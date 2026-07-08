ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයේදී ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාව පසු කරයි — මෙන්න හේතුව
ඉන්දියාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ප්රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකුම් ලැබුවද, නවතම ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයෙන් පුදුම සහගත යථාර්ථයක් මතුව ඇත — ශ්රී ලංකාව, වියට්නාමය සහ පිලිපීනය සමඟ, දැන් සිය විශාල අසල්වැසියාට වඩා ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයක වාසය කරයි.
ලෝක බැංකුව රටවල් වර්ගීකරණය කරන ආකාරය
ලෝක බැංකුව ලෝකයේ රටවල් හතරක ආදායම් කණ්ඩායම්වලට බෙදා වෙන් කරයි: අඩු ආදායම්, පහළ-මධ්යම ආදායම්, ඉහළ-මධ්යම ආදායම් සහ ඉහළ ආදායම් ලෙස. මෙම වර්ගීකරණ තීරණය කිරීමට භාවිත කරන මූලික මිනුම වන්නේ එක් පුද්ගලයෙකු සඳහා දළ ජාතික ආදායම (GNI) — එනම් රටක ආර්ථිකය ජනනය කරන මුළු ආදායම එහි ජනගහනය ප්රමාණය බෙදූ විට ලැබෙන අගයයි.
මෙම වෙනස ඉතා වැදගත් වේ. රටක් සමස්ත විශාල ආර්ථිකයක් ගැන පුරසාරම් දොඩා සිටිය හැකි නමුත්, එහි ධනය විශාල ජනගහනයක් අතර බෙදා හරිනු ලැබේ නම්, පුද්ගලයෙකු සඳහා සාමාන්ය ආදායම සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක රැඳෙන්නට ඉඩ ඇත. ඉන්දියාව මුහුණ දෙන්නේ හරියටම එම තත්ත්වයටයි.
ඉන්දියාවේ වර්ගීකරණය හා ශ්රී ලංකාවේ වර්ගීකරණය
ඉන්දියාව, ආකර්ෂණීය දළ දේශීය නිෂ්පාදිත වර්ධන අනුපාතයන් සටහන් කර ගනිමින් ගෝලීය ආර්ථික බලකොටුවක් ලෙස නැගී සිටියද, ලෝක බැංකුව විසින් පහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය කෙරෙමින් පවතී. ශ්රී ලංකාව, ඊට ප්රතිවිරුද්ධව, ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය දරයි — එය පුද්ගලයෙකු සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ සාමාන්ය ආදායමක් පිළිබිඹු කරන මට්ටමකි.
වියට්නාමය සහ පිලිපීනය ද ඒ හා සමානව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් වර්ගීකරණය වෙත ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව පුරා ජනාකීර්ණ නොවන කුඩා ආර්ථිකයන් ජනගහනය විශාල සහෝදර රටවලට වඩා ඉක්මනින් ආදායම් ඉණිමඟ නගිනු ලබන පුළුල් ප්රවණතාවක් ඒ හරහා යටි අඳින්නේය.
ජනගහනයේ ප්රමාණය ප්රධාන සාධකය
කෝටි 140කට අධික ජනගහනයක් සහිත ඉන්දියාව මෙම ප්රතිඵලයේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඉන්දියානු ආර්ථිකය අති විශාල සමුච්චිත ධනයක් ජනනය කළද, එම ධනය පුද්ගලයෙකුට බෙදූ කල ලැබෙන අගය රටව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් සීමාවට යටින් තබා ලයි.
දළ වශයෙන් ජනගහනය මිලියන 22ක් සිටින ශ්රී ලංකාව, ඒ සමීකරණයේ බෙදුම් කාරකය ඉතා කුඩා වීමෙන් ප්රයෝජන ලබයි. එනම් රටේ මුළු ජාතික ආදායම එහි පුරවැසියන් අතර බෙදූ විට, ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්යම ආදායම් සීමාව ඉක්මවීමට තරම් ඉහළ ඒක පුද්ගල අගයක් ලැබේ.
ප්රායෝගික අර්ථය කුමක්ද
ආදායම් වර්ගීකරණය රටක ආර්ථික සෞඛ්යයේ හෝ එහි පුරවැසියන්ගේ ජීවන අත්දැකීමේ සම්පූර්ණ කතාව නොකියයි. ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී දරුණු ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒ අතරට විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදය, ඉහළ ගිය උද්ධමනය සහ රාජ්ය ප්රතිපත්තිය අඛණ්ඩව හැඩගස්වමින් පවතින ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනද ඇතුළත් ය.
එහෙත්, ලෝක බැංකු වර්ගීකරණය සැබෑ වැදගත්කමක් දරයි. එය රටකට සහන ණය, සංවර්ධන ආධාර ලබා ගැනීම සහ ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන එහි ණය ලබා ගැනීමේ කොන්දේසි තක්සේරු කරන ආකාරය කෙරෙහි බලපෑමක් කරයි.
- අඩු ආදායම් රටවල් වඩාත් ලිහිල් සහන මූල්යකරණය ලබා ගනිති
- ශ්රී ලංකාව වැනි ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටවල් දැඩි ණය ලබා ගැනීමේ කොන්දේසිවලට මුහුණ දෙති
- යාවත්කාලීන ඒක පුද්ගල GNI දත්ත මත පදනම්ව වර්ගීකරණය වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කෙරේ
සූක්ෂ්ම චිත්රයක්
ශ්රී ලාංකිකයින්ට, ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයේදී ඔවුන්ගේ රට ඉන්දියාව ඉක්මවා ඇතැයි යන ශීර්ෂය විශේෂයෙන්ම මෑත කාලීන ආර්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.