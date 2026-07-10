සයිබර් ප්රහාරයකින් ණය ගෙවීමේ ගනුදෙනුවක් අතරතුර ශ්රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අහිමි වූ බව කියයි
ණය ගෙවීමේ ගනුදෙනුවක් සිදු කරනු ලබන අතරතුර සිදු වූ සයිබර් ප්රහාරයක් හේතුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අහිමි වී ඇතැයි ශ්රී ලංකාව ප්රකාශ කර ඇති අතර, රටේ ආර්ථික ය立直ළිසිය සිදු වෙමින් පවතින විශේෂ සංවේදී අවස්ථාවක දී රටේ මූල්ය සයිබර් ආරක්ෂණ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ බරපතල සැකසැලිලි මතු වී තිබේ.
ණය ගෙවීමේ ක්රියාවලිය අතරතුර මුදල් වෙනතකට හරවා යැවීම
ශ්රී ලංකාව ණය ගෙවීමේ ක්රියාවලියක නිරත වෙමින් සිටි අතරතුර සැලකිය යුතු මුදල් ප්රමාණයක් අතුරුදහන් වූ බව කොළඹ බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, ඒ සඳහා වගකිව යුත්තේ ද්වේෂසහගත සයිබර් ප්රහාරයක් බව නිලධාරීන් සෘජුවම ප්රකාශ කර සිටිති. දශක ගණනාවක් තිස්සේ රට මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව තවමත් ගොඩ නැගෙමින් සිටින අතර, ජාත්යන්තර ණය හිමිකරුවන් හා මූල්ය ආයතන සමඟ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන මෙකී සිදුවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අහිමි වීම, රාජ්ය මූල්ය ගනුදෙනු හසුරුවීමට භාවිත කරනු ලබන ඩිජිටල් පද්ධතිවල හා ආරක්ෂක ප්රොටොකොලවල ශක්තිය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්නනිගමනවලට තුඩු දී ඇත.
මූල්ය සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම, රාජ්ය මූල්ය පද්ධති සංකීර්ණ සයිබර් තර්ජනවලට ලක් වීමේ වර්ධනය වන අවදානම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මෙය ශ්රී ලංකාවට පමණක් ආවේණික අභියෝගයක් නොවූව ද, 2022 ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු තම ආර්ථික පදනම නැවත ගොඩනඟා ගන්නා රටකට විශේෂයෙන් ගම්භීර ප්රතිඵල ගෙනෙන ප්රශ්නයකි.
- ජාත්යන්තර ණය ගෙවීමේ ගනුදෙනුවක් අතරතුර මුදල් අහිමි විය
- මෙම අහිමි වීම සයිබර් ප්රහාරයකට ආරෝපණය කරන බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් නිල වශයෙන් ප්රකාශ කර ඇත
- අතුරුදහන් වූ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න වේ
- සිදුවීමට වගකිව යුත්තන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු මෙතෙක් රහසිගතව තබා ඇත
ශ්රී ලංකාවේ යළිනැගිටීම සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව පසුගිය වර්ෂයේ ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනක කොටසක් ලෙස ණය හිමිකරුවන් සමඟ ඓතිහාසික ණය ප්රතිව්යූහගත ගිවිසුමකට එළඹිණ. එය රටේ මූල්ය ගනුදෙනුවල අඛණ්ඩතාව දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාරණයක් බවට පත් කර ඇත. රටේ මූල්ය ක්රියාවලීන් කළමනාකරණය කිරීමේ හා ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ විශ්වාසය ගිලිහී යාම, රටේ ප්රතිසංවිධාන ප්රයත්නයන්ට ව්යාප්ත ප්රතිඵල ගෙනෙනු ඇත.
විශේෂයෙන් ම ජාත්යන්තර ගනුදෙනු ඉතා සංකීර්ණ වෙමින් ඩිජිටල්කරණය වෙමින් පවතින මෙකී ලෝකයේ, රටවල් සංකීර්ණ ජාත්යන්තර ගනුදෙනු කළමනාකරණය කරන සන්දර්භය තුළ, සයිබර් ආරක්ෂාව ජාතික මූල්ය යටිතල පහසුකම්වල තීරණාත්මක අංගයක් ලෙස සැලකිය යුතු බවට මෙම සිදුවීම තියුණු හෙළිදරව්වකි.
කඩකිරීම සිදු වූ ආකාරය හෝ ඉදිරියේ දී එවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීමට ගනු ලබන පියවර මොනවාද යන්න පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශනයක් රජය තවමත් ඉදිරිපත් කර නොමැත. ආරක්ෂක අසාර්ථකත්වයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය නිර්ණය කිරීමට හා අහිමි වූ මුදලෙන් කොටසක් හෝ නැවත ලබා ගත හැකිදැයි සොයා බැලීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන අතර, සම්බන්ධිත පද්ධති පරීක්ෂා කිරීමට විමර්ශකයින් බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.