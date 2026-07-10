අගමැති අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කරයි: දිස්ත්රික් සභා මැතිවරණ අරමුදල් ආපදා සහන කටයුතු මධ්යයේ අතුල්ලා නැත
අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැන නැගී තිබූ සැකසංකා දුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා වෙන් කර තැබූ අරමුදල් රට පුරා ක්රියාත්මක ආපදා සහන කටයුතු සඳහා යොමු කර නොමැති බව තරයේ ප්රකාශ කළාය.
අරමුදල් වෙන් වෙන්ව තබා ගැනීම
පෙබරවාරි 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් අගමැතිනී, රජය මෙම වෙනස් වෙන්කිරීම් දෙක අතර දැඩි වෙනසක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවත්, මැතිවරණ අරමුදල් අඛණ්ඩව ආරක්ෂා කර ඇති බවත්, වෙනත් කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා ඒවා යොදා නොගත් බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට සහ මහජනතාවට සහතික කිරීමට ඉදිරිපත් විය.
මෑත කාලයේ ආපදා හදිසි අවස්ථාවලට ශ්රී ලංකාව ප්රතිචාර දක්වමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ රජය තම මූල්ය කටයුතු කළමනාකරණය කරන ආකාරය පිළිබඳ මහජනතාව තුළ වැඩිවෙමින් පවතින කතුකයක් මධ්යයේ මෙම පැහැදිලි කිරීම සිදු විය. ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රියාවලිය සඳහා වෙන් කරන ලද අරමුදල් හදිසි මානවීය අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා වෙනත් දිශාවකට යොමු කළ හැකිද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්න ද මෙහිදී මතු විය.
මැතිවරණ ක්රියාවලිය කෙරෙහි රජයේ කැපවීම
අගමැතිනී අමරසූරියගේ ප්රකාශය, සැලසුම් කළ පරිදි පළාත් සභා මැතිවරණ ඉදිරියට ගෙන යාම කෙරෙහි රජයේ ස්ථිර කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. මූල්ය පීඩනයන් හේතුවෙන් ප්රජාතන්ත්රවාදී ව්යායාමයට කිසිදු බාධාවක් නොවන බවට දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන්ට ද ඒ මගින් සහතිකයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බලා සිටි පළාත් සභා මැතිවරණ, වසර ගණනාවක් පමාවීමෙන් පසු පළාත් මට්ටමේ ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යළි පිහිටුවීම බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සහ දේශපාලන පක්ෂ 间 නොඉවසිල්ලෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රමුඛතා සමතුලිතව පවත්වා ගැනීම
අගමැතිනීගේ පැහැදිලි කිරීම, වත්මන් රජය මුහුණ දෙන සියුම් සමතුලිත ක්රියාවලිය ඉස්මතු කරයි — ආපදා සහනය සඳහා වන මූල්ය ඉල්ලීම් කළමනාකරණය කරමින් ම, නියමිත ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතනවල අඛණ්ඩතාව සහ අරමුදල් ආරක්ෂා කිරීම ද ඒ සමගාමීව සිදු කිරීම.
හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීමේ කටයුතු හෝ මැතිවරණ ක්රියාවලිය, එකිනෙකාගේ අවශ්යතා හේතුවෙන් අඩාල නොවන බව සහතික කරමින්, රජය තම මූල්ය වගකීම් කෙරෙහි ක්රමවත්ව කටයුතු කරන බවට ලබා දෙන වැදගත් සහතිකයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව එම ප්රකාශය ලබා ගත්තේය.
ආපදා සහන අරමුදල් සම්බන්ධීකරණය සහ පළාත් සභා මැතිවරණ කාලසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල මහජනතාව වෙත ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.