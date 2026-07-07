බන්ධනාගාර කැරළියේ මරණ සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ දුසිම් ගණනක් රෝහල් ගත වෙයි
ශ්රී ලාංකීය බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ සහිංසක ගැටුමකින් මිය ගිය සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මාරාන්තික සිදුවීමෙන් තවත් සිරකරුවන් 77 දෙනෙකුට රෝහල් ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
කූඩු ආරවුලේ මාරාන්තික අරගලය
මෙම කම්පනීය සංඛ්යාලේඛන, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකාව දුටු බරපතළම බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්ව සිදුවීම් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනිමින්, රටේ ප්රතිකාරක ආයතන තුළ පවතින තත්ත්වයන් සහ ආරක්ෂක කළමනාකරණය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරයි.
ගැටුම අතරතුර තුවාල ලැබූ සිරකරුවන් 77 දෙනෙකු රෝහල් පහසුකම් යටතේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටින අතර, ඔවුන්ගේ නිශ්චිත සෞඛ්ය තත්ත්වය තවමත් ප්රසිද්ධියේ හෙළි කර නොමැත. බරපතළ ලෙස තුවාල ලැබූවන්ගේ ස්ථාවරත්වය අනුව මරණ සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව බලධාරීන් බැහැර නොකරයි.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
ප්රචණ්ඩත්වය ඇවිළී ගැනීමෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ ආරක්ෂක අංශ සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ක්රියා කළහ. මාරාන්තික ගැටුමට මඟ පෑදූ සිදුවීම් අනුක්රමය නිශ්චිතව විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් රජය මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැති අතර, කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් කිසිවෙකු තුවාල ලැබූ පිළිබඳවද ප්රකාශ කර නොමැත.
මෙම සිදුවීම සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන්ගේ ක්ෂණික සැලකිල්ල ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ඔවුහු දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින අධික ජනාකීර්ණ බවත් දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන්ත් සිරකරු අරගලවලට පදනම් වන සාධක ලෙස ඉස්මතු කර ඇත.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන සැලකිල්ල
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඓතිහාසිකව ඒවායේ නිශ්චිත ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් ඉහළින් ක්රියාත්මක වී ඇත. ව්යූහාත්මක ගැටළු විසඳීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ඔවුන් පෙන්වා දෙන කරුණු අතර:
- දිවයිනේ රැඳවුම් පහසුකම් පුරා දරුණු අධික ජනාකීර්ණ බව
- සෞඛ්ය සේවා සහ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සඳහා ප්රමාණවත් ප්රවේශයක් නොමැතිකම
- විශාල සංඛ්යාවක් වන රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් නඩු විභාගයට බලා සිටීමට හේතු වන අධිකරණ ක්රියාවලියේ ප්රමාදයන්
- බන්ධනාගාර ජනගහනය ආරක්ෂිතව කළමනාකරණය කිරීමට ප්රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල සහ ආරක්ෂක සම්පත්
ගැටුම වටා පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, වාර්තා කළ අවස්ථාව වන විට නිල කාලසීමාවක් ප්රකාශ කර නොමැත.
රජය, බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ජීවිත අලාභය තවදුරටත් වැළැක්වීමට සිදුවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ලබා දීමටත් ठोस ක්රියාමාර්ග ගැනීමටත් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.