Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවyelmo විමර්ශනයක් ආරම්භ කරද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවyelmo විමර්ශනයක් ආරම්භ කරද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් අඩු තරමින් පුද්ගලයන් 27 දෙනෙකුගේ මරණයට තුඩු දුන් ව්‍යසනකාරී බන්ධනාගාර කැරැල්ලක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ සිදු වූ බන්ධනාගාර හිංසාවේ මාරාන්තිකම සිදුවීම් අතර එකක් බවට පත්ව තිබේ.

ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව රට තුළ කම්පනයක් ඇති කරයි

නිලධාරීන් මරණ 27ක් තහවුරු කරත්ම, හිංසාත්මක කැරැල්ලෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් තිබූ අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කරමින් සමස්ත දේශපාලන පරාසය හරහා වගවීම සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් මතු කර ඇත. කැරැල්ලට හේතු වූ නිශ්චිත සිදුවීම් අනුපිළිවෙල සම්බන්ධ විස්තර, විමර්ශකයන් එම පහසුකම් තුළදී කුමක් සිදු වූවාද යන්න සොයා බලමින් සිටිය දී, තවමත් එළිවෙමින් පවතී.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

ආණ්ඩු බලධාරීන් හිංසාව පුපුරා ඒමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ක්ෂණිකව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර ඇත. බන්ධනාගාරය තුළ පවතින තත්ත්වයන්, කාර්ය මණ්ඩලයේ හැසිරීම සහ අසාන්තිය ඇතිවීමට ක්ෂණිකව පෙර සිදු වූ සිදුවීම් ඇතුළු සාධක රාශියක් සොයා බැලීමට මෙම විමර්ශනය අපේක්ෂා කෙරේ.

බන්ධනාගාර අධික ලෙස පිරී යාම ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රමය තුළ බරපතළ සැලකිල්ලක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හඳුනාගෙන ඇති අතර, පිරිහෙමින් යන තත්ත්වයන් සිදුවීමට පෙර සිරකරුවන්ගේ කලකිරීම් ඇවිළීමේදී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඉල්ලීම් තීව්‍ර වෙයි

මෙම ඛේදවාචකය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වල තත්ත්වය සහ ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව පිළිබඳ පුළුල් ජාතික සංවාදයක් නැවත දල්වා ඇත. අධික ලෙස පිරී ඇති සහ සම්පත් හිඟ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් ව්‍යසනකාරී ප්‍රතිවිපාකවලින් යුතු හිංසාවක් ඕනෑම අවස්ථාවක පුපුරා යා හැකි අස්ථාවර පරිසරයන් නිර්මාණය කරන බව මානව හිමිකම් පෙරටුකාරයෝ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූහ.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල ඒවාට නියමිත ධාරිතාවට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි සිරකරුවන් සිටින බව වාර්තා වේ
  • නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම් සඳහා ස්වාධීන අධීක්ෂණය සඳහා ඉල්ලීම් මෑත වසරවලදී වර්ධනය වී ඇත
  • බන්ධනාගාර අසාන්තියේ පෙර සිදුවීම් තාවකාලික සමාලෝචනවලට හේතු වී ඇති නමුත් පවතින ප්‍රතිසංස්කරණ සීමිත වී ඇත
මෙම ඛේදවාචකයේ විශාලත්වය විමර්ශනයකට වඩා ඉහළ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරයි — එය ශ්‍රී ලංකාව තම භාරයේ සිටින අයව කළමනාකරණය කරන සහ සත්කාර කරන ආකාරය පිළිබඳ මූලික නැවත සිතා බැලීමක් ඉල්ලා සිටී.

ආණ්ඩුව පීඩනයට ලක්ව ඇත

ජ්‍යෙෂ්ඨ ආණ්ඩු නිලධාරීන් විමර්ශනයේ පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ලබා දීමට ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර, කිසියම් නොසැලකිල්ලක් හෝ වරදකට වගකිව යුත්තන් වගකිවයුතු කරවන බවට දිවුරා ඇත. කෙසේ වෙතත්, විශ්වාසදායක ප්‍රතිඵලයකට අක්ෂපාත අධීක්ෂණය අවශ්‍ය වන බව තර්ක කරමින්, විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ආණ්ඩු නිලධාරීන් විසින්ම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ක්‍රියාවලියකට වඩා ස්වාධීන විමර්ශනයක් සඳහා බලකර සිටිති.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙමින් පවතිද්දී, පීඩිතයන්ගේ පවුල් පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලීනව ගැටළු රාශියකින් පෙළෙන බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සංධිස්ථානයක් ලෙස මෙම ඛේදවාචකය අවසානයේ ක්‍රියා කරයිද යන්න රට දැඩි අවධානයෙන් නරඹමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උතුරේ සිංහල ජනාවාස පිහිටුවීමට රජයට බලකරන සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන Sinhala

උතුරේ සිංහල ජනාවාස පිහිටුවීමට රජයට බලකරන සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන

කිහිපයක් වූ සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන, යුද්ධයෙන්피폐 වූ උතුරු පළාතේ, විශේෂයෙන්ම යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ, සිංහල ප්‍රජාවන් පදිංචි කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා…

07 Jul 2026 Discuss
බන්ධනාගාර කැරළියේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ දුසිම් ගණනක් රෝහල් ගත වෙයි Sinhala

බන්ධනාගාර කැරළියේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ දුසිම් ගණනක් රෝහල් ගත වෙයි

ශ්‍රී ලාංකීය බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ සහිංසක ගැටුමකින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මාරාන්තික සිදුවීමෙන් තවත් සිරකරුවන් 77 දෙනෙකුට රෝහල්…

07 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී ප්‍රධාන මාර්ග තුනක් ඔස්සේ විදුලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට සූදානම්

මහජන ප්‍රවාහනය සඳහා නව යුගයක් ශ්‍රී ලංකාව සිය මහජන ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ ඓතිහාසික පියවරක් තැබීමට සූදානම් වන අතර, රජය ලබන වර්ෂයේ දී දිවයින පුරා…

07 Jul 2026 Discuss