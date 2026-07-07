Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව

සම්පත් බැංකු පීඑල්සී ආයතනය, තම සියලුම Mastercard සහ Visa ණය හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා Google Pay දියත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික පියවරක් තබා ඇති අතර, එමඟින් දේශීය පාරිභෝගිකයන්ට වේගවත්, ආරක්ෂිත සහ ලොව පිළිගත් සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් තාක්ෂණයට ප්‍රවේශ වීමේ මග විවෘත වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ගෙවීම් සඳහා නව යුගයක්

මෙම පියවරත් සමඟ සම්පත් බැංකුව රටේ ශීඝ්‍රයෙන් පරිණාමය වෙමින් පවතින fintech අංශයේ පෙරගාමියෙකු ලෙස ස්ථාන ගනිමින්, ලොව වඩාත් බහුලව භාවිතා වන ජංගම ගෙවීම් වේදිකාවක් වන Google Pay වෙත ිය ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රවේශය ලබා දී ඇත. Google Pay හරහා ගෙවීම් පර්යන්තවල Android ස්මාර්ට්ෆෝනය හෝ අනුකූල උපාංගය තට්ටු කිරීමෙන් පමණක් මිලදී ගැනීම් සිදු කළ හැකි අතර, භෞතික කාඩ්පත් රැගෙන යාමේ අවශ්‍යතාව ඉවත් වේ.

මෙම ඒකාබද්ධ කිරීමත් සමඟ සම්පත් බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට තම Mastercard සහ Visa ණය හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් Google Pay හා සම්බන්ධ කර ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම විදේශයන්හිද සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සඳහා සහාය දක්වන ලොව පුරා වෙළෙන්දන් මිලියන ගණනක් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.

ගනුදෙනුකරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

Google Pay හඳුන්වාදීමෙන් එදිනෙදා බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රායෝගික වාසි රැසක් ලැබේ:

  • tap-to-pay තාක්ෂණය හරහා සිල්ලර වෙළඳසැල් හා සුපිරි වෙළඳසැල්වල ගෙවීම් ශීඝ්‍රතාවය වැඩිවීම
  • ගනුදෙනු අතරතුර සැබෑ කාඩ්පත් තොරතුරු ආරක්ෂා කරන tokenisation ක්‍රමවේදය හරහා ඉහළ ආරක්ෂාවක් ලැබීම
  • තනි ජංගම උපාංගයකින් ණය හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් දෙකටම ප්‍රවේශ වීමේ පහසුව
  • සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් පිළිගන්නා දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙන්දන්ගේ පුළුල් ජාලයක් සමඟ අනුකූලතාව

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් රහිත ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම

රජයේ ආයතන හා පෞද්ගලික අංශයේ බැංකු ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ශීඝ්‍රයෙන් මුදල් රහිත ආර්ථිකයක් දෙසට ගමන් කරන මෙකී වකවානුවේ මෙම සංවර්ධනය සිදු වේ. Google Pay සමඟ හවුල්කාරිත්වය ඇති කර ගැනීමෙන් සම්පත් බැංකුව ගෝලීය ගෙවීම් ප්‍රමිතීන්ට ගැළපෙමින්, වඩාත් පහසු හා නවීන බැංකු සේවා සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් අතර ක්‍රමයෙන් වැඩිවන ඉල්ලුමට ද ප්‍රතිචාර දක්වයි.

මෙම දියත් කිරීම, ඩිජිටල් බැංකිංහි ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතාවලට සමගාමීව නව්‍ය, ගනුදෙනුකරු-කේන්ද්‍රීය මූල්‍ය සේවා සැපයීමට සම්පත් බැංකුව දරන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

සුදුසුකම් ලත් සම්පත් බැංකු Mastercard සහ Visa කාඩ්පත් හිමියන් දිරිමත් කරනු ලබන්නේ, ිය Android උපාංගයේ Google Wallet යෙදුම හරහා Google Pay සකසා, ිය කාඩ්පත් සම්බන්ධ කර ගෙන සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම්වල සියලු වාසි වහාම භුක්ති විඳීමට ය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි Sinhala

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි

ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලීන් අතරතුර Prednisolone Acetate අක්ෂි බිංදු යෙදීමෙන් ස්ථිර දෘෂ්ටි අහිමිවීමට ලක් වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකු වෙනුවෙන් රාජ්‍යයෙන් වන්දි ලබා දීමට…

07 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්නුම් කරන මෙම…

07 Jul 2026 Discuss
නාගොඩ කලහයෙන් පසු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා බන්ධනාගාර පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් සහ නිවාස අත්අඩංගු ප්‍රතිසංස්කරණ නිවේදනය කරයි Sinhala

නාගොඩ කලහයෙන් පසු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා බන්ධනාගාර පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් සහ නිවාස අත්අඩංගු ප්‍රතිසංස්කරණ නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා, රටේ බන්ධනාගාර පහසුකම්වල ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කටයුතු දැනට සිදු කරමින් පවතින බව අනාවරණය කර ඇත.…

07 Jul 2026 Discuss