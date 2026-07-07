නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ කලබලය සම්බන්ධයෙන් හදිසි පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලා විපක්ෂය පියවර ගනී
විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් පිරිසක් නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී වාර්තා වූ කලබලය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ හදිසි විවාදයක් ඇති කිරීම සඳහා 19(1) වගන්තිය ප්රකාරව ඔවිතියා හුවමාරු කිරීම ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරමින්, පිරිහෙන තත්ත්වය පිළිබඳ ආණ්ඩුවෙන් ක්ෂණික පිළිතුරු ඉල්ලා සිටිති.
පාර්ලිමේන්තු සේවා නියාමන නීති 19(1) යටතේ විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කෙරේ
විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම, ජනතාවට හදිසි වැදගත්කමක් ඇතැයි සැලකෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් කල්තබා සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටීමේ පාර්ලිමේන්තු ක්රමවේදය වන 19(1) වගන්තිය ප්රකාරව ඉදිරිපත් කරන ලදී. නේගම්බෝ නිවැරදිකරණ මධ්යස්ථානයේ සිදුවීම හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පෙළේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කනස්සල්ල මෙමගින් ප්රකාශ වේ.
ආණ්ඩුව ප්රතිචාර දැක්වීමට පීඩනය වැඩිවේ
මෙම ස්ථාවර නියෝගය ක්රියාත්මක කිරීමෙන් විපක්ෂය, බන්ධනාගාර කලබලය පිළිබඳ සාකච්ඡාවකට ඉඩ ලබා දීම සඳහා සාමාන්ය පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පසෙකලීමට ඵලදායී ලෙස ඉල්ලා සිටී. එවැනි විවාද සාමාන්යයෙන් රඳවා ගනු ලබන්නේ, යම් කරුණක් ක්ෂණික ව්යවස්ථාදායක අවධානය හා ජනතා වගවීම ඉල්ලා සිටින බව මන්ත්රීවරුන් විශ්වාස කරන අවස්ථාවන් සඳහා ය.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් අතරට ගැනෙන නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය, එහි ඇතුළත සිදු වූ කලබලය පිළිබඳ වාර්තා අනුගමනයෙන් දැඩි විමර්ශනයට ලක් වී ඇත. බන්ධනාගාර කළමනාකරණය, රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය සහ රටේ නිවැරදිකරණ ක්රමයේ පුළුල් තත්ත්වය පිළිබඳ ගම්භීර ප්රශ්න මතු කරන බව විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් පෙන්වා දී ඇත.
විනිවිදභාවය හා වගවීම ඉල්ලා හඬ නගයි
විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මධ්යස්ථානයේ සිදු වූ දෑ පිළිබඳ ව්යාප්ත හා විනිවිද පෙනෙන වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස ය; එනම් ඇති වූ තුවාල, හානිවල ප්රමාණය සහ නැවත සිදුවීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර පිළිබඳ විස්තර ඇතුළුව ය. අධිතෙරපවත්නය සහ ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය මුහුණ දෙන නිරන්තර අභියෝග ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ විවේචකයන් පෙන්වා දී ඇත.
කල්තබා සාකච්ඡාව සඳහා වූ ඉල්ලීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයාගේ තීරණය තවමත් ලැබී නොමැත. අනුමතිය ලැබේ නම්, කලබලය සම්බන්ධ ජනතා කනස්සල්ල විසඳීමට සහ අදාළ බලධාරීන් වගකීමට ලක් කිරීමට සභාවේ දෙපාර්ශ්වයටම විධිමත් වේදිකාවක් ලැබෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය මෑත වසරවලදී නැවත නැවතත් දැඩි විමර්ශනයට ලක් වී ඇති අතර, රටපුරා රැඳවියන්ට සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට බලපාන පද්ධතිමය ගැටලු විසඳීම සඳහා සවිස්තරාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා මානව හිමිකම් ආධිවාදීන් හා මන්ත්රීවරුන් හඬ නගා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.