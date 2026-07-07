Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්නුම් කරන මෙම අවස්ථාවේ දී රට හෙළිදරව් කරන ණය උපකරණ සඳහා අලුත් ඇල්මක් ජනිත වී ඇති බව ඉඟි කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථාර්ථය කෙරෙහි විශ්වාසයේ ඡන්දය

දේශීය බැඳුම්කර වෙළඳපොළට විදේශ ප්‍රාග්ධනය පැමිණීම ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ. නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම දුෂ්කර ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ගමන් කරමින් සිටින මෙරට, විදේශ ආයෝජකයින් විසින් ස්වෛරී බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම රටක මූල්‍ය අනාගතය පිළිබඳ විශ්වාසයේ මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

රටේ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු මෑත වසරවල සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක්ව තිබූ රුපියල ස්ථාවර වීමේ පසුබිමක් මත මෙම ක්‍රියාව සිදු වේ. වඩාත් ස්ථාවර විනිමය අනුපාතයක් විදේශ බැඳුම්කර දරන්නන්ගේ මුදල් අවදානම අඩු කරන අතර, ශ්‍රී ලංකා උපකරණ සාපේක්ෂ වශයෙන් වඩාත් ආකර්ෂණීය කරවයි.

මෙය පුළුල් ආර්ථිකයට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

දේශීය බැඳුම්කර වෙළඳපොළේ විදේශ සහභාගීත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගින් දිගටම සිදුවන ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස විශ්ලේෂකයින් සලකයි. ප්‍රධාන ඇඟවීම් අතර:

  • රුපියල් ආශ්‍රිත වත්කම් සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති වීම, එය මුදල් ස්ථාවරත්වයට තවදුරටත් දායක විය හැකිය
  • දේශීය ණය වෙළඳපොළ තුළ වැඩි ද්‍රවශීලතාවයක්
  • කාලයත් සමඟ රජයේ ණය ලබාගැනීමේ පිරිවැය සම්භාව්‍ය ලෙස අඩු විය හැකිය
  • පුළුල් වෙළඳපොළ සහභාගීත්වයට ආසන්නව ආයෝජක මනෝ ශක්තිය ශක්තිමත් වීම

2022 දී සිය ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය අපහරණයෙන් පසු සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටී. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය සහ මූල්‍ය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් ගෝලීය ආයෝජකයින් අතර රටේ තත්ත්වය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ නංවා ඇත.

රුපියල ස්ථාවර වීම ප්‍රධාන原動力 ලෙස

රුපියලේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ දක්නට ලැබෙන සාපේක්ෂ ස්ථිරතාවය, විදේශ ආසක්තියේ මෙම නව රළ ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ දී ඵලදායී කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ආර්ථික අර්බුදයේ උච්ඡතම අවස්ථාවේ දී තීව්‍ර ලෙස අවප්‍රමාණ වූ මුදල් ඒකකය මෑත මාසවලදී වැඩි ස්ථිතිස්ථාපකතාවක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් විදේශ ආයෝජකයින්ට කටයුතු කිරීමට වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි පරිසරයක් සපයයි.

ගෝලීය බැඳුම්කර වෙළඳපොළ සන්දර්භය තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන තුනක් සුළු ප්‍රමාණයක් ලෙස පෙනෙන්නට ඉඩ ඇත; එහෙත්, ක්‍රමාණුකූල විදේශ ගලා ඒම් පවා ජාත්‍යන්තර විශ්වසනීයත්වය යළිගොඩනඟා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ සිටින රටකට සැලකිය යුතු සංකේතාත්මක බරක් දරන බව වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයින් සටහන් කරති.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් වැඩසටහනේ ක්‍රමාගත ප්‍රගතිය, මූල්‍ය විනය සහ තවදුරටත් විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය, ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ බැඳුම්කර වෙළඳපොළ කෙරෙහි විදේශ ඇල්ම පවත්වා ගෙන යාමට සහ ඉහළ නැංවීමට තීරණාත්මක සාධක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි Sinhala

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි

ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලීන් අතරතුර Prednisolone Acetate අක්ෂි බිංදු යෙදීමෙන් ස්ථිර දෘෂ්ටි අහිමිවීමට ලක් වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකු වෙනුවෙන් රාජ්‍යයෙන් වන්දි ලබා දීමට…

07 Jul 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව Sinhala

සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව

සම්පත් බැංකු පීඑල්සී ආයතනය, තම සියලුම Mastercard සහ Visa ණය හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා Google Pay දියත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්ෂේත්‍රයේ…

07 Jul 2026 Discuss
නාගොඩ කලහයෙන් පසු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා බන්ධනාගාර පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් සහ නිවාස අත්අඩංගු ප්‍රතිසංස්කරණ නිවේදනය කරයි Sinhala

නාගොඩ කලහයෙන් පසු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා බන්ධනාගාර පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් සහ නිවාස අත්අඩංගු ප්‍රතිසංස්කරණ නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා, රටේ බන්ධනාගාර පහසුකම්වල ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කටයුතු දැනට සිදු කරමින් පවතින බව අනාවරණය කර ඇත.…

07 Jul 2026 Discuss