Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බන්ධනාගාර කැරළියේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ දුසිම් ගණනක් රෝහල් ගත වෙයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බන්ධනාගාර කැරළියේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ දුසිම් ගණනක් රෝහල් ගත වෙයි

ශ්‍රී ලාංකීය බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ සහිංසක ගැටුමකින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මාරාන්තික සිදුවීමෙන් තවත් සිරකරුවන් 77 දෙනෙකුට රෝහල් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

කූඩු ආරවුලේ මාරාන්තික අරගලය

මෙම කම්පනීය සංඛ්‍යාලේඛන, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකාව දුටු බරපතළම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්ව සිදුවීම් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනිමින්, රටේ ප්‍රතිකාරක ආයතන තුළ පවතින තත්ත්වයන් සහ ආරක්ෂක කළමනාකරණය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කරයි.

ගැටුම අතරතුර තුවාල ලැබූ සිරකරුවන් 77 දෙනෙකු රෝහල් පහසුකම් යටතේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතර, ඔවුන්ගේ නිශ්චිත සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තවමත් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළි කර නොමැත. බරපතළ ලෙස තුවාල ලැබූවන්ගේ ස්ථාවරත්වය අනුව මරණ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව බලධාරීන් බැහැර නොකරයි.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇවිළී ගැනීමෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ ආරක්ෂක අංශ සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ක්‍රියා කළහ. මාරාන්තික ගැටුමට මඟ පෑදූ සිදුවීම් අනුක්‍රමය නිශ්චිතව විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් රජය මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැති අතර, කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් කිසිවෙකු තුවාල ලැබූ පිළිබඳවද ප්‍රකාශ කර නොමැත.

මෙම සිදුවීම සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන්ගේ ක්ෂණික සැලකිල්ල ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ඔවුහු දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින අධික ජනාකීර්ණ බවත් දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන්ත් සිරකරු අරගලවලට පදනම් වන සාධක ලෙස ඉස්මතු කර ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන සැලකිල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඓතිහාසිකව ඒවායේ නිශ්චිත ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් ඉහළින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. ව්‍යූහාත්මක ගැටළු විසඳීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ඔවුන් පෙන්වා දෙන කරුණු අතර:

  • දිවයිනේ රැඳවුම් පහසුකම් පුරා දරුණු අධික ජනාකීර්ණ බව
  • සෞඛ්‍ය සේවා සහ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශයක් නොමැතිකම
  • විශාල සංඛ්‍යාවක් වන රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් නඩු විභාගයට බලා සිටීමට හේතු වන අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයන්
  • බන්ධනාගාර ජනගහනය ආරක්ෂිතව කළමනාකරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල සහ ආරක්ෂක සම්පත්

ගැටුම වටා පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, වාර්තා කළ අවස්ථාව වන විට නිල කාලසීමාවක් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

රජය, බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ජීවිත අලාභය තවදුරටත් වැළැක්වීමට සිදුවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ලබා දීමටත් ठोस ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම්

මහජන ප්‍රවාහනය සඳහා නව යුගයක් ශ්‍රී ලංකාව සිය මහජන ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් තැබීමට සූදානම් වන අතර, රජය ලබන වර්ෂයේ දී දිවයින පුරා…

07 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර මිලිය්‍යන 3ක් මිලදී ගනිද්දී රුපියල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර මිලිය්‍යන 3ක් මිලදී ගනිද්දී රුපියල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි

රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතරතුර, විදේශ ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති…

07 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ කලහකාරී සිද්ධියේදී ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනකු සිරගෙවල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මානයට ලක් කෙරේ Sinhala

නේගොඹ කලහකාරී සිද්ධියේදී ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සත් දෙනකු සිරගෙවල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සම්මානයට ලක් කෙරේ

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධිය අතරතුර උදාර පරිත්‍යාගයක් කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සත් දෙනකුගේ මතකය සිහිපත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර…

07 Jul 2026 Discuss