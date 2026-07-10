Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි

සංවර්ධකයා කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ වරාය නගරය තුළ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් පිටුපස සිටින සංවර්ධකයා වන Clothespin සමාගම, සංශෝධිත ආයෝජන අගයක් වන එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596ක් සහිතව සිය සංවර්ධනය නැවත ස්ථානගත කර ඇති බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන ආර්ථික කලාපවලින් එකක් සඳහා අලුත් කරන ලද කැපවීමක් නිරූපණය කරයි.

සන්ධිස්ථාන සංවර්ධනයක් සඳහා සංශෝධිත උපාය මාර්ගයක්

ව්‍යාපෘතිය උපායමාර්ගික නැවත ස්ථානගත කිරීමකට ලක් වී ඇති බව සමාගම තහවුරු කළ අතර, යාවත්කාලීන ආයෝජන අගය සංවර්ධනය සඳහා නැවත සකස් කරන ලද ප්‍රවේශයක් පිළිබිඹු කරයි. සංශෝධනයට හේතු වූ සාධක පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු හෙළි කර නොමැති නමුත්, ගෝලීය හා ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථික තත්ත්වයන් විචලනය වීමත් සමඟ විශේෂයෙන් විශාල පරිමාණ නිශ්චල දේපළ හා බහු-භාවිත සංවර්ධනවල එවැනි නැවත ස්ථානගත කිරීම් සාමාන්‍ය සිදුවීමකි.

විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ලෙස තමන්ගේම නියාමන රාමුවක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කොළඹ වරාය නගරය, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජනයේ ප්‍රධාන ශක්තිය ලෙසත්, ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර, මූල්‍ය හා සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙසත් ස්ථානගත කර ඇත.

වරාය නගර කලාපය සඳහා වැදගත්කම

Clothespin සමාගමේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596කට ආසන්න සංශෝධිත ආයෝජන ප්‍රතිඥාව, ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මුහුණ දුන් පුළුල් ආර්ථික අභියෝග මධ්‍යයේ ද සංවර්ධකයන්ගේ උනන්දුව ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සිටින වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා සැලකිය යුතු මූල්‍ය කැපවීමක් නියෝජනය කරයි.

කලාපයට විශ්වාසදායී ආයෝජකයන්誘ක් කර ගැනීමට හා ලෝකමට්ටමේ ව්‍යාපාරික ගමනාන්තයක් ලෙස එහි ශක්‍යතාව ඔප්පු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව හා ප්‍රතිපත්ති立නිර්මාතෘන් විසින් මෙම නිවේදනය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් ආයෝජන වාතාවරණය

අදාළ නොවූ මූල්‍ය අර්බුදයකින් පසු ක්‍රමානුකූල ආර්ථික සාධාරණීකරණයක් සිදු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, විදේශ ආයෝජන誘ක් කර ගැනීම කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කර ඇත. වරාය නගරය තුළ මෙවැනි පරිමාණයේ සංවර්ධන, ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමට සහ දිගු කාලීන රැකියා අවස්ථා හා ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ජනනය කිරීමට ඉතා වැදගත් ලෙස සලකනු ලැබේ.

Clothespin සමාගම සිය සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ සංශෝධිත ව්‍යාපෘති විෂය පථය, කාල රාමු හා නැවත ස්ථානගත කරන ලද සංවර්ධනයේ නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේ දී ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ලෝකය ශෝකයේ ගිලී සිටී — ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වීම හේතුවෙනි. ඇගේ හඬ හා කලා ශිල්පය මෙරට සංගීත උරුමය මත අමිණිය නොහැකි…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 7,000 දක්වා ඉහළට ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, මෙරට ඉතිහාසයේ කිසිදා වාර්තා නොවූ…

10 Jul 2026 Discuss
අගමැති අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කරයි: දිස්ත්‍රික් සභා මැතිවරණ අරමුදල් ආපදා සහන කටයුතු මධ්‍යයේ අතුල්ලා නැත Sinhala

අගමැති අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කරයි: දිස්ත්‍රික් සභා මැතිවරණ අරමුදල් ආපදා සහන කටයුතු මධ්‍යයේ අතුල්ලා නැත

අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැන නැගී තිබූ සැකසංකා දුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා වෙන් කර තැබූ අරමුදල් රට පුරා…

10 Jul 2026 Discuss