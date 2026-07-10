Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ප්‍රජාව ශෝකයෙන් මුසපත්ව සිටින්නේ, දිවයිනේ පොහොසත් සංගීත උරුමය මත අමිලේය අඩිතාලමක් තැබූ ප්‍රවීණ ගායිකා මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවය සිදු වීමත් සමඟිනි.

යුගයක් නිර්වචනය කළ නාදයක්

මරියසෙල් ගුණතිලක, ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය ගරු බුහුමනට ලක්වූ සංගීත පිරිපුන් ශිල්පිනියන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගත් අතර, ඇය ගීත ගැයීමට හා දේශීය සංගීත සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට තම ජීවිතයෙන් වැඩි කොටසක් කැප කළාය. ශ්‍රී ලාංකීය සංගීතය සඳහා ඇය ගෙන ආ දායකත්වය දශක ගණනාවක් පුරා විහිදී ගිය අතර, ඒ හරහා ඇය සාමාජික කලාකරුවන්ගේ, සංගීත රසිකයන්ගේ සහ පරම්පරා ගණනාවකට අයත් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ගෞරවය හා ප්‍රශංසාව දිනාගත්තාය.

ඇගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය රසිකයන් හා දේශීය විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ නිරත ශිල්පීන් අතර දැඩි ශෝකයක් ඇති කළ අතර, ඔවුහු සමාජ මාධ්‍ය හා පොදු වේදිකා ඔස්සේ ඇගේ දිගුකාලීන උරුමයට ගෞරව සුවිශේෂාංජලි පිරිනමමින් සිටිති.

සදාකල් ජීවත්වන උරුමයක්

ගුණතිලක, ඇගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට ගායනා ප්‍රතිභාව සඳහා පමණක් නොව, ශ්‍රී ලාංකීය සංගීත සම්ප්‍රදායන් රැකගැනීමට හා ඉහළ නැංවීමට ඇය දැරූ කැපවීම වෙනුවෙන් ද ගෞරවයට පාත්‍ර වූ අතර, ජීවිතයේ අවසාන මොහොත දක්වාම රටේ සාංස්කෘතික පරිසරයේ ගෞරවනීය හා ප්‍රිය ශිල්පිනියක් ලෙස ඇය ඉස්මතු විය.

ඇගේ අභාවයට හේතු වූ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති නමුත්, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආදරණීයතම කලා කටහඬට අවසන් සමුදීම සිදු කරද්දී, රට පුරා සිව් දෙසින් ශෝකාංජලි ගලා එමින් පවතී.

විනෝදාස්වාද ප්‍රජාව හා පුළුල් රාජ්‍ය ජනතාව, මෙම දුෂ්කර මොහොතේ මරියසෙල් ගුණතිලකගේ පවුලට හා ආදරනීයයන්ට හදවතින්ම ශෝකානුකම්පාව පළ කිරීමෙහිලා එකමුතු වී සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ඉන්දියාවේ බලගතු වාණිජ නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය අසල්වැසි දෙරටත් අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ උත්සාහයන්හි නව ජවයක් ලෙස…

10 Jul 2026 Discuss
වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ Sinhala

වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ

දශක තුනක දුකක් සිහිපත් කරන ප්‍රජාවක් උතුරු පළාතේ නාවලී හි දෙමළ ප්‍රජාව මෙම සතියේ ශෝකාන්විතව සිහිපත් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය තුළ සිදු වූ ඉතාමත්…

10 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ හිංසන හා වධහිංසන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ හිංසන හා වධහිංසන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ බවට වාර්තා වන හිංසන සිදුවීම් සහ කියනු ලබන වධහිංසන පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර…

10 Jul 2026 Discuss