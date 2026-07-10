ජනප්රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්රී ලංකාවේ ප්රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්රාප්ත වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ සංගීත ලෝකය ශෝකයේ ගිලී සිටී — ප්රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්රාප්ත වීම හේතුවෙනි. ඇගේ හඬ හා කලා ශිල්පය මෙරට සංගීත උරුමය මත අමිණිය නොහැකි මුද්රාවක් තබා ගිය ඇය, රසිකයන්ගේ හදවත් තුළ සදාකාලයක් ජීවත් වූ ශිල්පිනියකි.
ගූනතිලක මහත්මිය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අගනා ගායිකාවන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වූ අතර, ඇය සිය ජීවිතයේ දශක ගණනාවක් ගායන කලාවට කැප කරමින් රටේ බහුවිධ සංස්කෘතික පරිසරය පෝෂණය කිරීමට අතිවිශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නාය.
ඇගේ අභාවය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය රටපුරා සිටින සාමාජික ශිල්පීන්, රසිකයන් හා ප්රේමාන්විතයන්ගෙන් හදවතේ ගැඹුරින් නැඟෙන ශෝකයේ රැල්ලක් ඇති කළ අතර, ඔවුන් සියලූ දෙනා පරම්පරා ඉක්මවා ගිය ඇගේ ශිල්පීය දායකත්වයට ගෞරව දක්වමින් සිටිති.
ඇගේ බැබළෙන වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම, මේරියසෙල් ගූනතිලක ශ්රී ලංකාවේ සංගීත සම්ප්රදායන් රැකගැනීමට හා ප්රවර්ධනය කිරීමට දැරූ කැපවීම සඳහාත්, ඇගේ හඬේ අසාමාන්ය ගුණාත්මකභාවය සඳහාත් ද ඉතා ඉහළ කීර්තිමත් නාමයක් උසුලා සිටියාය. ඇගේ ගායනය දේශීය ප්රේක්ෂකයන් අතරත්, විදේශයන්හි වෙසෙන ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන් අතරත් ගැඹුරු හැඟීම් දනවමින් ප්රතිධ්වනි වූයේය.
ඇය ඉතිරි කර ගිය උරුමය, ඉදිරි වසර ගණනාවක් ශ්රී ලාංකික සංගීතඥයන්ගේ හා ශිල්පීන්ගේ අනාගත පරම්පරාවන්ට ආභාසය ලබා දෙමින් දිගින් දිගටම ජීවමාන වනු ඇත.
අවමංගල්ය විධිවිධාන සම්බන්ධ තොරතුරු ඇගේ පවුලේ අය විසින් නුදුරු කාලයේදීම දන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Lanka Newspapers, මේරියසෙල් ගූනතිලකගේ පවුලේ අය, හිතමිතුරන් හා ආදරවන්තයන්ට මෙම ගැඹුරු ශෝකභරිත මොහොතේදී සිය අවංක ශෝකානුකම්පාව පළ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.