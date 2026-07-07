නේගොඹෝ බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන වෙත යොමු කිරීමට විපක්ෂය තර්ජනය කරයි
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇති වූ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් කිහිප දෙනෙකු ඉල්ලා සිටිමින්, රජය නිශ්චිත පියවර ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් මෙම කාරණය ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන වෙත ගෙන යන බවට අනතුරු අඟවා ඇත.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
සඳුදා දින අදහස් දක්වමින් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, වගකිව යුත්තන් සම්පූර්ණ වගවීමකට ලක් කළ යුතු බව අවධාරණය කළහ. එහි ප්රතිඵල සම්බන්ධයෙන් විශ්වසනීයත්වය හා මහජන විශ්වාසය තහවුරු කිරීම සඳහා ප්රකාශ කළ දේශපාලන බලපෑම්වලින් තොරව විමර්ශනය පවත්වා ගත යුතු බව එම දේශපාලනඥයෝ අවධාරණය කළහ.
විශ්වාසනීය දේශීය විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට රජය අපොහොසත් වුවහොත්, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් හා නීති බලාත්මක කිරීමේ පිළිවෙත් ජාත්යන්තර සමීක්ෂණයට ලක් කළ හැකි ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන ඉදිරියට මෙම කාරණය ගෙන යාමට සිදු වන බව විපක්ෂ නියෝජිතයෝ පැහැදිලිව ප්රකාශ කළහ.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් අධික ජනාකීර්ණභාවය, සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය හා බන්ධනාගාර බලධාරීන්ගේ හැසිරීම ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන කනස්සල්ල නැවතත් මතු වී ඇත. රටේ ප්රතිකාර පහසුකම් තුළ ඇති ක්රමවේදාත්මක අඩුපාඩු වසර ගණනාවක් තිස්සේ මානව හිමිකම් පෙරට ගෙන ගිය ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සංස්ථා ඉස්මතු කර ඇත.
විනිවිදභාවය හා වගවීම විකල්ප නොවන බවත්, ඒවා රාජ්ය භාරයේ සිරකරුවන්ට හා මහජනතාවට රජය දරන මූලික වගකීම් බවත් විපක්ෂ දේශපාලනඥයෝ අවධාරණය කළහ.
රජය විසින් තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් නොදක්වා
සඳුදා දින වන විට විපක්ෂයේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. විපක්ෂ පක්ෂවල ඒකාබද්ධ පීඩනය හා ජාත්යන්තරයට යොමු කිරීමේ තර්ජනය සමඟ, සම්බන්ධ බලධාරීන්ගෙන් ක්ෂිප්ර හා ප්රත්යක්ෂ ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඇති ඉල්ලීම් තීව්ර වීමට ඉඩ ඇති බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කළහ.
නේගොඹෝ බන්ධනාගාර සිදුවීම ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡාවල කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සතුටුදායක පිළිතුරු ලැබෙන තෙක් මෙම කාරණය තදින් හඹා යන බව විපක්ෂ සාමාජිකයෝ පෙන්වා දෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.