Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළට — දුසිම් ගණනක් තවමත් රෝහල්ගත ව

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළට — දුසිම් ගණනක් තවමත් රෝහල්ගත ව

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් මිය ගිය පිරිස 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, තවත් සිරකරුවන් 77 දෙනකු රෝහල් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

කූඩු ඇතුළත මාරාන්තික කලහය

මෙම ඛේදවාචකය ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ සිදු වූ බරපතළම බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් අතර ස්ථානගත වන අතර, රට තුළ පවතින නිරෝධායන පහසුකම්වල තත්ත්වය, අධික ජනගහනය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැඹුරු ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

දැනට රෝහල්ගත ව ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයන් 77 දෙනා විවිධ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන්හි සිටින බව වාර්තා වේ. දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූවන් ස්ථාවර කිරීමට වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කරමින් සිටී. ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ඉදිරියට යත්ම මරණ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව නිලධාරීන් බැහැර නොකරති.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම ඇති කළ හේතු සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. ගැටුම ඇති වූ සැණින් තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා යොදවා සිරගෙය සාමයට පත් කරන ලදී.

සිදු වූ ක්‍රමානුකූල සිදුවීම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට රජය තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත. කෙසේ වෙතත්, නිලධාරීන් මෙම සිදුවීමේ බරපතළ බව පිළිගෙන සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිඥාව ලබා දී ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වය සම්බන්ධ දිගුකාලීන කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගු කලක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධානවල විවේචනයට ලක් ව ඇති අතර, එයට හේතු ලෙස දැක්වෙන ප්‍රධාන කරුණු නම්:

  • දිවයිනේ රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වල දරුණු අධිජනාකීර්ණ තත්ත්වය
  • මූලික සෞඛ්‍ය සේවා සහ පුනරුත්ථාපන සේවා ලබා ගැනීමේ අපහසුතාව
  • සිරකරු කණ්ඩායම් අතර ඇති වන ආතතීන් පිළිබඳ වාර්තා
  • බන්ධනාගාර නිලධාරීන් මුහුණ දෙන ශ්‍රම හා සම්පත් හිඟය

උද්ඝෝෂණ කණ්ඩායම් දැන් රජයට 촉구 කරන්නේ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සහ විවේචකයන්ගේ අදහස් අනුව මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම්වලට බිම සකසන ව්‍යූහාත්මක ගැටලු විසඳා ගන්නා ලෙසයි.

බලපෑමට ලක් වූවන්ගේ පවුලේ අය, මිය ගිය අයගේ අනන්‍යතාව සහ තුවාලකරුවන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ නිල තොරතුරු ලැබීමට ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටිති.

මෙම සිදුවීම දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජීවිත හානිය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු බවට සහ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ අර්ථාන්විත ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට බලධාරීන් කෙරෙහි එල්ල වන පීඩනය ද ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් තිබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි Sinhala

දූෂිත අක්ෂි බිංදු නිසා අන්ධ වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකුට කැබිනට් මණ්ඩලය වන්දි අනුමත කරයි

ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලීන් අතරතුර Prednisolone Acetate අක්ෂි බිංදු යෙදීමෙන් ස්ථිර දෘෂ්ටි අහිමිවීමට ලක් වූ තවත් රෝගීන් හතර දෙනෙකු වෙනුවෙන් රාජ්‍යයෙන් වන්දි ලබා දීමට…

07 Jul 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් රුපියල ස්ථාවරත්වයට පත්වන විට ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 3ක් මිලදී ගනිති

විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්නුම් කරන මෙම…

07 Jul 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව Sinhala

සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට Google Pay හඳුන්වා දෙයි — කාඩ්පත් හිමියන්ට බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ රහිත ගෙවීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව

සම්පත් බැංකු පීඑල්සී ආයතනය, තම සියලුම Mastercard සහ Visa ණය හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා Google Pay දියත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්ෂේත්‍රයේ…

07 Jul 2026 Discuss