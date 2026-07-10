Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ හිංසන හා වධහිංසන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ හිංසන හා වධහිංසන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ බවට වාර්තා වන හිංසන සිදුවීම් සහ කියනු ලබන වධහිංසන පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, රටේ අපරාධ නිවැරදි කිරීමේ පද්ධතිය තුළ රඳවා ගෙන සිටින රැඳවියන්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැලකිල්ලක් මතු වී තිබේ.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

නේගොඹ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ මෑතකදී සිදු වූ නොසන්සුන්තාවයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කළ බව HRCSL තහවුරු කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන රඳවා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් වන මෙහි තත්ත්වයන් සහ හැසිරීම් පිළිබඳ ආයතනික සැලකිල්ල වර්ධනය වෙමින් පවතින බවට කොමිෂන් සභාව මැදිහත් වීමට ගත් තීරණය සංඥා කරයි.

හිංසාව වටා ඇති තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමට, රැඳවියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වූවාද යන්න තක්සේරු කිරීමට, සිද්ධිය අතරතුර හෝ ඉන් අනතුරුව කිසියම් වධහිංසනයක් හෝ අමානුෂික සලකිලි සිදු වූවාද යන්න තීරණය කිරීමට මෙම විමර්ශනය අපේක්ෂා කෙරේ.

රැඳවියන්ගේ අයිතිවාසිකම් විමසුමට ලක්වේ

බන්ධනාගාර ඇතුළු රාජ්‍ය මෙහෙයවන ආයතනවල සිදුවන ඒවා ද ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාව පුරා මානව හිමිකම් කඩකිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය බලය HRCSL සතුව පවතී. රඳවා ගෙන සිටිනුන්ට එරෙහිව සිදු වන වධහිංසන සහ අධික බලය යෙදීම පිළිබඳ චෝදනා කොමිෂන් සභාවේ බලයසීමාව තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම ගැනේ.

බන්ධනාගාර සම්බන්ධ මානව හිමිකම් ගැටළු ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක සිට සංවේදී කරුණක් වී ඇති අතර, අධිජනාකීර්ණ තත්ත්වයන් සහ විනය පිළිවෙත් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අයිතිවාසිකම් සංවිධානවල විවේචනයට නිතර ලක්ව ඇත.

ඉදිරි පියවර

බලධාරීන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයට සහයෝගය දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනයේ නිගමනවලින් ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් සඳහා නිර්දේශ, වගකිව යුතු පාර්ශ්වවලට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග, හෝ අදාළ නීති බලධාරීන් වෙත යොමු කිරීම් සිදු විය හැකිය.

HRCSL තවමත් තම විමර්ශනය නිගමනය කිරීමේ කාල රාමුවක් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ප්‍රතිඵලය රට පුරා මානව හිමිකම් උද්ඝෝෂකයින් සහ නීති විශේෂඥයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ පවසති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රිය නාද ශිල්පිනී මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවයෙන් ශෝකයට පත්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ප්‍රජාව ශෝකයෙන් මුසපත්ව සිටින්නේ, දිවයිනේ පොහොසත් සංගීත උරුමය මත අමිලේය අඩිතාලමක් තැබූ ප්‍රවීණ ගායිකා මරියසෙල් ගුණතිලකගේ අභාවය සිදු වීමත්…

10 Jul 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ඉන්දියාවේ බලගතු වාණිජ නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය අසල්වැසි දෙරටත් අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ උත්සාහයන්හි නව ජවයක් ලෙස…

10 Jul 2026 Discuss
වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ Sinhala

වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්‍රහාරය සිහිපත් කෙරේ

දශක තුනක දුකක් සිහිපත් කරන ප්‍රජාවක් උතුරු පළාතේ නාවලී හි දෙමළ ප්‍රජාව මෙම සතියේ ශෝකාන්විතව සිහිපත් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය තුළ සිදු වූ ඉතාමත්…

10 Jul 2026 Discuss