Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 7,000 දක්වා ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, මෙරට ඉතිහාසයේ කිසිදා වාර්තා නොවූ ඉහළම මිල මට්ටම් ලෙස සුවිශේෂ කුළු බඩු වර්ගය සඳහා වන මිල ගණන් දැන් සටහන් වී තිබේ. මැයි මාසයේදී, ශ්‍රී ලාංකික කුරුඳු වර්ගීකරණයන් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨතම හා වඩාත්ම ඉල්ලුමක් සහිත ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු, කිලෝග්‍රෑමයකට රු. 7,000ක් යන අසාමාන්‍ය මිලකට අලෙවි වූ අතර, එය දිවයිනේ කුළු බඩු අපනයන ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කුළු බඩු අපනයනකරුවන්ට ලැබෙන ශක්තිමත් ප්‍රබෝධයක්

වාර්තාගත මිල ඉහළ යාම, කුරුඳු අපනයනයේ වර්ධනයත් සමඟ සිදු වී ඇති අතර, සැලකිය යුතු මූල්‍යමය යථා තත්ත්වයකට පත් වීමේ ප්‍රයත්නයක නියැළෙමින් සිටින ආර්ථිකයකට ඉමහත් ශක්තියක් ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාව, උද්භිද විද්‍යාත්මකව Cinnamomum verum ලෙස හඳුන්වනු ලබන සැබෑ කුරුඳු නිෂ්පාදනයේ ලෝක ප්‍රමුඛ රටක් ලෙස පුළුල් ලෙස සම්භාවනා ලබන අතර, කර්මාන්තය රටේ කෘෂිකාර්මික අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ ශෛලශිඛරය ලෙස පවතී.

ගෝලීය ඉල්ලුමේ ඉහළ යාම සහ සිලෝන් කුරුඳු සමඟ සම්බන්ධ ප්‍රමිතිය යන දෙකේම සංයෝගය, මිල ගණන් ඉහළ යාම කෙරෙහි දායක වී ඇති අතර, ගොවීන් හා අපනයනකරුවන් දෙපිරිසම ක්ෂේත්‍රයේ අනාගත ඉදිරි දිශාව ගැන සතුටු සිතින් මෙය පිළිගනිති.

දේශීය ගොවීන්ට මෙයින් ඇති අර්ථය

කුරුඳු වගාකරුවන් සඳහා, විශේෂයෙන් දකුණු පළාතේ සාම්ප්‍රදායික වගා කලාප තුළ ජීවත් වන ඔවුන්ට, ඉහළ ගිය මිල ගණන් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. කුරුඳු සැපයුම් දාමයේ කොඳු නාරටිය සේ ක්‍රියා කරන කුඩා ගොවීන් මෙම ශක්තිමත් වෙළෙඳ තත්ත්වයෙන් සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිතය.

  • ඇල්බා යනු සිලෝන් කුරුඳු ශ්‍රේණිවල ඉහළම ශ්‍රේණිය වන අතර, එහි සිහින් කූරු හා සියුම් රස ගුණ නිසා ඉතා ඇගයුමට ලක් වේ.
  • ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සැබෑ කුරුඳු වෙළෙඳපොළේ සැලකිය යුතු කොටසක් සපයයි.
  • ගාල්ල හා මාතර ඇතුළු දකුණු පළාත, ශ්‍රී ලාංකික කුරුඳු වගාවේ හදවත ලෙස සැලකේ.

අපනයන ක්ෂේත්‍රය ගැන ධනාත්මක දැක්මක්

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරන්නේ, වාර්තාගත මිල ගණන්, ජනාකීර්ණ වෙළෙඳ පොළවල බහුලව දක්නට ලැබෙන කැෂියා වර්ගයට සාපේක්ෂව සිලෝන් කුරුඳු ලබා දෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම වර්ධනය වීම පිළිබිඹු කරන බවයි. ලොව පුරා සෞඛ්‍ය සවිඥාණික පාරිභෝගිකයන් දෙකෝටිය අතර වෙනස ක්‍රමයෙන් හඳුනාගනිද්දී, සැබෑ සිලෝන් කුරුඳු සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික මිල මට්ටම් කරා ළඟා වීම, සිලෝන් කුරුඳු උසස් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයක් ලෙස ලෝකය තුළ දිගින් දිගටම දරන ප්‍රතිරූපයේ සාක්ෂියකි.

මෙම වාර්තාගත මිල ගණන් සමඟ අපනයන ප්‍රමාණය ද ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්ව ප්‍රයත්නවලට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දීමට කුරුඳු ක්ෂේත්‍රය සූදානම් ව සිටින බව පෙනේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ලෝකය ශෝකයේ ගිලී සිටී — ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වීම හේතුවෙනි. ඇගේ හඬ හා කලා ශිල්පය මෙරට සංගීත උරුමය මත අමිණිය නොහැකි…

10 Jul 2026 Discuss
Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි Sinhala

Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි

සංවර්ධකයා කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි කොළඹ වරාය නගරය තුළ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් පිටුපස සිටින සංවර්ධකයා වන Clothespin සමාගම, සංශෝධිත…

10 Jul 2026 Discuss
අගමැති අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කරයි: දිස්ත්‍රික් සභා මැතිවරණ අරමුදල් ආපදා සහන කටයුතු මධ්‍යයේ අතුල්ලා නැත Sinhala

අගමැති අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කරයි: දිස්ත්‍රික් සභා මැතිවරණ අරමුදල් ආපදා සහන කටයුතු මධ්‍යයේ අතුල්ලා නැත

අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැන නැගී තිබූ සැකසංකා දුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා වෙන් කර තැබූ අරමුදල් රට පුරා…

10 Jul 2026 Discuss