Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික වැලිකඩේ කලහය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව රෝහල් ගොඩනැඟිල්ල බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික වැලිකඩේ කලහය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව රෝහල් ගොඩනැඟිල්ල බන්ධනාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් කරයි

මාරාන්තික අර්බුදයෙන් පසු රජය බන්ධනාගාර අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දක්වයි

කොළඹ වැලිකඩේ උපරිම ආරක්ෂක බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇති වූ මාරාන්තික කලහය හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් රෝහල් ගොඩනැඟිල්ලක් බන්ධනාගාර පහසුකමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇත.

මෙම පියවර, දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි ඉදිරිමහල් තදබදයෙන් පෙළෙන ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය මත වැඩෙන පීඩනය පිළිබිඹු කරයි. රෝහල් ගොඩනැඟිල්ල නැවත භාවිතයට ගැනීමෙන් පවතින රඳවා තබාගැනීමේ පහසුකම් මතින් ඇති වන බරය සැහැල්ලු කර ගැනීමටත්, හිංසාකාරී ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීමටත් හැකි වනු ඇතැයි නිලධාරීන් විශ්වාස කරති.

කලහයෙන් ජීවිත හිමිවෙයි, පද්ධතිමය අසාර්ථකත්වයන් හෙළිදරව් වෙයි

මරණ සිදු වූ එම කලහය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතනවල පිරිහෙන තත්ත්වය කෙරෙහි පුළුල් අවධානය යොමු කළේය. ආයතන මුල් වශයෙන් නිර්මාණය කරනු ලැබූ ධාරිතාවට වඩා බොහෝ සෙයින් ඉක්මවා ගිය රඳවාගෙන සිටින ජනගහනය සහිතව, ඉදිරිමහල් තදබදය, කලහයේ ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත.

මෙම සිදුවීම, රට පුරා බන්ධනාගාර කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්තිවල සම්පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණයක් සඳහා — විභාගයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් රිමාන්ඩ් රඳවා සිටිනු ලබන සිරකරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමේ පියවරයන් ඇතුළුව — මානව හිමිකම් පෙරඅදිරිකරුවන් සහ නීති විශේෂඥයන්ගේ ඉල්ලීම් නැවත ජීවය ගන්වා ඇත.

ධාරිතාව පුළුල් කිරීම අරමුණු කරගත් පරිවර්තන සැලැස්ම

රෝහල් ගොඩනැඟිල්ල ක්‍රියාකාරී බන්ධනාගාර පහසුකමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම මඟින් රජය අරමුණු කරන්නේ:

  • රට පුරා පවතින රඳවා තබාගැනීමේ ඉඩකඩ සමස්ත සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම
  • පවතින බන්ධනාගාරවල භයානක ඉදිරිමහල් තදබද මට්ටම් අඩු කිරීම
  • ප්‍රතිසංස්කරණ පද්ධතිය තුළ තවදුරටත් හිංසාකාරී සිදුවීම් ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීම

පරිවර්තන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන සවිස්තරාත්මක කාල සීමාවක් හෝ ඇස්තමේන්තු කළ වියදම් හෙළිදරව් කිරීමට බලධාරීන් තවම කටයුතු කර නොමැත. නව පහසුකමේ නිශ්චිත ස්ථානය සහ ධාරිතාව සම්බන්ධ තවදුරටත් නිවේදනයන් ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් දිගටම පවතී

පරිවර්තන සැලැස්ම ක්ෂණික ධාරිතා අර්බුදයට ආමන්ත්‍රණය කළද, දිගු කාලීන විසඳුමක් සඳහා ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය වනු ඇතැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉදිරිමහල් තදබදයේ සැලකිය යුතු හේතුවක් ලෙස, දිගු කාලයක් තිස්සේ විභාගය බලාපොරොත්තු වෙමින් රිමාන්ඩ් රඳවා සිටිනු ලබන ඉහළ සංඛ්‍යාව කෙරෙහි නීතිමය නිරීක්ෂකයන් අවධානය යොමු කර ඇත.

පරිවර්තන මුලපිරීම සමඟ ගළපා ගත හැකි පුළුල් ප්‍රතිපත්ති පියවරයන් කිසිවක් ගෙනහැර දැක්වීමට රජය තවම කටයුතු කර නොමැති අතර, ප්‍රවේශයේ තිරසාරභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයන් අනිශ්චිතව ඉතිරිව ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ට්‍රම්ප් කතාවේදී වැරදී ජපානය "ඉස්ලාමීය ජනරජය" ලෙස හඳුන්වයි Sinhala

ට්‍රම්ප් කතාවේදී වැරදී ජපානය "ඉස්ලාමීය ජනරජය" ලෙස හඳුන්වයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය ප්‍රකාශයකදී ව්‍යාකූල භූගෝලීය හා දේශපාලන වැරැද්දක් සිදු කරයි එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, රාජ්‍ය ප්‍රකාශයකදී ජපානය…

08 Jul 2026 Discuss
දුක්ඛිත පවුල් සහ නොිතිරූ ප්‍රශ්න: ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් මිය ගිය 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් පසුවෙයි Sinhala

දුක්ඛිත පවුල් සහ නොිතිරූ ප්‍රශ්න: ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් මිය ගිය 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් පසුවෙයි

මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරලිගැසීම් අතරට ගැනෙන මෙම සිදුවීමේදී ජීවිතක්ෂය වූ රැඳවියන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දුක්ඛිත…

08 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරයේ ඩොලර් මිලියන 540 හෝටල් ගිවිසුම අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වෙයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරයේ ඩොලර් මිලියන 540 හෝටල් ගිවිසුම අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වෙයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ (CPCEC) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසන පරිදි, කොළඹ වරාය නගරයට ප්‍රධාන හෝටල් සංවර්ධනයක් ගෙන ඒමට අදහස් කළ ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 540…

08 Jul 2026 Discuss