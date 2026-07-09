භික්ෂූන් වහන්සේලා 300කට ආසන්න ප්රමාණයක් අපයෝජන චෝදනාවලට මුහුණදෙද්දී ජ්යෙෂ්ඨ මහානායක හිමිනම් අපකීර්ති චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් ප්රතිචාර දක්වයි
භික්ෂූන් වහන්සේලා 300කට ආසන්න ප්රමාණයක් විරුද්ධව අපයෝජන චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, ජ්යෙෂ්ඨ මහානායක හිමිනමක් විසින් එම චෝදනා සංඝරත්නය ඉලක්ක කරගත් හිතාමතා කළ අපකීර්තිකිරීමක් ලෙස ප්රතික්ෂේප කිරීමත් සමග, ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ ආයතනය දැඩි මතභේදයකට පාත්ර වී තිබේ.
චෝදනාවල පරිමාණය සත්රාසජනක තත්ත්වයක්
අපයෝජන චෝදනාවලට නම් කර ඇති භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අති විශාල සංඛ්යාව ආගමික හා සිවිල් සමාජ කවයන් දෙගඩිය කම්පනයට ලක් කර ඇති අතර, විවේචකයන් මෙම කරුණ සම්බන්ධව විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති. විහාරීය ප්රජාවේ පුළුල් කොටස් ජාලයකට පැතිරුණු මෙම චෝදනා, ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ ආයතනවල වගවීම හා අධීක්ෂණය සම්බන්ධ දිගු කලක් පැවති විවාද නැවත ජාවාරම් ගන්වා ඇත.
උපදේශන කණ්ඩායම් සහ ගොදුරු වූ පීඩිතයන් විසින් ආයතනික තත්ත්වය හෝ ආගමික ප්රතිරූපය පුද්ගලයන් දඩයමෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. වාර්තා වී ඇති චෝදනාවල පරිමාණය, ආගමික නායකත්වයට ඒවා හුදකලා සිදුවීම් හෝ අනිෂ්ඨ කටකතා ලෙස ප්රතික්ෂේප කිරීම ඉතාමත් දුෂ්කර කරවන බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙති.
ජ්යෙෂ්ඨ මහානායක හිමිනම් චෝදනා හෙළා දකිති
著名 著名 著名 著名 著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.