යෑම දශක ගණනාවක් තිස්සේ ලේඛනගත වූ ගැටලුවක් ව පවතින අතර, අපේක්‍ෂිත ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් ප්‍රමාණයක් බොහෝ පහසුකම්වල 収容ව සිටිති. කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්, ප්‍රතිබන්ධ ජාවාරම් සහ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම් සඳහා අනුකූල පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට එවැනි තත්ත්වයන් හේතු වන බව විශේෂඥයන් හා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවූහ.

  • බන්ධනාගාර තාප්ප තුළ ක්‍රියාත්මක වන මත්ද්‍රව්‍ය රහසිගත ප්‍රවාහන ජාල, රැඳවියන් අතර තතය උත්සන්න කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රභවයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
  • ඉදිරිදී පිරී යෑම හේතුවෙන් සිරගෙවල් නිලධාරීන්ට සාමය පවත්වා ගැනීමේ හා පූර්ණ ආරක්‍ෂාව පරීක්‍ෂා කිරීමේ හැකියාව බරපතළ ලෙස දුර්වල වෙමින් පවතී.
  • මාරාන්තික සිද්ධියෙන් අනතුරුව ව්‍යාපක බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා ඇති කැඳවීම් තීව්‍ර වී ඇත.

ක්‍රියාත්මක වීමට රජය පීඩනයට ලක් වෙයි

සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නීතිඥ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් කලබලය හා ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරවල පැවතෙන ව්‍යාපක තත්ත්වයන් පිළිබඳ ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටින කැඳවීම් මෙම හෙළිදරව්ව හේතුවෙන් තීව්‍ර වී ඇත. රඳවා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන තුළ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් ශ්‍රී වර්ධනය වීමට ඉඩ සලසන ව්‍යුහාත්මක දුර්වලතා ක්‍රමාගත රජයන් විසින් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ආරක්‍ෂාව ශක්තිමත් කිරීමට සහ බන්ධනාගාර පහසුකම් වෙත නීති විරෝධී ද්‍රව්‍ය ගලා ඒම වැළැක්වීමට ලක්‍ෂ්‍ය කළ ක්‍රියාමාර්ග නිවේදනය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්‍ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව මත්ද්‍රව්‍ය අවභාවිතය හා ජාවාරමට එරෙහිව ජාතිය පුරා ව්‍යාපක ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන මෙවේලේ, මෑත සිද්ධිය නාර්කොටික් ද්‍රව්‍යවලට එරෙහි සටන රටේ ම දිවි නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්‍රම

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අප්‍රිකානු ලෝක කුසලාන මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස් 25 වැනි වියේදී අවාසනාවන්ත ලෙස මිය යයි Sinhala

දකුණු අප්‍රිකානු ලෝක කුසලාන මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස් 25 වැනි වියේදී අවාසනාවන්ත ලෙස මිය යයි

2026 FIFA ලෝක කුසලානය සඳහා රටේ පිලට සූදානම් වෙමින් සිටි ප්‍රතිභාවන්ත තරුණ මිඩ්ෆීල්ඩර් ජේඩන් ඇඩම්ස්ගේ හදිසි මරණය හේතුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාව ශෝකයේ ගිලී ඇත. ඔහුට…

11 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් Sinhala

ඩෙංගු උවදුර: එක් සතියක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නව රෝගීන් 8,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්

මැද ජූලි මාසයේ දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර වේ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තියකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසයේ දෙවැනි සතිය තුළ පමණක්…

11 Jul 2026 Discuss
අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් පෙරේරා වසර 26ක් පැරණි 400m උපාංග ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවට සැමරිය යුතු නව이정표යක් ලැබී ඇති අතර, धावक අයෝමල් පෙරේරා 400 මීටර් උපාංග තරඟාවලියේ ජාතික වාර්තාව බිඳ දැමීමට සමත් වී ඇත — එය වසර 26ක්…

11 Jul 2026 Discuss