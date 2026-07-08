දුක්ඛිත පවුල් සහ නොිතිරූ ප්රශ්න: ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් මිය ගිය 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් පසුවෙයි
මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරලිගැසීම් අතරට ගැනෙන මෙම සිදුවීමේදී ජීවිතක්ෂය වූ රැඳවියන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් ශ්රී ලංකාව පුරා දුක්ඛිත පවුල් ශෝකයෙන් කඳුළු සලමින් සිටින අතර, මෙම ඛේදජනක හිංසාචාරයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්රශ්න රාශියක් මතු වෙමින් පවතී.
කම්පනයට පත් රාජ්යය
ශ්රී ලාංකික රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික කැලඹිල්ල, දෙස් දනන් රාශියකගේ පවුල් සුන්සාන් කළ අතර, ආපදා තතු ජීවිත විනාශකාරී අවුලකට හැරවූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඔවුහු බලධාරීන්ගෙන් පිළිතුරු ඉල්ලා සිටිති. මිය ගිය 26 දෙනාගේ ගණන රට පුරා ප්රජාවන් කම්පනයට පත් කළ අතර, ගැඹුරු ශෝකයෙන් හා කෝපයෙන් පිරි වාතාවරණයක් මධ්යේ ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගේ සිරුරු භාර ගැනීමට ගොදුරු වූවන්ගේ ඥාතීන් රැස් වී සිටිති.
පවුල් වගවීම ඉල්ලා සිටිති
ශෝකයෙන් පසුවන පවුල් සඳහා, දුක ඉක්මනින්ම කෝපයට හැරී ඇත. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු, මෙතරම් ජීවිත නැති වීමට පෙර හිංසාව මැඩ පැවැත්වීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට නොහැකි වූයේ මන්දැයි ප්රශ්න කළ අතර, මෙම සිදුවීම පිළිබඳ පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
- බන්ධනාගාර කැරැල්ලෙන් රැඳවියන් 26 දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු විය
- ගොදුරු වූවන්ගේ ඥාතීන් ශෝකය ප්රකාශ කිරීමට හා පිළිතුරු ඉල්ලා සිටීමට රැස් ව සිටිති
- සිදුවීම්වල අනුක්රමය පැහැදිලි කරන ලෙස බලධාරීන් මතට පීඩනය එල්ල ව ඇත
- බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීම තීව්ර ව ඇත
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ව්යවස්ථාව යළි අවධානයට
මෙම ඛේදවාචකය, රට පුරා රිමාන්ඩ් බවුල හා රැඳවීම් ස්ථාන ජනාකීර්ණ වීම, දුෂ්ට තත්ත්වයන් සහ ඒවායේ කළමනාකාරිත්වය සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන කනස්සල්ල නැවතත් ජ්වාලා ගන්වා ඇත. ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඒවා සඳහා නියමිත ධාරිතාවය ඉතා ඉක්මවා ඇති බවත්, සංඝර්ෂ ඉක්මනින් උත්සන්න විය හැකි ස්ථායිතාව රහිත පරිසරයන් නිර්මාණය වී ඇති බවත් මානව හිමිකම් ක්රියාකාරිකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ ය.
රාජ්ය ආයතනයක් තුළ ජීවිත 26ක් අහිමි වීම, ශෝකයෙන් පසුවීම පමණක් නොව, එවැනි ඛේදවාචකයක් නැවත නොනැගෙන සේ සහතික කිරීමට හදිසි හා අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටී.
රජයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
මහජන පීඩනය ඉහළ යමින් පවතින බැවින් ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දැක්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ. සෑම ශ්රේණියකම ශ්රී ලාංකිකයන් ශෝකාතුර පවුල් වෙත සිය ශෝකය පළ කළ අතර, රටේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ තවදුරටත් ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීමට ठोस පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
විමර්ශන ආරම්භ වෙමින් පවතින අතරේ, ගොදුරු වූ 26 දෙනාගේ පවුල් දරාගත නොහැකි喪失ශ්රමයකට මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ, මෙම ව්යසනකාරී ජාතික ඛේදවාචකයෙන් පසු යුක්තිය හා වගවීම ඉටු වේ යැයි බලාපොරොත්තුවෙනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.