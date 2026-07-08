කොළඹ වරාය නගරයේ ඩොලර් මිලියන 540 හෝටල් ගිවිසුම අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වෙයි
කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ (CPCEC) අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසන පරිදි, කොළඹ වරාය නගරයට ප්රධාන හෝටල් සංවර්ධනයක් ගෙන ඒමට අදහස් කළ ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 540 ක් වටිනා ඓතිහාසික ආයෝජන ගිවිසුමක් අත්සන් නොකර කල් ඉකුත් වීමෙන් අනතුරුව බිඳ වැටී තිබේ.
Clothespin සමාගම සමඟ ගිවිසුම 2026 ජනවාරි මාසයේ අවලංගු වෙයි
CPCEC සහ Clothespin Management and Development අතර යෝජිත ගිවිසුම, කොළඹ වරාය නගර ව්යාපෘතිය තුළ වඩාත් වැදගත් ආයෝජනවලින් එකක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරුණු නමුත්, 2026 ජනවාරි මාසයේදී කිසිදු පාර්ශ්වයක් ගිවිසුමේ අත්සන් නොකර නිල වශයෙන් කල් ඉකුත් විය.
CPCEC හි අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා මාධ්ය වෙත තහවුරු කළේ, විශේෂ ආර්ථික කලාපය වෙත විශාල පරිමාණ ආගන්තුක සත්කාර හා වාණිජ ආයෝජන誘引 කිරීමේ උත්සාහයන්ට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් සලකුණු කරමින් ගිවිසුම අත්සන් නොකරම කල් ඉකුත් වූ බවයි.
වරාය නගර ආයෝජන ගමනාන්තයට දැඩි පසුබෑමක්
Clothespin ගිවිසුම බිඳ වැටීම ශ්රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය නගරයට සැලකිය යුතු කලකිරීමක් ලෙස සැලකේ. කොළඹ නගර මධ්යය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති මෙම ගොඩගන්නා ලද ඉඩම් සංවර්ධනය, ජාත්යන්තර ව්යාපාර, මූල්ය සහ සංචාරක ආයෝජනය සඳහා ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇති අතර, අධිකාරිවරුන් ඉහළ අගයකින් යුත් විදේශ ආයෝජකයින්誘引 කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
ගිවිසුම අවසන් නොකර කල් ඉකුත් වීමට ඉඩ හැරියේ මන්දැයි කිසිදු නිල පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දී නොමැති අතර, Clothespin Management and Development සමඟ සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කළ හැකිද, නැතහොත් ව්යාපෘතිය විකල්ප ආයෝජකයින්ට ඉදිරිපත් කෙරේදැයි මෙම අවස්ථාවේදී පැහැදිලි නැත.
ආයෝජකයින්誘引 කිරීමේ අඛණ්ඩ පීඩනය
කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව, විදේශ ක්රෘඩ ආයෝජන誘引 කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ස්වාධීන නෛතික හා නියාමන රාමුවක් යටතේ ක්රියාත්මක වන විශේෂ ආර්ථික කලාපයේ සංවර්ධනය හා නියාමනය අධීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. මෙවැනි ගිවිසුමක් අසාර්ථක වීම, ව්යාපෘතිය සඳහා ප්රධාන ආධාරක ආයෝජන ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳ නැවුම් ප්රශ්න මතු කිරීමට ඉඩ ඇත.
Clothespin ව්යාපෘතිය සඳහා වෙන් කර තිබූ හෝටල් සංවර්ධන කොටස සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගැන ශ්රී ලංකා අධිකාරිවරුන් තවමත් ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.