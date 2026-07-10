ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දීය වෙළෙඳ පිරිසක් ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ
ඉන්දියාවේ බලගතු වාණිජ නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය අසල්වැසි දෙරටත් අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ උත්සාහයන්හි නව ජවයක් ලෙස සැලකේ.
ඉන්දියාවේ ප්රමුඛතම අපනයන ප්රවර්ධන ආයතනය වන ෆෙඩරේෂන් ඔෆ් ඉන්දියන් එක්ස්පෝට් ඕගනයිසේෂන්ස් (FIEO) මඟින් මෙහෙයවනු ලබන සාමාජිකයන් 31 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම කණ්ඩායම, වෙළෙඳ විස්තාරණය සඳහා නව මාර්ග හඳුනාගැනීමේ සහ ශ්රී ලාංකික ව්යාපාර සංවිධාන සමඟ ශක්තිමත් ව්යාපාරික හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනගා ගැනීමේ අරමුණින් මෙම සංචාරය සිදු කළේය.
තීරණාත්මක මොහොතක ගත් උපායමාර්ගික සංචාරයක්
නියෝජිත පිරිසේ පැමිණීම ශ්රී ලංකාවට ඉතා වැදගත් මොහොතක සිදු වෙමින් තිබේ. දිවයින ආර්ථික සෞඛ්ය ලාභය කරා ගමන් කරන අතරතුර, විදේශ ආයෝජන誘 යාමට සහ වෙළෙඳ සබඳතා පුළුල් කිරීමට ක්රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ආසන්නතම හා වඩාත් වැදගත් වෙළෙඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකෙකු වන ඉන්දියාව, ඒ ප්රකෘතිය ලාභ කිරීමේ උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන ශෛලයක් ලෙස පවතී.
ඉන්දියාව පුරා දහස් ගණනක් අපනයනකරුවන් නියෝජනය කරන FIEO, ඉන්දීය ව්යාපාර සඳහා ජාත්යන්තර වෙළෙඳ සම්බන්ධතා ඇති කිරීමේ කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙතරම් විශාල නියෝජිත පිරිසක් ශ්රී ලංකාවට ගෙන ඒමට එම සංවිධානය ගත් තීරණය, ශ්රී ලාංකික වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ඉන්දීය ව්යාපාරිකයන් දක්වන වර්ධනය වෙමින් පවතින වාණිජ අභිරුචිය ඉස්මතු කරයි.
නව අවස්ථා ගවේෂණය කිරීම
සංචාරයේ ප්රධාන අරමුණු අතර පහත සාකච්ඡාවන් ඇතුළත් විය:
- ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳාම වැඩිදියුණු කිරීමේ ශක්තිමත් හැකියාවක් ඇති අංශ හඳුනා ගැනීම
- ඉන්දීය හා ශ්රී ලාංකික ව්යාපාර අතර සෘජු ව්යාපාරික සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම
- අන්යෝන්ය අවශ්යතා ඇති කර්මාන්ත හරහා හවුල්කාරිත්ව අවස්ථා ගවේෂණය කිරීම
මෙම සංචාරය, සාම්ප්රදායික වෙළෙඳ සබඳතා ඉක්මවා ගොස් වත්මන් කලාපීය හා ගෝලීය තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන වඩාත් ගතිශීලී හා විවිධාංගීකරණය වූ ආර්ථික සම්බන්ධතාවක් වගා කිරීමට දෙරටින්ම ගනු ලබන පුළුල් ප්රයත්නයක් පිළිබිඹු කරයි.
ඉන්දියා-ශ්රී ලංකා වෙළෙඳ සබඳතා
ඖෂධ, යන්ත්රෝපකරණ, රෙදිපිළි සහ ආහාර නිෂ්පාදන ඇතුළු අංශ හරහා ශක්තිමත් හුවමාරු සහිතව ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ වෙළෙඳ හවුල්කරුවන් අතර ස්ථිරවම ස්ථානය ලබාගෙන සිටී. මෙම නියෝජිත පිරිස් සංචාරය වැනි මුලපිරීම් එම සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ විශාල ඉන්දීය වෙළෙඳපොළ ළඟාකර ගැනීමට ආශා කරන ශ්රී ලාංකික ව්යාපාර සඳහා දොරටු විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
දෙපාර්ශ්වයේම නිලධාරීන් හා ව්යාපාර නායකයන්, කලාපයේ වඩාත් ඔරොත්තු දෙන හා අන්යෝන්ය වශයෙන් ප්රයෝජනදායක වෙළෙඳ කොරිඩෝවක් ගොඩනැගීම කරා ගත් ධනාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම සහභාගිත්වය දෙස බැලීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.