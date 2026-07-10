Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

12 හැවිරිදි බාලිකාවකට එරෙහි ข่มขืนය හා ඝාතනය හේතුවෙන් ඉන්දීය ප්‍රාන්තයක් උද්ඝෝෂණ හා කලබලකාරී තත්ත්වයන්ගෙන් රැළි බැඳේ

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
12 හැවිරිදි බාලිකාවකට එරෙහි ข่มขืนය හා ඝාතනය හේතුවෙන් ඉන්දීය ප්‍රාන්තයක් උද්ඝෝෂණ හා කලබලකාරී තත්ත්වයන්ගෙන් රැළි බැඳේ

12 හැවිරිදි බාලිකාවකට එරෙහිව සිදු වූ භයානක ข่มขืන හා ඝාතන සිද්ධියකට පසු ඉන්දීය ප්‍රාන්තයක් පුරා ප්‍රචණ්ඩ විරෝධතා ගිනිගෙන ඇති අතර, මහජන කෝපය වැඩි වැඩියෙන් උත්සන්න වෙමින් පැවතීම හමුවේ ඇණවුම් ස්ථාපිත කිරීමට බලධාරීන් ජාලෝපායෙන් උත්සාහ දරනු ලැබේ.

ප්‍රජාවේ කෝපය උතුරා යාම

තරුණ බාලිකාවගේ නිර්දය ඝාතනය පුළුල් සිවිල් කලහකාරිත්වයට හේතු වී ඇති අතර, යුක්තිය ඉල්ලා සිටින විශාල ජනකාය වීදිවලට බැස ඇත. අපරාධය ගැන ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රවෘත්ති හෙළිදරව් වීමෙන් ඇරඹුණු විරෝධතා, ප්‍රාදේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට ව්‍යාප්ත වෙමින් ඇති ලකුණු පෙන්නුම් කරයි.

පදිංචිකරුවන් හා ප්‍රජා කණ්ඩායම් මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ දැඩි කෝපය ප්‍රකාශ කරමින්, ප්‍රචණ්ඩ අපරාධවලින් අවදානමට ලක්ව සිටින ළමුන් ආරක්ෂා කිරීමේ නිරන්තර අසාර්ථකත්වයක් ලෙස බොහෝ දෙනා විශේෂිත කරන දෙය හෙළාදකිති. ශීඝ්‍ර ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටිමින් බලධාරීන්ට හාස්‍ය දක්වන පුරවැසියන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින අසහනය මෙම විරෝධතා පිළිබිඹු කරයි.

බලධාරීන්ට ක්‍රියා කරන ලෙස බල කෙරේ

කලහකාරී තත්ත්වය සමාලෝචනය කිරීමට හා තවදුරටත් ප්‍රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීමට ආරක්ෂක හමුදා බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට යෙදවා ඇත. ළමා මරණය සම්බන්ධ විමර්ශන ක්‍රියාකාරීව ගෙන යෑමෙ​න් ඒ බව ජනතාවට තහවුරු කරමින් නිලධාරීන් සංහිඳියාව ඉල්ලා සිට ඇත.

මෙම සිද්ධිය ඉන්දියාව පුරා ජාතික අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, ළමා ආරක්ෂාව, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගවීම හා අඩු වයසේ ළමුන්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන අපරාධවල වරදකරුවන්ට නියමිත වේලාවට සහ අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිවිපාක ලබා දීමේ අධිකරණ ක්‍රමයේ හැකියාව සම්බන්ධ රත්වූ විවාදය නැවතත් ඇවිළෙමින් පවතී.

පුළුල් සමාජ සැලකිල්ලක්

ළමුන්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සිද්ධි දකුණු ආසියාව පුරා දැඩි මහජන ප්‍රතිචාරය ඇති කිරීම දිගටම සිදු වෙමින් ඇති අතර, බලයේ සිටිනවුන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර ناکافිලෙස සලකන දේ පිළිගැනීමට පුරවැසියන් ක්‍රමයෙන් මොළකැඩියාවෙන් ඉවත් වෙමින් සිටිති. සිද්ධිය සම්බන්ධ පෙරාතු කොළ ළමුන්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන අපරාධ ඇතුළු නඩු සම්බන්ධව ශක්තිමත් නෛතික ආරක්ෂාව හා ශීඝ්‍ර අධිකරණ ක්‍රියාදාමයන් ඉල්ලා හෙළිදරව් කරන ශල්‍ය කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් නැවත අළුත් කර ඇත.

12 හැවිරිදි බාලිකාවගේ මරණය සම්බන්ධ විමර්ශනය දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති බැවින්, බිම් මට්ටමේ සිද්ධිදාමය දෙස ළඟින් නිරීක්ෂණය කරමින් බලධාරීන් සිටිද්දී, තත්ත්වය තවමත් අස්ථිරව පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ලෝකය ශෝකයේ ගිලී සිටී — ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වීම හේතුවෙනි. ඇගේ හඬ හා කලා ශිල්පය මෙරට සංගීත උරුමය මත අමිණිය නොහැකි…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 7,000 දක්වා ඉහළට ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, මෙරට ඉතිහාසයේ කිසිදා වාර්තා නොවූ…

10 Jul 2026 Discuss
Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි Sinhala

Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි

සංවර්ධකයා කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි කොළඹ වරාය නගරය තුළ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් පිටුපස සිටින සංවර්ධකයා වන Clothespin සමාගම, සංශෝධිත…

10 Jul 2026 Discuss