Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

භික්ෂූන් වහන්සේලා 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපයෝජන චෝදනාවලට මුහුණදෙද්දී ජ්‍යෙෂ්ඨ මහානායක හිමිනම් අපකීර්ති චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රතිචාර දක්වයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
භික්ෂූන් වහන්සේලා 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපයෝජන චෝදනාවලට මුහුණදෙද්දී ජ්‍යෙෂ්ඨ මහානායක හිමිනම් අපකීර්ති චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රතිචාර දක්වයි

භික්ෂූන් වහන්සේලා 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විරුද්ධව අපයෝජන චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහානායක හිමිනමක් විසින් එම චෝදනා සංඝරත්නය ඉලක්ක කරගත් හිතාමතා කළ අපකීර්තිකිරීමක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමග, ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ආයතනය දැඩි මතභේදයකට පාත්‍ර වී තිබේ.

චෝදනාවල පරිමාණය සත්‍රාසජනක තත්ත්වයක්

අපයෝජන චෝදනාවලට නම් කර ඇති භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අති විශාල සංඛ්‍යාව ආගමික හා සිවිල් සමාජ කවයන් දෙගඩිය කම්පනයට ලක් කර ඇති අතර, විවේචකයන් මෙම කරුණ සම්බන්ධව විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති. විහාරීය ප්‍රජාවේ පුළුල් කොටස් ජාලයකට පැතිරුණු මෙම චෝදනා, ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ ආයතනවල වගවීම හා අධීක්ෂණය සම්බන්ධ දිගු කලක් පැවති විවාද නැවත ජාවාරම් ගන්වා ඇත.

උපදේශන කණ්ඩායම් සහ ගොදුරු වූ පීඩිතයන් විසින් ආයතනික තත්ත්වය හෝ ආගමික ප්‍රතිරූපය පුද්ගලයන් දඩයමෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. වාර්තා වී ඇති චෝදනාවල පරිමාණය, ආගමික නායකත්වයට ඒවා හුදකලා සිදුවීම් හෝ අනිෂ්ඨ කටකතා ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඉතාමත් දුෂ්කර කරවන බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙති.

ජ්‍යෙෂ්ඨ මහානායක හිමිනම් චෝදනා හෙළා දකිති

著名 著名 著名 著名 著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වය පුපුරා යාමෙන් ඉන්දීය ජාතිකයෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු මරුට Sinhala

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ කල්ලි ප්‍රචණ්ඩත්වය පුපුරා යාමෙන් ඉන්දීය ජාතිකයෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු මරුට

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී ගැටුමකින් රැඳවියන් තිදෙනෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, ඔවුන් අතර එම බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි ඉන්දීය ජාතිකයෙකු ද සිටින බව…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට් පරතරයකින් ඉන්දියාව පරාජය කර සිරිය දිනයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම එක් වික්කට් පරතරයකින් ඉන්දියාව පරාජය කර සිරිය දිනයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉන්දීය සම වයසේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ජය ගත නොහැකි යැයි සිතූ තරඟාවලි ජයක් ලබා ගනිමින්, සිත් සසල කළ අවසාන තරඟය එක්…

09 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ගැටුම ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම ආයෝජක විශ්වාසය පළුදු කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පසුබසී

මැදපෙරදිග දරුණු වෙමින් පවතින ගැටුම ආයෝජක හැඟීම් මත සෙවනැල්ලක් දමමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඍණාත්මක තත්ත්වයෙන් වසන් දිනය නිමා කළ අතර, ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව…

09 Jul 2026 Discuss