Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෞශල්‍යාගේ SJB පක්ෂ පත්වීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශවලින් සජිත් දුරස් වෙයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෞශල්‍යාගේ SJB පක්ෂ පත්වීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශවලින් සජිත් දුරස් වෙයි

සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, පක්ෂය තුළ තනතුරු පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ බලය මන්ත්‍රී කෞශල්‍යා සතුව තිබූ බවක් තමා නොදන්නා බව මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය තුළ අභ්‍යන්තර විනය හා අණ දෙන දාමය සම්බන්ධයෙන් නැවුම් ප්‍රශ්නයක් මතු කර ඇත.

නායකයා අවිනිශ්චිතතාවයට පත් වෙයි

මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ අදහස් දක්වමින් ප්‍රේමදාස මහතා පැහැදිළිව ප්‍රකාශ කළේ, පක්ෂ පත්වීම් හා තනතුරු තීරණය කිරීමේ බලය පක්ෂ නායකත්වය සතු බවත්, කෞශල්‍යා මහත්මියට එවැනි තීරණ ගැනීමේ බලය පවරා ඇති බවක් තමා නොදන්නා බවත්ය. ඔහුගේ ප්‍රකාශය, මන්ත්‍රීවරිය ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශ හා පක්ෂ ධුරාවලියේ නිල ස්ථාවරය අතර පැහැදිළි විසංවාදයක් පෙන්නුම් කරයි.

"කෞශල්‍යා මහත්මියට අපේ පක්ෂය තුළ තනතුරු තීරණය කිරීමේ බලයක් ඇති බව මට නොදනු ලැබීය," යනුවෙන් ප්‍රේමදාස මහතා තදින්ම ප්‍රකාශ කළ අතර, SJB වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ කිසිදු අනවසර ප්‍රකාශයකට ඔහුගේ අප්‍රසාදය ඒ තුළ ගම්‍ය විය.

අභ්‍යන්තර ආතතීන් මතුවෙයි

මෙම ප්‍රකාශය, SJB පක්ෂය ඉදිරි දේශපාලන තරඟාවලීන් සඳහා එක්සත් මුහුණුවරක් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ ගනිද්දී, පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු කළමනාකරණය කරන ආකාරය පිළිබඳ වර්ධනශීලී විමර්ශනයක් මධ්‍යයේ ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙවැනි ප්‍රසිද්ධ මතභේද, සමගිය ඉතා තීරණාත්මක යැයි සැලකෙන මෙම අවස්ථාවේ විපක්ෂයේ විශ්වාසනීයත්වය බිඳ දැමීමේ අවදානමක් දරයි.

කොළඹ දේශපාලන විචාරකයන් පෙන්වා දුන්නේ, ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රකාශය සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මවා යන සෘජු ස්වභාවයක් ගත් බවත්, සිය නියමිත භූමිකාවෙන් ඔබ්බට කතා කරන බවක් පෙනෙන සාමාජිකයන් සම්බන්ධයෙන් නායකත්වය තුළ යම් කලකිරීමක් පවතින බවත්ය.

පක්ෂ විනය අවධානයට ලක් වෙයි

SJB පක්ෂය, එය පිහිටුවීමේ සිට කාලානුරූපී අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණවලට මුහුණ දී ඇති අතර, මෙවැනි සිදුවීම් සාමාජිකයන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතර පක්ෂ පාලනය හා බලතල සීමා පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට අවධානය යොමු කිරීමට නැඹුරු වේ.

ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රසිද්ධ පැහැදිළි කිරීමෙන් අනතුරුව පක්ෂ නායකත්වය විධිමත් පියවර ගනීද, නැතහොත් ප්‍රසිද්ධ දෑසින් ඈත් ව අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා ඔස්සේ මෙම ප්‍රශ්නය විසඳා ගනීද යන්න තවමත් පැහැදිළි නැත.

වාර්තා කරන අවස්ථාව වනවිට මන්ත්‍රී කෞශල්‍යා මහත්මිය විසින් කිසිදු නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සැක සහිත ධනය උපයාගැනීම් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජන ව්‍යාපාරයක් දියත් කරයි Sinhala

සැක සහිත ධනය උපයාගැනීම් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජන ව්‍යාපාරයක් දියත් කරයි

පැහැදිලි හෝ නීත්‍යානුකූල ආදායම් මාර්ගයක් නොමැතිව සැලකිය යුතු වත්කම් හෝ ධනය උපයාගත් බව පෙනෙන පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මහජනයා…

09 Jul 2026 Discuss
මුදල් විශුද්ධිකරණ සංශෝධන පනත විශේෂ බහුතරයකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි Sinhala

මුදල් විශුද්ධිකරණ සංශෝධන පනත විශේෂ බහුතරයකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි

මූල්‍ය අපරාධවලට එරෙහි සටනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස, මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වාරය සඳහා විශේෂ බහුතරයකින් සාර්ථකව සම්මත වූ බව…

09 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල මාර්ගගත අධ්‍යාපනයට මාරුවෙයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල මාර්ගගත අධ්‍යාපනයට මාරුවෙයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමග විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍ර වසා දමයි දිවයිනේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාල තම…

09 Jul 2026 Discuss