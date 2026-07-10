වසර 31කට පසු: සිය ගණනක් සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත앗ගත් නාවලී දේවස්ථාන බෝම්බ ප්රහාරය සිහිපත් කෙරේ
දශක තුනක දුකක් සිහිපත් කරන ප්රජාවක්
උතුරු පළාතේ නාවලී හි දෙමළ ප්රජාව මෙම සතියේ ශෝකාන්විතව සිහිපත් කළේ, ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය තුළ සිදු වූ ඉතාමත් විනාශකාරී සිවිල් ප්රහාරවලින් එකක් සිදු වී වසර 31ක් ගතවීම නිමිත්තෙනි — 1995 අගෝස්තු මාසයේ දී ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් නාවලී ශාන්ත පේතුරු දේවස්ථානය බෝම්බ හෙළා ආක්රමණය කළ අවස්ථාවේ, එහි අවතැන් වූ සිය ගණනක් දෙමළ අරලිය සරණාගතයින් රැඳී සිටියහ.
නාවලීහිදී සිදු වූයේ කුමක්ද?
යාපනය අර්ධද්වීපයේ හමුදා රිවිරේස මෙහෙයුම උච්චස්ථානයේ පැවති අවස්ථාවේ, දහස් ගණනක් දෙමළ සිවිල් වැසියන් තම නිවෙස්වලින් පලා ගොස් නාවලී දේවස්ථාන භූමිය තුළ රැකවරණය පතා රැඳී සිටියහ — ආගමික ස්ථානයක් ආරක්ෂාව සලසා දෙනු ඇතැයි යන විශ්වාසයෙන් ඔවුහු එතැනට පැමිණියහ. එනමුත් එම විශ්වාසය ඔවුන්ගේ ජීවිතය앗ගන්නට හේතු විය.
1995 අගෝස්තු 9 වැනි දින, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගුවන් යානා දේවස්ථානය ඉලක්ක කර බෝම්බ හෙළූ අතර, එහි රැඳී සිටි පිරිමි, කාන්තා සහ දරුවන් ඇතුළු සිවිල් වැසියන් විශාල සංඛ්යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය. වසර ගණනාවක් තිස්සේ මරණ සංඛ්යාව සම්බන්ධයෙන් විවිධ ඇස්තමේන්තු ඉදිරිපත් වී ඇති නමුත්, සමස්ත සන්නද්ධ ගැටුම් කාලය තුළ සිදු වූ ඒකල සිදුවීම් අතරින් සිවිල් මිනිස් හානි නිෂ්පාදනය කළ ඉතාමත් මාරාන්තික සිදුවීමක් ලෙස මෙය පුළුල් ලෙස ලේඛනගත වී ඇත.
සිහිවටන උත්සව සහ වගවීමේ ඉල්ලීම්
මෙම වර්ෂයේ නාවලීහිදී පැවති සිහිවටන උත්සවවලට දිවිතොර වූවන්ගේ ජීවිත ගෞරවාන්විතව සිහිපත් කිරීම සඳහා දිවි ගලවාගත් පිරිස්, ශෝකාතුර පවුල් සාමාජිකයන්, පූජකවරුන් සහ ප්රජා නායකයින් එක්විය. සහභාගිවූවෝ නැවත ඉදිකරන ලද දේවස්ථාන භූමිය ඉදිරිපිට පොල්ත්තු දල්වා, යාඥා ささげ කර, නිහඬ ගෞරව නිමේෂ ද පැවැත්වූහ.
දෙමළ ප්රජාවේ බොහෝ දෙනෙකු සඳහා මෙම වාර්ෂික සිහිවටන අවස්ථාව ශෝකය ප්රකාශ කිරීමක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකා රාජ්යයෙන් යුක්තිය ඉටුකර ගැනීම සහ නිල පිළිගැනීම ඉල්ලා සිටීමේ අඛණ්ඩ හඬක් ද වේ. දිවි ගලවාගත් පිරිස් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බෝම්බ ප්රහාරය සම්බන්ධ විශ්වාසදායක, ස්වාධීන විමර්ශනයක් සහ වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීම ඉල්ලා සිටිති.
නාවලී ජනතාව ඒ දිනයෙන් ඔවුන් වෙතින්앗ගෙන ගිය දෑ කිසිදා අමතක නොකරයි — ජීවිත, ආරක්ෂාව, සහ සිවිල් වැසියන් ආරක්ෂා කරනු ඇතැයි යන මූලික විශ්වාසය.
සුව නොවූ තුවාලයක්
වසර 31කට පසුවත්, නාවලී බෝම්බ ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ ඉතාමත් වේදනාකාරී පරිච්ඡේදයක් ලෙස පවතී. අනුප්රාප්තික රජයන් සිවිල් වැසියන්ට එරෙහිව සිදු කළ යුද්ධ කාල අපරාධ ප්රමාණවත් ලෙස විසඳීමට අසමත් වී ඇති බව විවේචකයින් පෙන්වා දෙන අතර, ඒ නිසා හානියට පත් ප්රජාවන්ට සිත් සනසාගැනීමක් හෝ වන්දියක් ලැබී නොමැත.
සංක්රාන්තික යුක්තිය සහ සමගිය ඇති කිරීමේ පුළුල් ප්රශ්නය සමඟ රට ගැටෙමින් සිටින මෙවකදී, මෙම වර්ෂයේ නාවලී සිහිවටන අවස්ථාව වැනි සිදුවීම් අර්ථවත් සාමය සඳහා අතීතය — අවංකව හා දඬුවමෙන් ගැලවීමකින් තොරව — මුහුණ දීම අත්යවශ්ය බව සිහිපත් කරන ශෝකී හේතුවක් ලෙස කැපී පෙනේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.