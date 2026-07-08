ට්රම්ප් කතාවේදී වැරදී ජපානය "ඉස්ලාමීය ජනරජය" ලෙස හඳුන්වයි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා රාජ්ය ප්රකාශයකදී ව්යාකූල භූගෝලීය හා දේශපාලන වැරැද්දක් සිදු කරයි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්, රාජ්ය ප්රකාශයකදී ජපානය "ඉස්ලාමීය ජනරජය" ලෙස වැරදීමෙන් හඳුන්වීම හේතුවෙන් පුළුල් විවේචනයකට ලක්ව, එම සිදුවීම සමාජ මාධ්ය සහ ජාත්යන්තර මාධ්ය හරහා ශීඝ්රයෙන් පැතිරී ගියේය.
ජපානය ඇත්ත වශයෙන්ම නිල රාජ්ය ආගමක් නොමැති ව්යවස්ථාදායක රාජාණ්ඩුවකි; එය ඉරානය හා පාකිස්තානය වැනි රටවලට සම්බන්ධ "ඉස්ලාමීය ජනරජය" යන නාම පදවිය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැත.
ලොව පුරා අවධානය ඇදගත් ප්රකාශය
ට්රම්ප්, සිය ප්රකාශයේදී, "ඉස්ලාමීය ජනරජය" ලෙස වැරදීමෙන් හඳුන්වූ ජපානය, එක්සත් ජනපද නාවික ගුවන් යාත්රා වාහකයක් වන USS Abraham Lincoln නෞකාව ඉලක්ක කරමින් මිසයිල 111ක් දිය කළ බව අසත්ය ලෙස ප්රකාශ කළේය. ජපානය ඇමෙරිකාවේ සමීප සහ ගාඨ සංධාන රාජ්යයක් වන අතර, එහි දහස් ගණනක් ඇමෙරිකානු හමුදා සාමාජිකයින් රාජකාරි කරන බැවින් එම ප්රකාශය කිසිඳු සත්යතාවකින් තොරය.
එවැනි මිසයිල ප්රහාරයක් සිදු වී නොමැති අතර, විශ්වාසනීය හමුදා හෝ රාජ්ය මූලාශ්රයකින් එම ප්රකාශය සනාථ වී නොමැත.
ගෝලීය ප්රතිවිපාක සහිත අතපසුවීමක්
ආසියා-පැසිෆික් කලාපය තුළ ඇමෙරිකාවේ රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවල සංවේදිතාව සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම වැරැද්ද ඉතාමත් ගැඹුරු අර්ථ දරන බව පෙනේ. ජපානය සහ එක්සත් ජනපදය, US-ජපාන ආරක්ෂක ගිවිසුම හරහා විධිමත් කරන ලද, ලොව ප්රබලතම ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයන්ගෙන් එකක් බෙදා හදාගනිති.
විවේචකයින් සහ දේශපාලන විචාරකයින් ඉතා ඉක්මනින් ප්රතිචාර දක්වමින් පෙන්වා දුන්නේ, ධූරාවලියේ ජනාධිපතිවරයෙකු, විශේෂයෙන් ප්රධාන කාර්යෝපායික සංධාන රාජ්යයක් ව්යාජ ලෙස හඳුනා ගැනීම, ලෝව ඉදිරියේ ඇමෙරිකාවේ විශ්වාසනීයත්වයට බරපතළ බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බවය.
- ජපානය ඉස්ලාමීය ජනරජයක් නොව ව්යවස්ථාදායක රාජාණ්ඩුවකි
- ජපානය, අන්යොන්ය ආරක්ෂක ගිවිසුමක් යටතේ සැලකිය යුතු ඇමෙරිකානු හමුදා පිහිටුවීම් සත්කාරකත්වය දරයි
- USS Abraham Lincoln නෞකාව ඉලක්ක කරගත් කිසිදු සනාථ වූ මිසයිල ප්රහාරයක් වාර්තා වී නොමැත
මෙම ප්රකාශය, මෑත ස්මරණයේ ධූරාවලියේ ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකු විසින් සිදු කරන ලද වඩාත්ම ව්යාකූල භූගෝලීය අතපසුවීම ලෙස පුළුල් ලෙස විස්තර කෙරේ.
ශ්වේත මන්දිරය, එම ප්රකාශය සම්බන්ධයෙන් නිල නිවැරදි කිරීමක් හෝ පැහැදිලි කිරීමක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා නිරීක්ෂකයින්, බොහෝ දෙනා විසින් අසාමාන්ය රාජ්යතාන්ත්රික අතපසුවීමක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම සිදුවීමෙන් ඇති වූ ප්රතිවිපාක ගැන අඛණ්ඩව අනුගමනය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.