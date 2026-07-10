නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ හිංසන හා වධහිංසන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ බවට වාර්තා වන හිංසන සිදුවීම් සහ කියනු ලබන වධහිංසන පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, රටේ අපරාධ නිවැරදි කිරීමේ පද්ධතිය තුළ රඳවා ගෙන සිටින රැඳවියන්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැලකිල්ලක් මතු වී තිබේ.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකයි
නේගොඹ බන්ධනාගාර පරිශ්රයේ මෑතකදී සිදු වූ නොසන්සුන්තාවයට ප්රතිචාර වශයෙන් මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කළ බව HRCSL තහවුරු කළේය. ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන රඳවා ගැනීමේ මධ්යස්ථානයක් වන මෙහි තත්ත්වයන් සහ හැසිරීම් පිළිබඳ ආයතනික සැලකිල්ල වර්ධනය වෙමින් පවතින බවට කොමිෂන් සභාව මැදිහත් වීමට ගත් තීරණය සංඥා කරයි.
හිංසාව වටා ඇති තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීමට, රැඳවියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වූවාද යන්න තක්සේරු කිරීමට, සිද්ධිය අතරතුර හෝ ඉන් අනතුරුව කිසියම් වධහිංසනයක් හෝ අමානුෂික සලකිලි සිදු වූවාද යන්න තීරණය කිරීමට මෙම විමර්ශනය අපේක්ෂා කෙරේ.
රැඳවියන්ගේ අයිතිවාසිකම් විමසුමට ලක්වේ
බන්ධනාගාර ඇතුළු රාජ්ය මෙහෙයවන ආයතනවල සිදුවන ඒවා ද ඇතුළුව ශ්රී ලංකාව පුරා මානව හිමිකම් කඩකිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය බලය HRCSL සතුව පවතී. රඳවා ගෙන සිටිනුන්ට එරෙහිව සිදු වන වධහිංසන සහ අධික බලය යෙදීම පිළිබඳ චෝදනා කොමිෂන් සභාවේ බලයසීමාව තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම ගැනේ.
බන්ධනාගාර සම්බන්ධ මානව හිමිකම් ගැටළු ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක සිට සංවේදී කරුණක් වී ඇති අතර, අධිජනාකීර්ණ තත්ත්වයන් සහ විනය පිළිවෙත් දේශීය හා ජාත්යන්තර අයිතිවාසිකම් සංවිධානවල විවේචනයට නිතර ලක්ව ඇත.
ඉදිරි පියවර
බලධාරීන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයට සහයෝගය දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනයේ නිගමනවලින් ප්රතිපත්ති වෙනස්කම් සඳහා නිර්දේශ, වගකිව යුතු පාර්ශ්වවලට එරෙහිව විනය ක්රියාමාර්ග, හෝ අදාළ නීති බලධාරීන් වෙත යොමු කිරීම් සිදු විය හැකිය.
HRCSL තවමත් තම විමර්ශනය නිගමනය කිරීමේ කාල රාමුවක් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, ප්රතිඵලය රට පුරා මානව හිමිකම් උද්ඝෝෂකයින් සහ නීති විශේෂඥයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.