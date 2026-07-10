Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් සාර්ථකව වෙන් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලාංකික ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් තබයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් සාර්ථකව වෙන් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලාංකික ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව සඳහා අතිශය වැදගත් සාර්ථකත්වයක් ලෙස, දේශීය ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගේ කණ්ඩායමක් සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීමේ සංකීර්ණ හා සියුම් සැත්කම සාර්ථකව සිදු කර, රටේ සෞඛ්‍ය ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් තබා ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය විශේෂඥයන්ගේ කැපවූ කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලද මෙම සංකීර්ණ ශල්‍යකර්මය, දිවයිනේ සෞඛ්‍ය අංශයේ වර්ධනය වන හැකියාවන් හා ප්‍රවීණත්වයේ සාක්ෂියක් ලෙස ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇත. සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීම නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඇති දුෂ්කරම සැත්කම් අතර වන අතර, එය පුළුල් සැලසුම්කරණයක්, බහු විෂය සහයෝගීතාවක් සහ ඉහළ විශේෂිත ශල්‍ය කුසලතා අවශ්‍ය කරයි.

සාර්ථක ප්‍රතිඵලය දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රජාව සහ සාමාන්‍ය ජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇති අතර, බොහෝ දෙනා මෙය ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් හා රෝහල් සඳහා ගෞරවනීය මොහොතක් ලෙස ඉස්මතු කර දක්වා ඇත.

සංකීර්ණ ක්‍රියා පටිපාටිය ඉල්ලා සිටින්නේ සුවිශේෂ කුසලතාවකි

සම්බන්ධිත නිවුන් දරුවන් වෙන් කිරීම අතිශයින් දුර්ලභ හා අධි-අවදානම් ශල්‍ය කාර්යයකි. එවැනි ක්‍රියා පටිපාටි සාමාන්‍යයෙන් ළමා ශල්‍ය විද්‍යාව, නිර්වින්දන විද්‍යාව, හෘද රෝග විද්‍යාව සහ ප්‍රතිනිර්මාණ ශල්‍ය විද්‍යාව ඇතුළු විවිධ විශේෂත්වයන්හි ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් ඇතුළත් වන අතර, ඔවුහු පැය ගණනාවක් තිස්සේ සමීප සහයෝගීතාවෙන් කටයුතු කරති.

ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍ය විශේෂඥයන්ට මෙම සැත්කම සාර්ථකව සිදු කිරීමට හැකි වූ බව, රටේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය ආයතන තුළ ශල්‍ය ප්‍රවීණත්වය ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියට ගමන් කරමින් ඇති බව අවධාරණය කරයි.

ජාතික ගෞරවයේ මූලාශ්‍රයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය හා වෛද්‍ය කවයන් හරහා මෙම ප්‍රවෘත්තිය හමුවේ අභිනන්දනවල ප්‍රවාහයක් ඇති වී ඇත. මෑත වසරවලදී සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු අභියෝගවලට මුහුණ දුන් රටකට, මෙම සාර්ථකත්වයේ කතාව දේශීය වෛද්‍ය ශ්‍රම බලකාය තුළ පවතින දක්ෂතාව හා අධිෂ්ඨානය ප්‍රබල ලෙස මතක් කරවයි.

සුභ පැතුම් දක්වන්නෝ නිවුන් දරුවන්ගේ අඛණ්ඩ සුවය හා සෞඛ්‍යය සඳහා බලාපොරොත්තු පළ කර ඇති අතර, ජීවිතය වෙනස් කළ සැත්කම සිදු කිරීමට තමන්ගේ කුසලතාවය හා කැපවීම යොදා ගත් ශල්‍ය කණ්ඩායම කෙරෙහි කෘතඥතාව ද පළ කර ඇත.

නිවුන් දරුවන්ගේ තත්ත්වය හා සුවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිසි කාලයේදී අදාළ වෛද්‍ය අධිකාරීන් විසින් බෙදා හදා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ලෝකය ශෝකයේ ගිලී සිටී — ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වීම හේතුවෙනි. ඇගේ හඬ හා කලා ශිල්පය මෙරට සංගීත උරුමය මත අමිණිය නොහැකි…

10 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 7,000 දක්වා ඉහළට ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, මෙරට ඉතිහාසයේ කිසිදා වාර්තා නොවූ…

10 Jul 2026 Discuss
Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි Sinhala

Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි

සංවර්ධකයා කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි කොළඹ වරාය නගරය තුළ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් පිටුපස සිටින සංවර්ධකයා වන Clothespin සමාගම, සංශෝධිත…

10 Jul 2026 Discuss