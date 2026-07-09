ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික විශ්වවිද්යාල මාර්ගගත අධ්යාපනයට මාරුවෙයි
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමග විශ්වවිද්යාල පරිශ්ර වසා දමයි
දිවයිනේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික විශ්වවිද්යාල තම භෞතික පරිශ්ර වසා දමා මාර්ගගත අධ්යාපනයට යොමු වීමට බල කෙරී ඇත. රට පුරා ප්රජාවන් කෙරෙහි බලපාමින් ඉතා බරපතල මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයක් බවට පත් වී ඇති මෙම තත්ත්වය මැඩ පැවැත්වීමට සෞඛ්ය අධිකාරීන් දැඩි උත්සාහයක් ගනිමින් සිටියි.
දිවයිනේ සෑම තැනකම අධ්යයන දින දර්ශනය කඩාකප්පල් වෙයි
විශ්වවිද්යාල කටයුතු අතථ්ය වේදිකා වෙත මාරු කිරීමේ තීරණය, ඩෙංගු රෝගය පැතිරීමට එරෙහිව ගනු ලැබූ සුවිශේෂ ප්රතිචාරයක් ලෙස සැලකෙන අතර, රටේ පවතින සෞඛ්ය හදිසි තත්ත්වයේ බරපතලකම ඉන් ප්රකට වේ. භූමියේ තත්ත්වය ආරක්ෂිත ලෙස පරිශ්ර නැවත විවෘත කිරීමට ඉඩ සලසන තරමට යහපත් අතට හැරෙන තෙක් සිසුන් හා අධ්යාපනික කාර්ය මණ්ඩලය දුරස්ථව පන්ති පවත්වන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.
මෙම වසා දැමීම් ශ්රී ලංකාව පුරා විශ්වවිද්යාල කෙරෙහි බලපෑ අතර, ඔවුන්ගේ අධ්යයන වැඩසටහන් මධ්යයේ සිටි දහස් ගණනක් ප්රථම උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි සිසුන්ගේ අධ්යාපන කටයුතු කඩාකප්පල් විය. මාර්ගගත වේදිකා වෙත සිදු කෙරෙන මෙම මාරුව, ක්රියාත්මකව පවතින පාඨමාලා හා විභාගවලට අවම බාධාවක් සිදු වන සේ සහතික කිරීමට විශ්වවිද්යාල පරිපාලකයන් කැපවී කටයුතු කරමින් සිටිති.
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව භයාවහ ලෙස ඉහළ යමින් පවතී
මදුරු මගින් ව්යාප්ත වන මෙම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් ඉහළ ගිය ප්රවේශ සංඛ්යාවක් වාර්තා කරමින් රෝහල් දැඩි ලෙස ඩෙංගු ආසාදනවල වේගවත් වැඩිවීමකට මුහුණ දෙමින් සිටියි. ඩෙංගු වෛරසයේ ප්රධාන වාහකයා වන ඒඩිස් ඊජිප්තයි මදුරුවා, සංවෘත ජලය දිය ගොලු ප්රදේශවල වේගයෙන් ප්රජනනය වෙයි — විශේෂයෙන් වර්ෂාබහුල කාලවලදී දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශවල ඉදිරිපත් වන නොනිමෙන අභියෝගයක් ලෙස මෙය දිගින් දිගටම පවතී.
සෞඛ්ය නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් පහත පරිදි වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති:
- නිවෙස්, පාසල් හා රැකියා ස්ථාන අවට සංවෘත ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිතා කිරීම
- උණ, ශරීර වේදනා හෝ ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- පරීක්ෂා හා දුම් ගැසීමේ වැඩසටහන් පවත්වන සෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලයට සහයෝගය දැක්වීම
රෝගය පැතිරීම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකව ඇති අතර අධිකාරීන් සිහිකල්පනාවෙන් සිටින ලෙස අවවාද කරති
මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇති පරිදි, විශ්වවිද්යාල වසා දැමීම් යනු, සංවෘත අවකාශයන්හි විශාල තරුණ ජනකොටස් එක් රැස් වීම අවම කර, අධ්යාපනික ප්රජාවන් තුළ රෝගය හට ගැනීමේ හා ව්යාප්ත වීමේ හැකියාව සීමා කිරීම අරමුණු කරගත් පූර්වක්රියාමාර්ගික පියවරකි.
මෙම රෝගය පැතිරීම හමුවේ ක්රියා කරමින් සිටින අපට සිසුන් හා විශ්වවිද්යාල කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව ප්රථමතම ප්රමුඛතාවය වන අතර, පවතින තත්ත්වයන් යටතේ මාර්ගගත ඉගැන්වීම වෙත මාරු වීම වගකිවයුතු ක්රියාමාර්ගයකි.
විශ්වවිද්යාල පරිශ්ර නැවත විවෘත කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් රජය තවමත් ප්රකාශයට පත් කර නොමැති අතර, ඕනෑම තීරණයක් ඩෙංගු රෝගී සංඛ්යාවේ ගමන් මග හා සෞඛ්ය අධිකාරීන්ගේ නිර්දේශ මත පදනම් වන බව රජය ප්රකාශ කර ඇත. සිසුන්ට සිහිකල්පනාවෙන් සිටින ලෙසත්, මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ නිල සෞඛ්ය මාර්ගෝපදේශ සියල්ල අනුගමනය කරන ලෙසත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.