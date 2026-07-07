දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි
ශල්යකර්ම ක්රියාවලීන් අතරතුර Prednisolone Acetate අක්ෂි බිංදු යෙදීමෙන් ස්ථිර දෘෂ්ටි අහිමිවීමට ලක් වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකු වෙනුවෙන් රාජ්යයෙන් වන්දි ලබා දීමට ශ්රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, රාජ්යයෙන් සහනය අපේක්ෂා කරන පීඩිතයන්ගේ ලැයිස්තුව ක්රමයෙන් දිගු වෙමින් පවතී.
දිගින් දිගටම පවතින සෞඛ්ය ඛේදවාචකයක්
අක්ෂි ශල්යකර්මවලට ලක් වූ රෝගීන් ගණනාවක් දූෂිත හෝ දෝෂ සහිත යැයි සැලකෙන අක්ෂි බිංදු ඖෂධ ලබා ගැනීමෙන් අන්ධ වීමට ලක් වූ, රට තුළ මෑත කාලයේ ඇති වූ වඩාත්ම කම්පනීය වෛද්ය ආන්දෝලනයන්ගෙන් එකක් පිළිගෙන ඒ සඳහා පිළියම් සෙවීමේ ක්රියාවලිය තුළ රජය ගත් තවත් ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙම තීරණය සලකා ලිය හැකිය.
Prednisolone Acetate අක්ෂි බිංදු සාමාන්යයෙන් ශල්යකර්මයෙන් පසු දැවිල්ල අඩු කිරීම සඳහා අක්ෂි ශල්ය ක්රියාවලීන්හිදී යොදා ගනී. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලාංකික රාජ්ය රෝහල්වල භාවිත කළ ඖෂධ තොගයක් රෝගීන් කිහිප දෙනෙකුගේ දෘෂ්ටිය දරුණු ලෙසත්돌이킬නොහැකි ලෙසත් හානිකර කළ බව සොයා ගැනීමත් සමඟ ජනරෝෂය ඇවිළී ජාතික සෞඛ්ය පද්ධතිය තුළ책 වගකීමක් ඉල්ලා හඬ නැඟිණි.
කැබිනට් මණ්ඩලය ක්රියාත්මක වෙයි
මීට පෙර හඳුනා ගනු ලැබූ පීඩිතයන් සඳහා කලින් ගෙවන ලද වන්දිවලට අමතරව, සිදුවීමෙන් බලපෑමට ලක් වූ තවත් පුද්ගලයන් හතර දෙනෙකු සඳහා ද ආර්ථික සහනයක් ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ නවතම අනුමැතිය හරහා ද්වාර විවර වී ඇත. මෙම ඛේදවාචකය නිසා ජීවිත ගැඹුරින් බොඳ වී ගිය අයට යම් සාධාරණත්වයක් සැලසීමේ රජයේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නය මෙයින් ප්රකාශ වේ.
වන්දිය මඟින් මූල්යමය සහනයක් ලැබුණද, දෝෂ සහිත ඖෂධ රාජ්ය රෝහල්වල සැපයුම් දාමයට ඇතුළු වූ ආකාරය සහ අධීක්ෂණ අකාර්යක්ෂමතාවට ආයතනික වශයෙන් කවරෙකු වගකිව යුතු ද යන්න පිළිබඳ වැඩි පැහැදිළිකමක් ඉල්ලා බොහෝ පීඩිතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් දිගින් දිගටම හඬ නඟමින් සිටිති.
ක්රමවේද ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇමතුම්
ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ ප්රසම්පාදන හා බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය තුළ වඩාත් ශක්තිමත් තත්ත්ව පාලන යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්යතාව සෞඛ්ය බලධාරීන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත. අර්ථාන්විත ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ නොමැතිව ඒ හා සමාන ඛේදවාචක නැවතත් සිදු විය හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- රෝගීන් ගණනාවක් Prednisolone Acetate අක්ෂි බිංදු භාවිතයෙන් ස්ථිරව දෘෂ්ටිය අහිමි කර ගෙන ඇත
- සිදුවීම් ඇති වූයේ රාජ්ය රෝහල් අක්ෂි ශල්යකර්ම හා සම්බන්ධ සන්දර්භය තුළ ය
- කැබිනට් මණ්ඩලය අඛණ්ඩ වටවලදී අමතර පීඩිතයන් සඳහා දැන් වන්දි අනුමත කර ඇත
- සෞඛ්ය අංශය තුළ වගකීම හා ක්රමවේද ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා ගැනෙන හඬ දිගටම ඉහළ යයි
බලපෑමට ලක් වූ සමස්ත පුද්ගල සංඛ්යාව, වෙන් කරන ලද මුළු වන්දි මුදල් ප්රමාණය හෝ දූෂිත ඖෂධ මූලාශ්රය සොයා ගැනීමේ ඕනෑම විමර්ශනයක ප්රතිඵලය ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක පොදු ප්රකාශයක් රජය තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
දෘෂ්ටිය අහිමි වූවන්ගේ පවුල්වලට, මූල්යමය වන්දිය පිළිගත හැකි වූවද, මෙම සිදුවීම ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතයට හා ජීවනෝපාය කටයුතුවලට ඇති කළ සංහාරාත්මක බලපෑම ඊට 되돌릴නොහැකි ය.
තවත් පීඩිතයන් නිල වශයෙන් පිළිගෙන වන්දි ගෙවනු ලැබෙමින් පවතින විට, ශ්රී ලංකාවේ සියලු රාජ්ය වෛද්ය ආයතනවල රෝගීන් ආරක්ෂා කරන ශක්තිමත් ආරක්ෂිත ක්රමවේද ක්රියාත්මක කිරීමට හා සම්පූර්ණ විනිවිදභාවය සහතික කිරීමට සෞඛ්ය නිලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය ඉහළ ය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.