Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර හිංසාවෙන් පසු නීතිඥ සංගමය හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලයි

08 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර හිංසාවෙන් පසු නීතිඥ සංගමය හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) නීගඹෝ බන්ධනාගාරයේ පුපුරා ගිය හිංසාකාරී සිදුවීම් මාලාව පිළිබඳව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය සමූලාගනවා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ක්ෂණික හා අර්ථවත් පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

නීගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූයේ කුමක්ද?

ජූලි 5 වැනිදා නීගඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ ඇති වූ හිංසාකාරී සිදුවීම් රටේ ප්‍රමුඛ නෛතික සංවිධානයේ දැඩි හෙළා දැකීමට ලක් වී තිබේ. නීතිඥ සංගමය දුක්ඛජනක සිදුවීම් පිළිබඳ ගැඹුරු කණගාටුව ප්‍රකාශ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් ජීර්ණය කරමින් පැවත එන දිගුකාලීන අපොහොසත්කම් පිළිබඳ තදින් මතක් කරවන සිදුවීමක් ලෙස මේවා විශේෂාංගිත කළේය.

නීතිඥ සංගමය පද්ධතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලයි

නීතිඥ සංගමය අවධාරණය කළේ, මෙම සිදුවීම් හුදකලා ස්වභාවයක් නොගන්නා නමුත් බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින ගැඹුරු, දීර්ඝකාලීන ව්‍යුහාත්මක ගැටළුවලට රෝගලක්ෂණ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ වී ඇති බවය. ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රධාන ගැටළු අතර:

  • රට පුරා බන්ධනාගාර පහසුකම්වල දැඩි අධික ජනාකීර්ණභාවය
  • බන්ධනාගාර සේවය තුළ ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් හා කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම්
  • සමස්ත ව්‍යවස්ථාදායක හා පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හදිසි අවශ්‍යතාව
  • ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ රැඳවියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම

නොසලකා හැරීමේ රටාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල පිරිහෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව නැවත නැවතත් නිකුත් කළ අනතුරු ඇඟවීම් අනුප්‍රාප්තික රජයන් විසින් බොහෝ දුරට නොසලකා හරිනු ලැබ ඇතැයි නීතිඥ සංගමය සඳහන් කළේය. නීගඹෝ ඛේදවාචකය හුදෙක් ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් ලෙස නොව, හදිසි ප්‍රතිපත්ති මැදිහත්වීම් සාධාරණීකරණය කරන බරපතළ මානව හිමිකම් ගැටළුවක් ලෙස සලකා ක්‍රියා කරන ලෙස සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, සිදු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කර, තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකොට ප්‍රායෝගික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවට නංවන ලෙසය.

පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය හදිසියෙන් නවීකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඇතැයි නෛතික විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ සහයෝගිතා ක්‍රියාකාරීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත. අධික ජනාකීර්ණභාවය වඩාත්ම ඉස්මතු ගැටළුවක් ලෙස පවතින අතර, බොහෝ පහසුකම් ඒවාට නියමිත ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි ජනගහනයක් රඳවා ගැනීමෙන් හිංසනයේ අවදානම වැඩි කරන ගිනිජ්වාලනීය තත්ත්වයන් නිර්මාණය වී, අර්ථවත් පුනරුත්ථාපනයේ හැකියාව සීමා වී ඇත.

නීතිඥ සංගමයේ මැදිහත්වීම, නීතියේ ආධිපත්‍යය සුරකිමින් රාජ්‍ය රඳවා ගැනීම යටතේ සිටින සියලු පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පුළුල් කැපවීමේ කොටසක් ලෙස බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින වර්ධනශීලී ඉල්ලීම්වලට සැලකිය යුතු බලයක් එකතු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුක්ඛිත පවුල් සහ නොිතිරූ ප්‍රශ්න: ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් මිය ගිය 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් පසුවෙයි Sinhala

දුක්ඛිත පවුල් සහ නොිතිරූ ප්‍රශ්න: ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරලිගැසීමෙන් මිය ගිය 26 දෙනා වෙනුවෙන් පවුල් ශෝකයෙන් පසුවෙයි

මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරලිගැසීම් අතරට ගැනෙන මෙම සිදුවීමේදී ජීවිතක්ෂය වූ රැඳවියන් 26 දෙනා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දුක්ඛිත…

08 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගරයේ ඩොලර් මිලියන 540 හෝටල් ගිවිසුම අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වෙයි Sinhala

කොළඹ වරාය නගරයේ ඩොලර් මිලියන 540 හෝටල් ගිවිසුම අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වෙයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ (CPCEC) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසන පරිදි, කොළඹ වරාය නගරයට ප්‍රධාන හෝටල් සංවර්ධනයක් ගෙන ඒමට අදහස් කළ ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 540…

08 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව පසු කරයි — මෙන්න හේතුව Sinhala

ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව පසු කරයි — මෙන්න හේතුව

ඉන්දියාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ප්‍රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකුම් ලැබුවද, නවතම ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයෙන් පුදුම සහගත යථාර්ථයක් මතුව ඇත —…

08 Jul 2026 Discuss