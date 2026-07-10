Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

10 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනප්‍රිය ගායිකාවක් සමුගනී: ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ලෝකය ශෝකයේ ගිලී සිටී — ප්‍රවීණ ගායිකා මේරියසෙල් ගූනතිලක අභාවප්‍රාප්ත වීම හේතුවෙනි. ඇගේ හඬ හා කලා ශිල්පය මෙරට සංගීත උරුමය මත අමිණිය නොහැකි මුද්‍රාවක් තබා ගිය ඇය, රසිකයන්ගේ හදවත් තුළ සදාකාලයක් ජීවත් වූ ශිල්පිනියකි.

ගූනතිලක මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අගනා ගායිකාවන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වූ අතර, ඇය සිය ජීවිතයේ දශක ගණනාවක් ගායන කලාවට කැප කරමින් රටේ බහුවිධ සංස්කෘතික පරිසරය පෝෂණය කිරීමට අතිවිශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නාය.

ඇගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය රටපුරා සිටින සාමාජික ශිල්පීන්, රසිකයන් හා ප්‍රේමාන්විතයන්ගෙන් හදවතේ ගැඹුරින් නැඟෙන ශෝකයේ රැල්ලක් ඇති කළ අතර, ඔවුන් සියලූ දෙනා පරම්පරා ඉක්මවා ගිය ඇගේ ශිල්පීය දායකත්වයට ගෞරව දක්වමින් සිටිති.

ඇගේ බැබළෙන වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම, මේරියසෙල් ගූනතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත සම්ප්‍රදායන් රැකගැනීමට හා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට දැරූ කැපවීම සඳහාත්, ඇගේ හඬේ අසාමාන්‍ය ගුණාත්මකභාවය සඳහාත් ද ඉතා ඉහළ කීර්තිමත් නාමයක් උසුලා සිටියාය. ඇගේ ගායනය දේශීය ප්‍රේක්ෂකයන් අතරත්, විදේශයන්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවන් අතරත් ගැඹුරු හැඟීම් දනවමින් ප්‍රතිධ්වනි වූයේය.

ඇය ඉතිරි කර ගිය උරුමය, ඉදිරි වසර ගණනාවක් ශ්‍රී ලාංකික සංගීතඥයන්ගේ හා ශිල්පීන්ගේ අනාගත පරම්පරාවන්ට ආභාසය ලබා දෙමින් දිගින් දිගටම ජීවමාන වනු ඇත.

අවමංගල්‍ය විධිවිධාන සම්බන්ධ තොරතුරු ඇගේ පවුලේ අය විසින් නුදුරු කාලයේදීම දන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Lanka Newspapers, මේරියසෙල් ගූනතිලකගේ පවුලේ අය, හිතමිතුරන් හා ආදරවන්තයන්ට මෙම ගැඹුරු ශෝකභරිත මොහොතේදී සිය අවංක ශෝකානුකම්පාව පළ කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික이정표යක් කරා — මිල ගණන් වාර්තාගත උසකට

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 7,000 දක්වා ඉහළට ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, මෙරට ඉතිහාසයේ කිසිදා වාර්තා නොවූ…

10 Jul 2026 Discuss
Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි Sinhala

Clothespin සමාගම කොළඹ වරාය නගර ආයෝජනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 596 දක්වා සංශෝධනය කරයි

සංවර්ධකයා කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි කොළඹ වරාය නගරය තුළ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් පිටුපස සිටින සංවර්ධකයා වන Clothespin සමාගම, සංශෝධිත…

10 Jul 2026 Discuss
අගමැති අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කරයි: දිස්ත්‍රික් සභා මැතිවරණ අරමුදල් ආපදා සහන කටයුතු මධ්‍යයේ අතුල්ලා නැත Sinhala

අගමැති අමරසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට සහතික කරයි: දිස්ත්‍රික් සභා මැතිවරණ අරමුදල් ආපදා සහන කටයුතු මධ්‍යයේ අතුල්ලා නැත

අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැන නැගී තිබූ සැකසංකා දුරු කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා වෙන් කර තැබූ අරමුදල් රට පුරා…

10 Jul 2026 Discuss