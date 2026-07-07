උතුරේ සිංහල ජනාවාස පිහිටුවීමට රජයට බලකරන සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන
කිහිපයක් වූ සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන, යුද්ධයෙන්피폐 වූ උතුරු පළාතේ, විශේෂයෙන්ම යාපනය දිස්ත්රික්කයේ, සිංහල ප්රජාවන් පදිංචි කිරීමට ප්රමුඛත්වය දෙන ලෙස ශ්රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, ඒ කලාපයේ ඉඩම් හා ජනවිකාශය සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන 緊張තාව නැවතත් අවදි කර ඇත.
දේශපාලනිකව උණුසුම් ඉල්ලීමක්
සිංහල අවශ්යතා නියෝජනය කරන කිහිපයක් සංවිධාන විසින් මතු කරන ලද මෙම ඉල්ලීම්, බොහෝ දමිළ දේශපාලන නායකයන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් විසින් ඓතිහාසිකව හා බහුතරයකින් දමිළ භාෂාව කතා කරනු ලබන උතුරු කලාපයේ ජනවාර්ගික සංයුතිය හිතාමතාම වෙනස් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම සංවිධාන, සිංහල පුද්ගලයන් හා පවුල් යාපනයේ නැවත පදිංචි කිරීම පහසු කිරීමට හා ත්වරිතගත කිරීමට රජයෙන් සෘජුවම ඉල්ලා සිටිමින්, ශ්රී ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයක පදිංචිවීමට සියලු ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට හිමි සමාන අයිතිවාසිකම් හා ජාතික සංහිඳියාව යන පුළුල් සම්භාවනාව තුළ සිය ඉල්ලීම් රාමු ගත කරයි.
ජනවිකාශ හැසිරවීම සම්බන්ධ භීතිකා
2009 දී අවසන් වූ දශකයන් ගණනාවක් පැවති සිවිල් ගැටුමෙන් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින කලාපයක රාජ්ය අනුග්රහයෙන් ජනවිකාශ හැසිරවීමක් සිදුවේ යැයි තර්ක කරමින් දමිළ ප්රජා නායකයන් මෙම යෝජනාවට දැඩිව විරුද්ධ වී ඇත.
- උතුරු පළාත ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගැටුම් ආශ්රිත ප්රදේශයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, හමුදාව විසින් අත්පත් කරගත් ඉඩම් ආපසු ලබා ගැනීමට තවමත් බොහෝ දමිළ පවුල් බලා සිටිති.
- විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, නොවිසඳී ඇති දමිළ ඉඩම් පැමිණිලි විසඳීමට පෙර සිංහල ජනාවාසවලට ප්රමුඛත්වය දීම ජනවාර්ගික බෙදුම්කම් තවත් ගැඹුරු කරනු ඇති බවයි.
- මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් ඊට පෙරද රාජ්ය සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක ජනාවාස වැඩසටහන් හරහා උතුරු හා නැගෙනහිර ජනවිකාශය ක්රමිකව වෙනස් වීම සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වී ඇත.
සංවේදී කාලගුණයක්
යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියාව ඉදිරියට ගෙන යාමටත්, දමිළ, මුස්ලිම් හා සිංහල ප්රජාවන්ගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කිරීමටත් පොරොන්දු වී ඇති රජය සඳහා ඉතාමත් සියුම් මොහොතක මෙම ඉල්ලීම් මතු වී ඇත. උතුරේ සිංහල ජනාවාස සඳහා පක්ෂපාතී බවක් ලෙස සලකනු ලබන ඕනෑම ක්රියාවක් දමිළ දේශපාලන පක්ෂවලින්, ඩයස්පෝරා ප්රජාවෙන් සහ ශ්රී ලංකාවේ සංහිඳියා ක්රියාවලිය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගෙන් දැඩි විවේචනයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත.
දමිළ දේශපාලන නියෝජිතයන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්නේ, අර්ථවත් සංහිඳියාවක් ආරම්භ විය යුත්තේ යුද්ධයෙන් වැඩිපුරම පීඩාවට පත් වූ — උතුරු හා නැගෙනහිර දමිළ හා මුස්ලිම් ප්රජාවන්ගේ — ඉඩම්, ජීවනෝපාය හා අභිමාන සම්බන්ධ ගැටලු ආමන්ත්රණය කිරීමෙන් බව ය.
රජය තවම නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නැත
වාර්තා කිරීමේ මොහොත වන විට, ජාතිකවාදී කණ්ඩායම්වල ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් රජය නිල ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. මෙම පීඩනය පරිපාලනය විසින් කෙසේ සාකච්ඡා කරනු ලැබේද යන්න, යුද්ධයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ සැබෑ ජනවාර්ගික සංහිඳියාව කෙරෙහි එහි කැපවීමේ කිරිමිණියක් ලෙස, දේශීය වශයෙනුත් ජාත්යන්තර ප්රජාව විසිනුත් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.