නේගොඹ කරාගාර කැරලිගැසීමේ මළවුන් ගණන 27 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව අධිකරණ විමර්ශනයක් දියත් කරයි
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ හිංසාකාරී කැරලිගැසීමෙන් මියගිය අයගේ සංඛ්යාව 27 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෑත කාලීන මතකයේ රටේ සිදු වූ ජීවිත හානිය වැඩිම බන්ධනාගාර කලබලකාරී සිද්ධියක් ලෙස සලකා ශ්රී ලංකා බලධාරීන් නිල අධිකරණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට නියෝග කර ඇත.
මිලේච්ඡ කැලඹීම් කූඩු පිටතට
කොළඹට උතුරින් පිහිටි නේගොඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ කැරලිගැසීම, රැඳවියන් අතර ඉතා ශීඝ්රයෙන් විශාල පරිමාණ ප්රචණ්ඩ ගැටුමක් බවට පත් විය. මෙම සිද්ධියෙන් සැලකිය යුතු ජීවිත හානියක් සිදු වූ අතර, තහවුරු කළ මරණ සංඛ්යාව 27 දක්වා ළඟා වී ඇති අතර, කලබලකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් තවත් රැඳවියන් පිරිසකට තුවාල සිදු වූ බව වාර්තා වේ.
රිමාන්ඩ් මධ්යස්ථානයක් ලෙස සේවය කරන නේගොඹ බන්ධනාගාරය, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලයට පොදු ව්යාප්ත ගැටලුවක් වන අධික ඝනත්ව රෝදය හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බරපතළ ගැටලු රැසකට ලක් ව ඇත. තත්ත්වය මෙතරම් ශීඝ්රයෙන් සහ මෙතරම් මාරාන්තික ප්රතිඵල සහිතව පිරිහී ගියේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කිරීමට බලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක් ව සිටිති.
රජය අධිකරණ විමර්ශනයක් නියෝග කරයි
ඛේදවාචකයේ විශාලත්වයට ප්රතිචාර දක්වමින්, ශ්රී ලංකා රජය කැරලිගැසීම වට කරගත් තත්ත්වයන් සම්බන්ධව අධිකරණ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස නියෝග කර ඇත. අශාන්තතාවය ඇති කළ සිදුවීම්වල අනුක්රමය, ආරක්ෂක ප්රතිචාරයේ ප්රමාණාත්මකභාවය සහ ආයතනය තුළ පවතින සමස්ත තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීම මෙම පරීක්ෂණයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.
අධිකරණ මට්ටමේ විමර්ශනයක් පත් කිරීමේ තීරණය, විශේෂයෙන් ම ඊට සම්බන්ධ ඉහළ මරණ සංඛ්යාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, බලධාරීන් මෙම සිද්ධිය සලකා බලන බරපතළකම සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ පැරණි ගැටලු
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඓතිහාසිකව ඒවා ඉදිකෙරුණු ධාරිතාවට වඩා ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් ක්රියාත්මක වී ඇති අතර, ආයතන නිර්මාණය කළ ප්රමාණයට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් ගණනක් රඳවා ගෙන ඇත. රැඳවියන් අතර ආතතීන් ඉතා ශීඝ්රයෙන් සහ ප්රචණ්ඩ ලෙස උග්ර විය හැකි පරිසරයක් එවැනි තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන බව අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නෝ නැවත නැවතත් අවවාද කර ඇත.
- රිමාන්ඩ් සහ දඬුවම් ලත් රැඳවියන්ගේ ආයතන පුරා දරුණු අධික ඝනත්වය
- බන්ධනාගාර කළමනාකරණය සහ පුන社会ගත කිරීම සඳහා සීමිත සම්පත්
- රඳවා ගැනීමේ මධ්යස්ථානවල නැවත නැවත ඇති වන අශාන්තතාවය හා ප්රචණ්ඩකාරී සිද්ධීන්
නේගොඹ කැරලිගැසීම, ශ්රී ලංකාවේ අර්ථවත් බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති හදිසි අවශ්යතාවය පිළිබඳ නීති立法ගාරවල, මානව හිමිකම් සංවිධානවල සහ මහජනතාව අතර ඇති වන විවාදය නැවත ජ්වාලා ගන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැඩිදියුණු කළ තත්ත්වයන්, වඩා හොඳ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම් සහ රිමාන්ඩ් ජනගහනය අඩු කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීම් මෙම ඛේදවාචකයෙන් අනතුරුව වඩාත් ශ්රවණය වනු ඇත.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකව පවතී
ආරක්ෂක හමුදා සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ආයතනයේ සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇත. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අධිකරණ විමර්ශනයේ කටයුතු ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එහි සොයා ගැනීම් ශ්රී ලංකාවේ සංශෝධනාත්මක ආයතන කළමනාකරණය සම්බන්ධ සාධ්ය නීතිමය වගවීම සහ දීර්ඝකාලීන ප්රතිපත්ති තීරණ දෙකටම දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මිය ගිය අයගේ පවුල්වල සාමාජිකයෝ බලධාරීන්ගෙන් තව දුරටත් තොරතුරු රැසක් බලා සිටින අතර, දිවයිනේ සිරකරු බන්ධනාගාරවල තත්ත්වයන් හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් රජය ක්රමයෙන් ඉහළ යන විවේචනයකට මුහුණ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.