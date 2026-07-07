Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාගොඩ කලහයෙන් පසු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා බන්ධනාගාර පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් සහ නිවාස අත්අඩංගු ප්‍රතිසංස්කරණ නිවේදනය කරයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාගොඩ කලහයෙන් පසු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා බන්ධනාගාර පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් සහ නිවාස අත්අඩංගු ප්‍රතිසංස්කරණ නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා, රටේ බන්ධනාගාර පහසුකම්වල ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කටයුතු දැනට සිදු කරමින් පවතින බව අනාවරණය කර ඇත. දශක ගණනාවක් තිස්සේ දිවයිනේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය පීඩාවට පත් කළ අධිසංකීර්ණතා ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමේ පියවරක් ලෙස රජය මේ තීරණය ගෙන ඇත.

පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් හැඩ ගනී

මෑතකදී නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ කලහය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා ඝන ජනාකීර්ණ බන්ධනාගාරවල අසාදාරණ තත්ත්වය නැවත වරක් මහජන අවධානයට ලක් වූ අතර, ඒ සිදුවීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මෙම ප්‍රකාශ සිදු කළේය. ඉදිරියේදී එවැනි සිදුවීම් නැවත ඇති නොවීම සඳහා අර්ථවත් හා දිගුකාලීන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන් දැන් ප්‍රබල පීඩනයකට ලක්ව සිටිති.

රජයේ ප්‍රතිචාරයට භෞතික යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පමණක් නොව, අපරාධ අධිකරණ ක්‍රමය බන්ධනාගාර ජනගහනය කළමනාකරණය කරන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් සමාලෝචනයක් ද ඇතුළත් වේ. ඉදිරිපත් වී ඇති ප්‍රධාන යෝජනා අතර නිවාස අත්අඩංගු ක්‍රමයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ද ඇතුළත් වන අතර, ඒ ඔස්සේ ඝනකීර්ණ රක්ෂිත බන්ධනාගාරවල බර අඩු කර ගත හැකි ඵලදායී යාන්ත්‍රණයක් ලෙස නිලධාරීන් විශ්වාස කරයි.

සහනකාරී පියවරක් ලෙස නිවාස අත්අඩංගුව

නිවාස අත්අඩංගු ක්‍රියා පටිපාටි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, මහජන ආරක්ෂාවට හානියක් නොවන ලෙස බන්ධනාගාර තදබදය සමනය කිරීමේ ප්‍රායෝගික පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. නිවාස අත්අඩංගු සුදුසුකම් නිර්ණායක පුළුල් කිරීමෙන් සහ අධීක්ෂණ රාමුව ශක්තිමත් කිරීමෙන්, විශේෂයෙන් අඩු අවදානම් සිරකරුවන් භෞතික රෝධනයෙන් ඉවත් කර ගැනීමට රජය බලාපොරොත්තු වේ.

නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ කලහය, රක්ෂිත පහසුකම් ඒවායේ නිර්මාණාත්මක ධාරිතාවෙන් ඔබ්බට තල්ලු කළ විට ඇති විය හැකි ගිනිගන්නා තත්ත්වයේ තීව්‍ර සනිටුහනක් ලෙස ක්‍රියා කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය මුහුණ දෙන ස්ථාවර හා ගැඹුරින් මුල් බැසගත් ගැටලු අතර අධිජනාකීර්ණතාව ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගනී; රට පුරා ඇති පහසුකම්, ඒවා සැලසුම් කළ ධාරිතාවෙන් ඉතා ඉහළ සිරකරු සංඛ්‍යාවක් නිරන්තරයෙන් රඳවා සිටී.

පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයක්

අධිකරණ අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතාගේ නිවේදනය, කොටස් කොටස් විසඳුම් තවදුරටත් ප්‍රමාණවත් නොවන බව රජය පිළිගත් බවේ පුළුල් ලකුණක් වේ. නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අපරාධ අධිකරණ ක්‍රමයේ සමස්ත ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඉල්ලා සිටිමින්, බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වලට හදිසි ආයෝජනය සිදු කරන අතරම රෝධනයට විකල්ප සලකා බලන ලෙස බලධාරීන්ට බල කර ඇත.

දැනට ක්‍රියාත්මක ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්‍රමයට ස්ථිර ධාරිතාවක් එකතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙතත්, බන්ධනාගාර ඉඩ ඉදිකිරීම පමණින් අධිජනාකීර්ණතාව ඇති කරන ව්‍යූහාත්මක ගැටලු නිරාකරණය නොවන බව විචාරකයෝ අනතුරු අඟවා ඇත. දිගුකාලීන වෙනසක් ඇති කර ගැනීමට නම්, ඕනෑම භෞතික පුළුල් කිරීමකට සමගාමීව අර්ථවත් නෛතික හා අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ද ගෙන ආ යුතු බව ඔවුහු තර්ක කරති.

රජය සිය සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යන විට, මෙම පියවරයන් බන්ධනාගාර තත්ත්වයන්හි ස්පර්ශ කළ හැකි දියුණුවකට හේතු වේ ද යන්න සහ නාගොඩ කලහය රටේ අධිකරණ හා ශෝධන ක්‍රමයට සැබෑ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් බවට පත් වේ ද යන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි Sinhala

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි

ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලීන් අතරතුර Prednisolone Acetate අක්ෂි බිංදු යෙදීමෙන් ස්ථිර දෘෂ්ටි අහිමිවීමට ලක් වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකු වෙනුවෙන් රාජ්‍යයෙන් වන්දි ලබා දීමට…

07 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්නුම් කරන මෙම…

07 Jul 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව Sinhala

සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව

සම්පත් බැංකු පීඑල්සී ආයතනය, තම සියලුම Mastercard සහ Visa ණය හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා Google Pay දියත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්ෂේත්‍රයේ…

07 Jul 2026 Discuss