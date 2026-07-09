නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ කල්ලි ප්රචණ්ඩත්වය පුපුරා යාමෙන් ඉන්දීය ජාතිකයෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු මරුට
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ප්රචණ්ඩකාරී ගැටුමකින් රැඳවියන් තිදෙනෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, ඔවුන් අතර එම බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටි ඉන්දීය ජාතිකයෙකු ද සිටින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය රදවා ගත් මාරාන්තික ගැටුම්
මෙම මාරාන්තික සිද්ධිය මෑත කාලයේ ශ්රී ලංකාවේ වාර්තා වූ බන්ධනාගාර අභ්යන්තර ප්රචණ්ඩත්වයේ වඩාත් බරපතළ අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, රටේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතන තුළ ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සහ කල්ලි ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් බරපතළ සැකසැකිලි මතු කර ඇත. සිද්ධිය දන්නා අය විසින් ලේ වැගිරීමක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම ගැටුමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස රැඳවි ජනගහනය අතරෙන් බහු මරණ සිදු වී ඇත.
මරණයට පත් වූවන් අතර ඉන්දීය රැඳවියෙකු ද සිටින අතර, ඔහුගේ නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිටීම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ, බොහෝ විට සංක්රමණ හෝ අපරාධ රඳවා ගැනීමේ නියෝග යටතේ රැඳවූ විදේශ ජාතිකයන් පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නය ඉස්මතු කරයි.
බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැකසැකිලි
කොළඹට උතුරින් පිහිටි වෙරළබඩ නගරයේ පිහිටා ඇති නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය සැලකිය යුතු රැඳවියෙකු සංඛ්යාවක් රඳවා ගනු ලබන අතර, ඉකුත් කාලවල පවා එහි ඇති ඝහනත්වය සහ සතුරු කල්ලි කණ්ඩායම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් මෙම ස්ථානය විමර්ශනයට ලක් ව ඇත.
මිය ගිය අයගේ සම්පූර්ණ අනන්යතාවයන් හෙළිදරව් කිරීමට හෝ ප්රචණ්ඩ ගැටුම ඇති කළ තත්ත්වයන් සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමට නිලධාරීන් තවම ඉදිරිපත් වී නොමැත. සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම කරගෙන යන බව වාර්තා වේ.
වගවීම් ඉල්ලා හඬ නගයි
මෙම ඝාතනයන් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය සමස්තාත්මකව ප්රතිසංස්කරණය කරන ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිනා මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ නීති සම්පාදකයන්ගේ අලුත් අවධානයක් ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රධාන සැකසැකිලි ලෙස දැක්විය හැකි කරුණු නම්:
- රටපුරා රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් හරහා දරුණු ලෙස ඝහනත්වය ඇතිවීම
- බන්ධනාගාර තුළ සතුරු කල්ලි සාමාජිකයන් ප්රමාණවත් ලෙස වෙන් නොකිරීම
- රැඳවියන්ගේ ප්රචණ්ඩත්වය කළමනාකරණය කිරීමට සහ වැළැක්වීමට ප්රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම්
- දේශීය බන්ධනාගාරවල රඳවා සිටින විදේශ ජාතිකයන්ගේ සුබසාධනය සහ නෛතික තත්ත්වය
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සහ අදාළ රජයේ අමාත්යාංශ නේගොඹෝ සිද්ධිය සවිස්තරාත්මකව ආමන්ත්රණය කරමින් සම්පූර්ණ නිල රජයේ ප්රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැත.
විදේශ රැඳවියෙකුගේ මරණය කොළඹ ඉන්දීය රාජ්යතාන්ත්රික නියෝජිතයන්ගෙන් ප්රතිචාරයක් ද ඇති කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, විදේශ රාජ්ය භාරකාරීත්ව බැඳීම් ප්රකාරව, ස්වකීය රටේ ජාතිකයෙකු විදේශ භාරකාරකත්වය යටතේ බරපතළ සිද්ධියකට සම්බන්ධ වූ විට බලධාරීන්ට දැනුම් දීම අනිවාර්ය වේ.
විමර්ශන ඉදිරියට යාමත්, නිලධාරීන් ගවේෂණ ලැබීම් සම්බන්ධයෙන් මාධ්ය දැනුවත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේ දී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.